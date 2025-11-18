Cúm mùa tăng mạnh, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch lan rộng

Số ca cúm tại nhiều bệnh viện tăng nhanh trong những tuần qua, cả người lớn và trẻ nhỏ. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây lan cao trong giai đoạn cuối năm và khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Ca bệnh nhập viện tăng nhanh

Tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, số bệnh nhân nhập viện do cúm tăng cao thời gian gần đây.

Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca cúm mùa, đã tăng mạnh từ đầu tháng 10 với gần 4.000 trường hợp đến khám và gần 500 trẻ phải nhập viện. Chỉ trong tuần đầu tháng 11, bệnh viện ghi nhận hơn 1.500 ca dương tính, tăng khoảng 101 phần trăm so với mức trung bình các tuần trước đó. Hơn 150 trẻ phải điều trị nội trú vì các biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa và co giật do sốt cao.

Nhiều trẻ nhập viện do cúm

Bệnh viện Nhi Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận gần 300 trẻ đến khám vì cúm, trong đó 7 đến 10 trường hợp phải nhập viện. Nhiều trẻ có biểu hiện sốt cao, ho, sổ mũi, thậm chí biến chứng nặng. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị hơn 30 ca cúm mùa, chủ yếu là trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu.

Đáng chú ý, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã có bệnh nhi hơn 3 tuổi bị biến chứng viêm não do cúm A, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Không chỉ bệnh viện, các trường học cũng chịu ảnh hưởng khi số học sinh nghỉ do triệu chứng cúm tăng mạnh. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông, Nghệ An, có 388 học sinh phải nghỉ học; mỗi lớp ghi nhận từ 9 đến 22 em nhập viện, số còn lại điều trị tại nhà. Nhiều trường tại Hà Nội cũng báo cáo tình trạng tương tự.

Người lớn, đặc biệt là người cao tuổi và có bệnh nền hô hấp, đang chịu gánh nặng lớn từ cúm mùa. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện có 65 bệnh nhân điều trị cúm, trong đó 35 ca là cúm A. Phần lớn nhập viện ở ngày thứ ba đến thứ tư của bệnh, với biểu hiện mệt mỏi nhiều và bội nhiễm, chủ yếu gặp ở người mắc COPD, hen phế quản hoặc bệnh phổi mạn tính.

Bệnh viện ghi nhận một bệnh nhân 73 tuổi nhập viện muộn ở ngày thứ ba của cơn sốt với diễn biến đợt cấp COPD kèm cúm phổi. Bệnh nhân phải hỗ trợ thở máy, xét nghiệm cho thấy tăng CO₂ máu và dấu hiệu suy hô hấp, cần điều trị tích cực.

Khuyến cáo phòng bệnh từ Bộ Y tế

Trước tình hình này, chiều nay, 18/11, Bộ Y tế đã cảnh báo: Hiện đang thời điểm giao mùa Thu Đông, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường tạo thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt là cúm mùa và RSV. Giao lưu, đi lại tăng cao vào cuối năm cũng làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 300.000 đến 500.000 ca viêm đường hô hấp cấp. Từ đầu năm 2025 đến nay đã có hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, ba ca tử vong. Các chủng cúm lưu hành gồm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực.

Theo WHO ước tính mỗi năm có 290.000 đến 650.000 ca tử vong do cúm mùa. Mùa cúm năm nay, chủng A(H3N2) chiếm ưu thế tại nhiều khu vực.

Nhiều ca mắc cúm chuyển nặng ở Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW

Bộ Y tế khuyến cáo người dân:

Cần vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và tránh đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng. Khuyến khích đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh khi không cần thiết.

Môi trường sống cần được vệ sinh, mở cửa đón ánh sáng tự nhiên và thông thoáng phòng học, phòng làm việc sau mỗi buổi sinh hoạt. Người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên để tăng cường sức đề kháng.

Khi có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân có thể đi tiêm phòng cúm.