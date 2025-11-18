Kháng thuốc kháng sinh có thể là nguyên nhân gây tử vong cao hơn cả ung thư

Chỉ trong giai đoạn 2020–2023, gần 300.000 người Việt Nam đã tử vong do kháng thuốc. Lạm dụng và dùng sai kháng sinh đang biến những bệnh có thể chữa được thành án tử, đẩy Việt Nam vào hàng ngũ quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.

Việt Nam trong nhóm 5 nước chịu tác động nặng do kháng thuốc

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác giữa Tổng hội Y học Việt Nam với SanDocs Việt Nam để triển khai Chiến dịch “Nâng cao nhận thức về Đề kháng kháng sinh (AMR)” vào sáng nay, 18/11, bà Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nhấn mạnh kháng kháng sinh đã vượt xa phạm vi vấn đề y tế, trở thành mối đe dọa toàn cầu, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ mất đi “lá chắn” điều trị căn bản nhất.

PGS Nguyễn Thị Xuyên chia sẻ về tình hình kháng thuốc ở Việt Nam

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng lạm dụng và sử dụng sai kháng sinh. Tự ý mua thuốc, dùng không đủ liều, chia sẻ thuốc cho người khác, hay sử dụng kháng sinh cho các bệnh không cần kháng sinh… đang khiến hiệu lực của những loại thuốc quan trọng nhất bị bào mòn từng ngày. Nhiều bệnh nhiễm trùng từng dễ dàng chữa khỏi bằng kháng sinh nay đã trở nên khó điều trị, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ tử vong cao hơn.

Nếu không hành động mạnh mẽ, tới năm 2050, kháng thuốc kháng sinh có thể trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua ung thư.

Tại buổi lễ, bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, cũng chia sẻ: Từ năm 2020 - 2023 Việt Nam đã có gần 300.000 ca tử vong do kháng thuốc kháng sinh, cho thấy tính cấp thiết của hành động phòng, chống kháng thuốc.

Hợp tác để chặn đứng “đại dịch âm thầm”

Trong bối cảnh đó, Tổng hội Y học Việt Nam đã ký kết hợp tác với SanDocs Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ hệ thống y tế và cải thiện hành vi sử dụng kháng sinh trong xã hội.

Theo thỏa thuận, Sandoz Việt Nam sẽ tài trợ kinh phí và hỗ trợ tổ chức, thực hiện chương trình triển khai và sử dụng các kênh thông tin để chuyển tải thông điệp chiến dịch. Tổng hội Y học sẽ phụ trách tư vấn chuyên môn, thẩm định và bảo trợ nội dung của chương trình, như tài liệu tuyên truyền giáo dục; phối hợp triển khai thực hiện chương trình tại các cơ sở y tế và địa điểm công cộng, hỗ trợ chiến dịch truyền thông trên các kênh chính thức của Tổng hội.

“Sự kết hợp giữa chuyên môn sâu của Tổng hội và khả năng tiếp cận cộng đồng của SanDocs sẽ tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ hơn, đặc biệt hướng tới nhóm người dân dễ mắc sai lầm trong sử dụng thuốc. Đây là yếu tố then chốt, bởi kháng thuốc sinh ra từ chính những hành vi hằng ngày tưởng vô hại” – bà Xuyên nhấn mạnh.

Theo ông Charaf Eddine Kadri, Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam, Sandoz đã triển khai nhiều chiến dịch truyền thông, hợp tác với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi TP.HCM và Bệnh viện Nhi Trung ương, xây dựng tài liệu, sản phẩm số và chia sẻ rộng rãi về hệ quả của việc sử dụng sai kháng sinh. Năm nay, cùng Tổng hội Y học Việt Nam, các chương trình dự kiến sẽ được mở rộng mạnh mẽ hơn, tiếp cận nhiều nhóm đối tượng hơn và truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu, có tính cảnh báo cao về phòng chống kháng thuốc.

Tổng hội Y học Việt Nam ký kết hợp tác với SanDocs Việt Nam về chống kháng thuốc

Trách nhiệm không của riêng ngành y

Bên lề buổi lễ, bà Nguyễn Thị Xuyên cho biết Việt Nam đã triển khai nhiều kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc, được WHO ghi nhận nhưng thực tế cho thấy công cuộc này chỉ có thể thắng lợi khi mọi tầng lớp xã hội đồng lòng thay đổi thói quen.

Kháng thuốc không đến từ một cá nhân, nhưng lại có thể bắt đầu từ chính thói quen của từng người: Dùng thuốc không đủ liều, tự ý mua thuốc, dùng đơn của người khác... Những sai lầm nhỏ này đang góp phần đẩy vi sinh vật trở nên nguy hiểm, giảm khả năng điều trị và làm tăng nguy cơ tử vong trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh việc hợp tác giữa Tổng hội Y học Việt Nam với SanDocs Việt Nam là cam kết đồng hành lâu dài để góp phần thay đổi thói quen dùng thuốc trong cộng đồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo tiếp cận thuốc thiết yếu và hạn chế nguy cơ kháng thuốc lan rộng. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ sức khỏe con người, giảm tử vong.