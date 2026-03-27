Hé lộ mạng lưới chằng chịt phía sau nhóm công ty của Vương Lê Vĩnh Nhân

Hệ sinh thái doanh nghiệp xoay quanh Vương Lê Vĩnh Nhân - người vừa bị khởi tố liên quan đến sàn ONUS - là cấu trúc sở hữu đan xen, nơi các pháp nhân liên kết với nhau thông qua tỷ lệ góp vốn và vai trò người điều hành.

Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng một số đồng phạm khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, có một đối tượng bị điều tra tội Rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Tốt nghiệp dược sĩ nhưng rẽ hướng sang fintech

Theo thông tin của VietTimes, cả 2 nền tảng ONUS và HanaGold đều có quan hệ mật thiết với Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group) – một doanh nghiệp đang được giao dịch trên sàn UPCoM với mã HVA. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân đồng thời cũng là Chủ tịch HVA Group.

Theo công bố thông tin từ HVA Group, Vương Lê Vĩnh Nhân sinh năm 1984 tại Cần Thơ, trình độ học vấn là Dược sĩ, tốt nghiệp tại Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Nhân lại rẽ hướng sang lĩnh vực tài chính công nghệ (Fintech) và chuỗi khối (Blockchain).

Quá trình công tác của Nhân trong lĩnh vực tài chính bắt đầu từ năm 2009 khi ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Trustpay, vị trí vẫn nắm giữ cho đến khi bị bắt.

Giai đoạn này, Nhân đồng thời là đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của VNDC.IO – tổ chức phát triển đồng tiền stablecoin VNDC. Đây chính là viên gạch nền móng đầu tiên cho sự ra đời của nền tảng ONUS sau này.

Bước sang thập kỷ tiếp theo, mạng lưới hoạt động của Nhân mở rộng sang lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp.

Ngày 16/5/2020, Nhân trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA). Đến ngày 4/3/2022, ông ta tiếp tục tham gia đồng sáng lập và giữ chức Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO.

Hồ sơ của Vương Lê Vĩnh Nhân do HVA Group công bố. Ảnh: HVA Group.

Trở lại với app ONUS, ứng dụng chuyên về đầu tư tài sản số - ra mắt tại Việt Nam tháng 3/2020, do Vương Lê Vĩnh Nhân sáng lập trong bối cảnh làn sóng đầu tư tiền số bắt đầu lan rộng. Nền tảng này đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước.

Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với đồng VND. Stablecoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để giữ giá trị ổn định bằng cách neo vào một tài sản khác, thường là tiền pháp định như USD hoặc VND.

ONUS cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Cuối năm 2025, Chủ tịch Vương Lê Vĩnh Nhân cho biết sàn giao dịch ONUS hiện có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, đạt 4 giấy phép hoạt động quốc tế, có năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.

Tháng 12/2021, ONUS gây chú ý khi vướng sự cố rò rỉ dữ liệu khi một nhóm hacker rao bán thông tin thu thập từ hệ thống. Tin tặc khi đó tuyên bố sở hữu dữ liệu của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó khoảng 90% là người dùng Việt Nam. Tổng dung lượng dữ liệu bị đánh cắp lên tới 9TB, bao gồm các thông tin như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa và lịch sử giao dịch.

Dù gặp lùm xùm đó, ONUS vẫn nuôi tham vọng không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân mà còn cung cấp thanh khoản và nền tảng cho nhiều đối tác khác. Họ đã phát triển mạng blockchain riêng gọi là ONUSChain - nơi "lưu ký" phi tập trung cho hàng loạt ứng dụng Web3 và các dự án mới.

Mạng lưới chằng chịt

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Vương Lê Vĩnh Nhân đã bị khởi tố và bắt tạm giam với vai trò là Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số.

Dữ liệu của VietTimes có được, CTCP Quản lý tài sản số được thành lập vào tháng 4/2018, trụ sở chính đặt tại Saigon Trade Center – Số 37 Tôn Đức Thắng, TP HCM.

Công ty này đăng ký tới 31 ngành nghề kinh doanh, nhưng tập trung chính vào mảng hoạt động tư vấn quản lý.

Vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập là CTCP Trustpay (70%), 3 bên còn lại là CTCP Dgroup Holdings, HVA Group và CTCP Điện tử Kinh tế Việt Nam – Vinagroups mỗi bên góp 10%.

Vương Lê Vĩnh Nhân là Tổng Giám đốc, còn ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979, thường trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố, tổng số lao động của công ty là 3 người, đã bao gồm Nhân và ông Toàn.

Nói thêm về CTCP Trustpay, công ty này được thành lập từ năm 2009 và như đề cập ở trên, Vương Lê Vĩnh Nhân đã lấn sân vào lĩnh vực tài chính cũng từ Trustpay với vai trò là Chủ tịch kể từ ngày đầu công ty thành lập. Song theo cập nhật mới nhất, một cá nhân tên Nguyễn Chí Công (sinh năm 1984, thường trú Cần Thơ) đang là Giám đốc.

Các quan hệ góp vốn của các công ty do Vương Lê Vĩnh Nhân và Nguyễn Chí Công làm Giám đốc. Trong đó, Trustpay nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối tại Quản lý tài sản số và DNEX.

CTCP Trustpay (nơi ông Công đang làm Giám đốc) đồng thời là cổ đông lớn nhất nắm 70% của CTCP Quản lý tài sản số (Nhân là Giám đốc). Hồi tháng 9/2025 mới đây, cả hai công ty đã bắt tay nhau lập nên CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX.

Sàn DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng, gắn với định hướng phát triển thành phố này thành trung tâm tài chính quốc tế. Quy mô vốn hợp tác cho dự án tham vọng đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên theo dữ liệu của VietTimes, DNEX được thành lập tại Đà Nẵng với vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng. 3 cổ đông sáng lập là CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn, Trustpay góp 30% vốn và CTCP Quản lý quỹ Fundgo giữ 30% vốn.

Trong khi đó Nhân lại chính là đồng sáng lập Fundgo từ thuở đầu, còn ông Chí Công đang giữ vai trò Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật.

Như vậy có thể kết luận, Vương Lê Vĩnh Nhân, ông Nguyễn Chí Công là những người đứng đằng sau những công ty “dây mơ rễ má” gồm CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số, CTCP Trustpay, CTCP Quản lý quỹ Fundgo, CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX và HVA Group.