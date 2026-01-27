Quân đội Nga áp sát Zaporozhye: Tướng Gerasimov nói gì về bước ngoặt trên chiến trường Ukraine?

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết các đơn vị tiền phương của Nga đã tiến sát Zaporozhye 12–14 km, kiểm soát hơn 500 km² lãnh thổ và gây sức ép lớn lên phòng tuyến Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thị sát các đơn vị tiền tuyến thuộc Cụm lực lượng “Phía Tây”, ông Valery Gerasimov nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine dọc toàn bộ chiến tuyến, trong đó một số đơn vị tiên phong đã tiến sát các khu vực ngoại ô của thủ phủ vùng Zaporozhye do Ukraine kiểm soát. Ông khẳng định các lực lượng Nga “tiếp tục tiến công trên mọi hướng”.

Theo ông Valery Gerasimov, kể từ đầu tháng 1 đến nay, quân đội Nga đã kiểm soát thêm hơn 500 km² lãnh thổ và giải phóng 17 khu dân cư với quy mô khác nhau. Những thông tin này được công bố trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 27/1.

Tổng tham mưu trưởng Nga đặc biệt nhấn mạnh quân theo hướng Zaporozhye – thành phố có hơn 700.000 dân, đồng thời là thủ phủ của vùng Zaporozhye, nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2022. Ông cho biết các “đơn vị tiên phong hiện đang ở khoảng cách từ 12–14 km so với các khu vực ngoại ô phía nam và đông nam của trung tâm vùng”, đồng thời nói thêm rằng riêng trong tháng 1, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát bốn khu dân cư tại khu vực này.

Ông Gerasimov cũng cho biết Cụm lực lượng “Phía Đông” đang tiến công ở phần phía đông của vùng Zaporozhye, nơi một số đơn vị Nga đang “tiến hành các hoạt động tác chiến nhằm thiết lập một vành đai an ninh” mở rộng sang vùng Dnepropetrovsk của Ukraine. Cuối tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố rằng đà tiến công của Nga tại khu vực này có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở vùng Zaporozhye.

Ngoài ra, ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đã giải phóng trung tâm đường sắt quan trọng Kupyansk-Uzlovoy ở khu vực đông bắc mặt trận, đồng thời đang tiến hành các chiến dịch rà soát, làm sạch trong thị trấn này. Ông nói thêm rằng các đơn vị Ukraine vẫn đang bị bao vây tại một khu vực lân cận, ước tính có tới khoảng 800 binh sĩ Ukraine còn bị mắc kẹt, trong khi lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động truy quét.

Trên hướng bắc, ông Valery Gerasimov cho biết quân đội Nga đang mở rộng một vành đai an ninh tại các khu vực biên giới thuộc vùng Sumy và Kharkov. Trước đó, Moscow nhiều lần tuyên bố các chiến dịch này nhằm bảo vệ các khu vực biên giới của Nga trước những cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

