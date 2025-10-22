Bi kịch “việc nhẹ lương cao”: Giới trẻ Hàn Quốc thành con mồi của các tổ chức lừa đảo ở Campuchia

Hàng trăm thanh niên Hàn Quốc bị lừa sang Đông Nam Á làm việc, trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều người bị bắt cóc, tra tấn hoặc giết hại.

Một số lượng ngày càng lớn thanh niên Hàn Quốc đang biến mất vào thế giới tội phạm ngầm ở Đông Nam Á, bị dụ dỗ bởi lời hứa về những công việc lương cao – chỉ để rồi bị buôn bán, tra tấn hoặc sát hại.

Nhiều người, do tuyệt vọng trước thị trường lao động trì trệ trong nước, đã bị các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa gạt tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc phi pháp. Một số khác tự nguyện tìm đến, mong kiếm tiền dễ dàng. Nhưng tất cả cuối cùng đều trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm trải dài khắp các vùng biên giới và nhiều nơi khác.

Tại Hàn Quốc, làn sóng các vụ việc này đã khiến dư luận bàng hoàng. Câu hỏi được đặt ra: Làm sao một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Á, nổi tiếng về trình độ giáo dục và công nghệ, lại trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đường dây lừa đảo quốc tế tuyển dụng nhân lực?

Một khu phức hợp nghi là trung tâm lừa đảo ở tỉnh Takeo của Campuchia được chụp từ trên không vào ngày 16/10. Ảnh: Reuters.

Dấu vết những thi thể

Hôm thứ 21/10 vừa qua, thi thể của một sinh viên đại học 22 tuổi cuối cùng đã được đưa về Hàn Quốc – hơn 2 tháng sau khi cậu bị sát hại.

Chàng trai họ Park rời nhà vào tháng 7, nói với gia đình rằng mình sang Campuchia tham dự triển lãm. Hai tuần sau, thi thể cậu được tìm thấy trong một chiếc xe ở tỉnh Kampot. Các điều tra viên nghi ngờ Park bị bắt cóc đòi tiền chuộc trước khi bị tra tấn đến chết.

Đó không phải là cái chết duy nhất trong tháng này. Ngày 7/10, thi thể một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi được phát hiện gần khu vực biên giới. Cảnh sát cho biết cô qua đời trong “hoàn cảnh đáng ngờ” sau khi bị “giam giữ tại một khách sạn địa phương trong thời gian dài”.

Khi tin tức các vụ bắt cóc lan rộng, Hàn Quốc đã cấm công dân đến các “điểm nóng lừa đảo” ở Campuchia, và Tổng thống Lee Jae-myung lập tức chỉ đạo thành lập lực lượng liên ngành khẩn cấp điều tra vụ việc.

Người dân Hàn Quốc bắt đầu hủy hàng loạt chuyến đi tới Campuchia và các điểm đến phổ biến khác ở Đông Nam Á. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các cơ quan ngoại giao nước này đã ghi nhận ít nhất 550 vụ bắt cóc công dân ở nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2024.

Tuy nhiên, những nỗ lực ngăn chặn vẫn chưa đủ. Tuần qua, nhân viên hãng hàng không Korean Air đã ngăn một sinh viên đại học lên chuyến bay tới Phnom Penh, sau khi anh ta nói mình được “tuyển dụng ra nước ngoài với mức lương cao”.

Hàng chục người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi ngờ dính líu đến các đường dây lừa đảo mạng cũng vừa được đưa về nước vào hôm 19/10. Sau đó, các công tố viên đã yêu cầu tòa án phát lệnh bắt giữ 59 người bị cáo buộc vận hành các trang web gian lận trực tuyến.

Cảnh sát hộ tống những người Hàn Quốc bị trục xuất khỏi Campuchia vì cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo mạng khi đến Sân bay Quốc tế Incheon vào ngày 19/10. Ảnh: Yonhap.

Nhưng theo Jo Ho-yeon, một nhà hoạt động chống cờ bạc tại Hàn Quốc, những người được hồi hương chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Ông ước tính số công dân Hàn Quốc được gia đình báo mất tích chỉ chiếm 20–30% tổng số nạn nhân thực sự “bị mắc kẹt trong các đường dây lừa đảo” ở Campuchia.

“Chỉ có vài trăm trường hợp được báo cáo chính thức, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ – cảnh sát thậm chí không biết con số thật là bao nhiêu”, ông Jo nói. Ông từng là tội phạm, điều hành các sòng bạc trái phép khắp Đông Nam Á trước khi hoàn lương.

Nhóm nghiên cứu độc lập Cyber Scam Monitor cho biết riêng tại Campuchia đã có hơn 200 trung tâm lừa đảo trực tuyến và sòng bạc, được ghi nhận qua lời kể của các cựu nhân viên, khảo sát thực địa và các báo cáo truyền thông.

Tại Myanmar, các “nhà máy lừa đảo” trên mạng – nơi công nhân đánh lừa người nước ngoài qua các chiêu trò tình cảm hoặc kinh doanh – vẫn hoạt động mạnh ở các vùng biên loạn kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021 và đại dịch COVID-19 khiến nhiều sòng bạc địa phương phải đóng cửa.

“Tiền dễ kiếm”, hay cái bẫy chết người?

Theo số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, trong 3 năm qua, có khoảng 2.000–3.000 công dân rời Hàn Quốc sang Campuchia nhưng chưa quay về.

Một thanh niên họ Lee, từng thoát khỏi đường dây, kể rằng anh sang Campuchia làm việc cho một sòng bạc phi pháp với hy vọng kiếm được “khoản tiền khổng lồ”.

“Tôi từng làm đủ nghề ở Hàn Quốc, kể cả phục vụ quán rượu. Một người bạn của tôi kể rằng anh trai của anh ấy đang tìm người quản lý nhân sự cho sòng bạc, lương cao lắm”, Lee kể.

Khi tin đồn về các vụ giết người ở Campuchia lan ra, nhóm của Lee đã tháo chạy khỏi nước này.

Người tìm việc xem các vị trí tuyển dụng tại một hội chợ việc làm ở phía tây Seoul, Hàn Quốc, trong hôm 21/10. Ảnh: Yonhap.

Theo Jo Ho-yeon, điểm chung của hầu hết những người sa vào vòng xoáy này là họ đều còn rất trẻ.

“Nếu có mẫu số chung nào, thì đó là họ đều là thanh niên thất nghiệp”, ông nói. “Họ chỉ là những người bình thường, học đại học, muốn có cuộc sống tốt hơn”.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc gần đây cũng ghi nhận làn sóng thanh niên đổ ra nước ngoài tìm việc. Theo Kim Yoo-bin, chuyên gia tại Viện Lao động Hàn Quốc, xu hướng này phản ánh tình trạng thị trường lao động trong nước đang rơi vào khủng hoảng.

“Các công ty Hàn Quốc đang giảm tuyển dụng, chỉ ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều này khiến sinh viên mới ra trường rất khó kiếm việc”, ông Kim nói.

Ông cho biết thêm, ở Hàn Quốc, “thất nghiệp bị coi là điều đáng xấu hổ”, nên nhiều người trẻ chấp nhận ra nước ngoài làm việc, miễn là có thu nhập hoặc tích lũy được kinh nghiệm để ghi vào hồ sơ xin việc sau này.

Theo SCMP