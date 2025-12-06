3 cột mốc đào tạo của Trường ĐHYHN: Hành trình xây dựng chuẩn mực mới cho y khoa Việt Nam

Những dấu mốc ba chương trình đào tạo trụ cột của Trường Đại học Y Hà Nội: Điều dưỡng, Điều dưỡng tiên tiến và Kỹ thuật xét nghiệm đã ghi nhận hành trình đổi mới và nâng tầm chất lượng nhân lực y tế Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dấu ấn phát triển mạnh mẽ

Tại lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo Điều dưỡng, 25 năm đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm và 15 năm chương trình Điều dưỡng tiên tiến do Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức hôm nay, 6/12, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, nhấn mạnh đây là cuộc gặp gỡ lớn nhất của nhiều thế hệ – những người đặt nền móng cho ba chương trình trụ cột của trường.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, chương trình Điều dưỡng và Điều dưỡng tiên tiến đã phát triển và trở thành thương hiệu của Trường. Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp đều được các bệnh viện lớn trong nước và quốc tế đón nhận; phần lớn thi đạt chứng chỉ hành nghề tại Đức và hiện có gần 300 điều dưỡng của Trường đang làm việc tại Đức với đánh giá rất cao từ phía đối tác.

Quy mô và vị thế của chương trình Điều dưỡng đã thay đổi vượt bậc. Từ chưa đến 1.000 cán bộ, nay đã hơn 3.000; từ dưới 10.000 sinh viên nay đã 16.000. Hệ đào tạo mở rộng từ vài chương trình ban đầu lên 15 chương trình đại học và 264 chương trình sau đại học.

Đặc biệt, trong đăng ký xếp hạng đại học quốc tế, Trường ĐHYHN đã được xếp vào nhóm 800–1.000 đại học xuất sắc thế giới, và 501–600 đại học khoa học sức khỏe hàng đầu. Trường nằm trong top 4 đại học Việt Nam có thứ hạng cao nhất và là đơn vị duy nhất thuộc khối khoa học sức khỏe. Chỉ số chất lượng đào tạo được xếp hạng cao nhất trong toàn bộ các trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng.

GS Nguyễn Hữu Tú thông tin về thành tựu mới của trường

GS Tú khẳng định: “Tất cả những thành tựu này đều xuất phát từ nỗ lực thực chất của các thế hệ thầy cô và sinh viên, trong đó có sự đóng góp vô cùng quan trọng của ba chương trình đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Xét nghiệm Y học và Điều dưỡng tiên tiến.”

Hành trình tiên phong của đào tạo điều dưỡng

Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, cho biết: Năm 1985, Trường trở thành cơ sở đầu tiên trong cả nước đào tạo hệ tại chức Cử nhân Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật Y. 10 sau, trường tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt với khóa Cử nhân Điều dưỡng chính quy đầu tiên – nền tảng cho lực lượng điều dưỡng có trình độ cao trong hệ thống y tế.

Bước đột phá về chất lượng và hội nhập quốc tế được đánh dấu vào năm 2010, khi Trường triển khai đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Chương trình tiên tiến – chương trình đầu tiên và duy nhất trong khối khoa học sức khỏe giảng dạy bằng tiếng Anh tại Việt Nam. Chương trình “nhập khẩu” trọn vẹn từ Đại học CSU Long Beach (Mỹ), có sự tham gia của giảng viên quốc tế và trong nước, nhằm đào tạo thế hệ điều dưỡng chuẩn năng lực quốc tế.

PGS.TS Lê Đình Tùng báo cáo về những dấu ấn của ba trụ cột đào tạo

Hành trình đổi mới không ngừng được củng cố. Năm 2012, trường tham gia Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, đồng thời, chương trình Điều dưỡng dựa trên năng lực được phê duyệt, đào tạo theo mô hình hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Từ đó đến nay, Trường ĐHYHN kiên định xây dựng đội ngũ điều dưỡng vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu y đức và kỹ năng nghề nghiệp.

25 năm nâng tầm kỹ thuật xét nghiệm y học

Từ đầu những năm 2000, Trường ĐHYHN đã tiên phong mở ngành Cử nhân Xét nghiệm Y học chính quy với điểm tuyển sinh luôn ở nhóm cao nhất nước. Đây là lực lượng tạo nền móng cho độ chính xác của chẩn đoán và điều trị – yếu tố không thể thiếu của mọi bệnh viện hiện đại.

Năm 2010, Khoa Kỹ thuật Y học được thành lập dưới sự dẫn dắt của GS Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHYHN, rồi phát triển thành hệ thống gồm 6 bộ môn chuyên sâu cùng hơn 30 cán bộ giảng dạy trẻ, trình độ cao.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Khoa không ngừng mở rộng quy mô và chuẩn hóa trình độ đào tạo. Năm 2013, Khoa được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo Chuyên khoa I Kỹ thuật Y học. Đến năm 2017, Khoa chính thức tuyển sinh hệ Thạc sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, hoàn thiện hệ thống đào tạo liên tục từ đại học đến sau đại học, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật y học hàng đầu cả nước.

Điều dưỡng - lực lượng quan trọng trong hệ thống y tế

Ba thập kỷ điều dưỡng, 1/4 thế kỷ xét nghiệm y học và 15 năm chặng đường tiên phong của chương trình Điều dưỡng Tiên tiến đã tạo nên những viên gạch vững chắc trong nền móng học thuật của Trường ĐHYHN. Những chương trình đào tạo này không chỉ tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, mà còn đưa thương hiệu của Trường ĐHYHN bước ra thế giới bằng chính năng lực thật, giá trị thật và đóng góp thiết thực cho nền y học nước nhà.