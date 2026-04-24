Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế, giao Chính phủ quy định

Quốc hội quyết định bỏ quy định cố định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ quy định mức doanh thu được miễn thuế bảo đảm linh hoạt theo thực tiễn.

Quốc hội giao Chính phủ quyền điều chỉnh ngưỡng phải nộp thuế

Sáng 24/4, với hơn 93% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, thay vì ngưỡng doanh thu phải nộp thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng một năm như trước, Quốc hội giao Chính phủ quyền điều chỉnh ngưỡng này.

Mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng do Chính phủ quy định, không cố định tại luật. Các quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật. Ảnh: Quốc hội.

Về văn bản hướng dẫn, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành và đã hoàn thiện lấy ý kiến các bộ ngành và đang thực hiện các bước thẩm định.

"Ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua luật này thì Chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thẩm định để ban hành Nghị định với mức quy định doanh thu ngưỡng là 1 tỷ đồng", Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.

Chính phủ được điều chỉnh ngưỡng tối đa 3 tỷ đồng/năm

Trước khi thông qua, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và mức doanh thu để xác định doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại Luật Thuế thu nhập cá nhân đã có quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm sẽ phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp xác định thu nhập bằng doanh thu trừ đi chi phí. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 cũng quy định các mức thuế suất khác nhau tại ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng/năm.

Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỷ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các điều luật có liên quan để điều chỉnh các quy định có liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

Vì vậy, mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều hành mức tối đa doanh thu này đến mức độ dưới 3 tỷ đồng/năm.