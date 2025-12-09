Hành trình giành lại sự sống cho cô bé ở Tây Nguyên

Từ xã H’rú xa xôi của tỉnh Gia Lai, bé Rmah H’Din 7 tuổi được đưa ra Hà Nội trong tuyệt vọng vì bệnh nặng. Nhưng chính tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bé đã được hồi sinh và ra viện vào hôm nay, 9/12

BS Nguyễn Trung Phong và bé H’Din trước lúc bé ra viện

Hành trình gian nan của cô bé Tây Nguyên

Bé gái Rmah H’Din, 7 tuổi, người Jrai, ở làng Tung No A, xã H’rú (tỉnh Gia Lai), mang trong mình căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính.

Đây là bệnh rối loạn huyết học kéo dài, do hệ miễn dịch tấn công và phá hủy tiểu cầu - thành phần có vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Bệnh tiến triển âm thầm nhưng có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Suốt thời gian dài, gia đình đưa bé đi điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, ngược lại cơ thể ngày một suy kiệt vì phải dùng corticoid kéo dài. Tiểu cầu dao động thất thường, trên da xuất hiện những nốt xuất huyết, thể trạng gầy gò và thiếu máu khiến bé luôn trong tình trạng mệt lả.

Mỗi lần thuốc giảm tác dụng, bệnh như tạt một gáo nước lạnh vào hy vọng vốn đang cạn dần của gia đình.

Gia đình bé rất nghèo nên việc đưa bé đi xa để tiếp tục chữa trị là điều không tưởng. Nhưng, may mắn cho bé khi các “mạnh thường quân” đã tìm đến bé và biết Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có chuyên môn sâu về các bệnh lý huyết học trẻ em, nên đã mua vé máy bay, đưa hai mẹ con vượt hành trình dài ra Hà Nội. Đó là chuyến đi mang theo niềm tin cuối cùng.

Trao đổi với VietTimes sáng nay, Ths.BS Nguyễn Trung Phong, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Nhi tổng hợp, cho biết khi tiếp nhận H’Din, các bác sĩ không khỏi xót xa vì bé gầy yếu hơn rất nhiều so với tuổi, suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu và có dấu hiệu của hội chứng Cushing do dùng corticoid kéo dài. Những vết xuất huyết lấm tấm trên da kể một câu chuyện âm thầm nhưng dữ dội về căn bệnh mà bé đang mang.

Tiếp nhận bé, các bác sĩ đã vừa phải xử lý tình trạng tiểu cầu bất ổn, vừa phải tháo gỡ những hệ lụy do điều trị cũ, đồng thời nâng đỡ dinh dưỡng để cơ thể bé kịp phục hồi.

Những ngày đầu đầy thử thách. Dù đã ngừng corticoid và chuyển sang phác đồ bậc hai, chỉ số tiểu cầu của H’Din vẫn lên xuống thất thường, khiến mỗi kết quả xét nghiệm đều trở thành một cuộc cân não.

Người mẹ lầm lũi bên con, ánh mắt luôn thấp thỏm. Các bác sĩ vừa phải trấn an gia đình, vừa bám sát từng biến chuyển nhỏ để điều chỉnh phác đồ, cải thiện từng bữa ăn, giấc ngủ, nâng đỡ thể trạng yếu ớt của bé.

Bác sĩ khám cho H’Din trước khi bé ra viện

Nâng đỡ sự sống mong manh

Không chỉ hết lòng điều trị, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang còn quyết định miễn toàn bộ chi phí ngoài phần bảo hiểm chi trả cho bé. Những thuốc đặc hiệu không thuộc danh mục BHYT, các khoản sinh hoạt, ăn uống của mẹ bé đều được bệnh viện hỗ trợ.

Sự sẻ chia lặng lẽ nhưng ấm áp ấy đã giúp một đứa trẻ nghèo không phải từ bỏ cơ hội sống.

Rồi một ngày, tín hiệu hy vọng đầu tiên xuất hiện. H’Din bắt đầu ăn ngon miệng hơn, cân nặng nhích lên, gương mặt sáng hơn và sự lanh lợi của tuổi thơ dần trở lại.

Dù chỉ số tiểu cầu sau khi chuyển sang thuốc mới chưa ổn định ngay, nhưng sự hồi phục tổng thể của cơ thể bé đã cho thấy tấm lòng của các thầy thuốc đã được đáp đền.

Khi nhìn thấy H’Din nô nghịch, ríu rít trò chuyện với điều dưỡng – khác hẳn cô bé tím tái, lặng im ngày đầu – các bác sĩ hiểu rằng nỗ lực của mình đang được đền đáp. Hai mẹ con bé cũng dần quên đi những ngày u ám để thay bằng nụ cười biết ơn và hy vọng.

Sau hơn một tháng điều trị kiên trì, H’Din đã khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn, hoạt bát, chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ quyết định cho bé ra viện, tiếp tục theo dõi định kỳ.

Khoảnh khắc rời bệnh viện, người mẹ ôm con cảm động không biết nói gì, còn các thầy thuốc cũng rưng rưng, bởi họ đã không chỉ cứu một sinh mạng, mà còn giữ lại tuổi thơ cho một đứa trẻ nghèo đến từ Tây Nguyên.

Tuổi thơ hồn nhiên đã trở lại với bé H’Din

Câu chuyện của H’Din không chỉ là hành trình chiến thắng bệnh tật. Đó là câu chuyện về lòng nhân ái, về trách nhiệm xã hội, về trái tim người thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – những con người vẫn đang ngày ngày lặng thầm viết nên những điều kỳ diệu giữa đời sống này.