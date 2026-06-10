Vietnam Airlines vào Top 3 hãng hàng không đúng giờ nhất châu Á - Thái Bình Dương

Theo báo cáo đánh giá tỷ lệ chuyến bay đến đúng giờ (On-Time Performance - OTP) của Cirium, Vietnam Airlines xếp thứ 3 trong Top 10 hãng hàng không đúng giờ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 với tỷ lệ chuyến bay đến đúng giờ đạt 87,77%.

Đây là thứ hạng cao nhất của Vietnam Airlines kể từ khi Cirium - đối tác chiến lược của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) - công bố các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các hãng hàng không trên thế giới. Trong bảng xếp hạng khu vực, Vietnam Airlines đồng thời là hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (Full-Service Airlines) có thứ hạng cao nhất, đứng trên nhiều hãng hàng không quốc tế như Singapore Airlines, Hainan Airlines và Korean Air.

Hãng cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Kết quả này cho thấy hiệu quả vận hành ổn định của Vietnam Airlines trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

Những năm gần đây, hiệu quả khai thác đúng giờ của Vietnam Airlines liên tục được cải thiện nhờ việc tăng cường năng lực điều hành, tối ưu nguồn lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành. Hãng đang tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành bay, bảo dưỡng kỹ thuật, tối ưu lịch bay và nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn bộ dây chuyền phục vụ.

Tỷ lệ đúng giờ cao giúp hành khách chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình công tác, du lịch và nối chuyến, đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình. Trong các giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao, yếu tố đúng giờ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế ảnh hưởng dây chuyền và duy trì chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines thường xuyên xây dựng các phương án dự phòng và kịch bản ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác khi cần thiết nhằm đảm bảo bảo an toàn, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Thông tin về chuyến bay được cập nhật liên tục thông qua ứng dụng di động, website, email, tin nhắn và tổng đài chăm sóc khách hàng.

Trong cao điểm hè năm nay, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Năng lực phục vụ được tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Quy Nhơn cùng một số địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh và Cần Thơ.

Bên cạnh việc tăng tải cung ứng ra thị trường, mùa hè năm nay cũng ghi nhận những tín hiệu thuận lợi khi giá nhiên liệu hàng không có dấu hiệu giảm so với giai đoạn trước. Diễn biến này góp phần hỗ trợ các hãng hàng không tối ưu chi phí hoạt động, qua đó tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều mức giá vé hấp dẫn hơn trong mùa du lịch hè 2026.