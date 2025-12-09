Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2025: Tôn vinh tri thức, nuôi dưỡng khát vọng khoa học

Chiều nay, 9/12, Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức hội thảo và trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ lần thứ 15 (2010 – 2025). Giải thưởng là biểu tượng uy tín, tôn vinh các công trình nghiên cứu được công bố trên hệ thống tạp chí quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế học thuật của trường trong khu vực.

PGS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng trường, trao giải cho các công trình xuất sắc nhất. Ảnh: Hữu Linh

Khẳng định vị thế học thuật trên trường quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, nhắc lại hành trình 15 năm giải thưởng được hình thành nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu của giảng viên, sinh viên. Đến nay, Trường đã có những tiến bộ rõ rệt: Công bố quốc tế năm nay tăng tới 20%, nguồn thu từ nghiên cứu tăng hơn 40%, và mức đầu tư cho khoa học tăng gấp đôi. Đây là nền tảng cho một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi nhà trường tiếp tục đầu tư các trung tâm như Y sinh học di truyền, hoá sinh, thử nghiệm lâm sàng… và xây dựng các labo đủ mạnh để kết nối nghiên cứu cơ bản – lâm sàng.

“Trong bối cảnh xếp hạng quốc tế yêu cầu rõ ràng về chất lượng nghiên cứu, nếu không nâng tầm khoa học, trường sẽ khó đạt bước tiến lớn tiếp theo. Lễ trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ vì thế không chỉ là tôn vinh cá nhân xuất sắc mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về trách nhiệm và khát vọng nghiên cứu trong toàn trường” - GS Tú khẳng định.

Đại diện Quỹ Nafosted đánh giá cao hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Trường ĐHYHN cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, lãnh đạo Quỹ cũng băn khoăn những năm gần đây, nghiên cứu của khối y và của ngành y trùng xuống, do lo sợ vướng mắc về thủ tục trong NCKH và cho biết hiện đã có nhiều cải tiến mạnh mẽ trong đầu tư cho NCKH để các nhà khoa học mạnh dạn sáng tạo.

GS Nguyễn Hữu Tú trao giải cho nghiên cứu viên trẻ. Ảnh: Hữu Linh

GS Trần Huy Thịnh, Trưởng phòng Quản lý KH&CN Trường ĐHYHN, cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Trường ĐHYHN không chỉ mở rộng về quy mô mà còn tăng mạnh về chất lượng. Trường đặt mục tiêu trở thành đại học trọng điểm quốc gia, dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe. Tầm nhìn đến năm 2035 là nằm trong top 100 trường y hàng đầu châu Á, với ít nhất 1.000 bài báo quốc tế mỗi năm và 20 trung tâm nghiên cứu xuất sắc.

Nền tảng hợp tác quốc tế của trường tiếp tục được mở rộng với hơn 100 đại học đối tác trong các mạng lưới học thuật toàn cầu. Hệ thống tạp chí Nghiên cứu Y học, các hội thảo quốc tế và hoạt động chuyển giao công nghệ được triển khai ngày càng chuyên nghiệp, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

GS Thịnh cũng cho biết trường còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực nghiên cứu và cơ chế quản lý, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai đề tài.

GS Trần Huy Thịnh nhấn mạnh định hướng của nhà trường trong giai đoạn tới: xây dựng trung tâm nghiên cứu y học trọng điểm, phát triển 10–15 nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

GS Trần Huy Thịnh thông tin về hoạt động NCKH. Ảnh: Hữu Linh

Tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc

Theo GS Thịnh, Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2025 nhận được số lượng bài đăng ký lớn ở nhiều lĩnh vực. Việc xét giải tuân thủ chặt chẽ tiêu chí quốc tế, yêu cầu các công trình phải là nghiên cứu gốc và đăng trên tạp chí thuộc ISI/Scopus.

Cơ cấu giải năm nay gồm giải Nhất, Nhì, Ba; sáu giải cho công trình có IF cao nhất theo lĩnh vực; ba giải Cống hiến & Hợp tác khoa học – công nghệ; cùng hai giải Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc.

Ban tổ chức đặc biệt ghi nhận đóng góp của ba nhà khoa học đạt Giải Cống hiến và Hợp tác KH-CN: GS.TS Lê Minh Giang (24 bài báo quốc tế), PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền (13 bài báo) và GS.TS Trần Thiết Sơn (12 bài báo). Đây là những gương mặt đã bền bỉ khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần cống hiến cho khoa học nước nhà. (Năm 2024, GS Lê Minh Giang đã giành giải đúp Giải thưởng Đặng Văn Ngữ: Giải Công trình khoa học có IF cao nhất trong lĩnh vực Y tế Công cộng và giải Cống hiến và Hợp tác KH&CN với 14 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín).

Giải Nhất của mùa giải năm nay thuộc về TS Lê Thị Huệ (Bộ môn Sinh lý học) với thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng điều trị tim mạch.

Giải Nhì được trao cho TS Trần Quỳnh Trang với nghiên cứu về đa thuốc ở mô hình động vật, giải Ba thuộc về ThS Dương Thùy Linh với phân tích hệ thống về đái tháo đường thai kỳ ở cộng đồng người bản địa.

Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Thắng trao giải cho các tác giả. Ảnh: Hữu Linh

Năm giải Công trình có IF cao nhất trong từng lĩnh vực như Y học cơ sở, Lâm sàng, Y tế công cộng, Y học cổ truyền và Điều dưỡng cũng được trao.

Đặc biệt, hai gương mặt trẻ - BSNT Trần Sơn Tùng và sinh viên Võ Trung Hiếu - đã xuất sắc đạt Giải Nghiên cứu viên trẻ với các công trình có chỉ số ảnh hưởng lần lượt 11.8 và 7.9.

“Với tinh thần “đổi mới – sáng tạo – hội nhập”, Giải thưởng Đặng Văn Ngữ không chỉ tôn vinh thành tựu mà còn nuôi dưỡng khát vọng nghiên cứu của các thế hệ trí thức ngành y” - PGS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh.