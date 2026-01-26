Lầu Năm Góc hạ mức đe dọa từ Nga: Moscow chỉ còn là “mối nguy có thể kiểm soát”

Trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Mỹ mới công bố, Lầu Năm Góc đã hạ cấp mức độ đe dọa từ Nga. Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với cách tiếp cận trước đây của Washington.

Trong tài liệu tương tự được ban hành dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 10/2022 – chưa đầy một năm sau khi xung đột Ukraine leo thang – Nga từng bị mô tả là một “mối đe dọa cấp tính”.

Tuy nhiên, trong chiến lược quốc phòng cập nhật do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước, Nga được mô tả là “một mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể quản lý được đối với các thành viên NATO ở sườn phía Đông trong tương lai gần”.

Tài liệu này cũng nhấn mạnh rằng Moscow “sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, hiện vẫn đang được hiện đại hóa và đa dạng hóa, cùng với các năng lực dưới biển, không gian và không gian mạng, có thể được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Mỹ”.

Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine cho thấy Moscow vẫn “duy trì các nguồn lực quân sự và công nghiệp dồi dào”, cũng như “ý chí quốc gia cần thiết để theo đuổi một cuộc chiến kéo dài tại khu vực lân cận”.

Dù vậy, tài liệu khẳng định Nga “không ở vào vị thế có thể tìm cách giành quyền bá chủ châu Âu”. Theo Lầu Năm Góc, NATO châu Âu vượt trội Nga về quy mô kinh tế, dân số, và do đó là tiềm lực quân sự tiềm tàng.

Chiến lược quốc phòng mới nêu rõ Mỹ sẽ “tiếp tục đóng vai trò sống còn trong NATO” và “duy trì hiện diện tại châu Âu”, nhưng trong giai đoạn tới sẽ “ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ và răn đe Trung Quốc”, phù hợp với Chiến lược An ninh Quốc gia Nhà Trắng công bố hồi tháng 10 năm ngoái.

Dù thừa nhận châu Âu hiện chỉ chiếm “tỷ trọng nhỏ hơn và đang suy giảm trong sức mạnh kinh tế toàn cầu”, tài liệu cho rằng các quốc gia NATO tại châu lục này “đang ở vị thế thuận lợi để đảm nhận trách nhiệm chính trong phòng thủ thông thường của châu Âu, với sự hỗ trợ quan trọng nhưng hạn chế hơn từ Mỹ”.

Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh cần “đóng vai trò dẫn dắt trong việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine”, đồng thời tái khẳng định lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng xung đột giữa Moscow và Kiev “cần phải chấm dứt”.

Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định hồi tháng 10 rằng chính quyền ông Trump hành động dựa trên lợi ích của Mỹ – một cách tiếp cận mà ông gọi là “hợp lý”.

“Liên bang Nga cũng bảo lưu quyền được hành động theo lợi ích quốc gia của mình. Trong số đó, có một lợi ích – nhân tiện cũng xin nói rõ – là khôi phục các mối quan hệ đầy đủ với Mỹ”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo RT