Rà soát toàn diện MK Skincare

Trước sự chú ý của dư luận về các sản phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế, các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn các mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đồng thời đề nghị MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh an toàn.

Trước sự quan tâm của dư luận về các sản phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa, trưa nay, 18/11, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông tin về hoạt động công bố, kiểm tra và quản lý đối với các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare nhập khẩu và đứng tên công bố.

MK Skincare là công ty do ông Hoàng Kim Khánh – chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Phòng quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược, cho biết mỗi năm có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm được tiếp nhận Phiếu công bố từ 2.500 cơ sở trên toàn quốc. Trong đó, khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu được công bố tại Cục Quản lý Dược, 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước do các Sở Y tế tiếp nhận.

Việc công bố tuân thủ Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT, theo đó doanh nghiệp chỉ cần nộp Phiếu công bố, giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu, và Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Sản phẩm mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu đang thu hút sự chú ý của dư luận

Doanh nghiệp đứng tên công bố chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm trong suốt quá trình lưu thông. Cơ quan quản lý hằng năm tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro. Số liệu cho thấy tỷ lệ mẫu mỹ phẩm không đạt chất lượng trong các năm gần đây dao động từ 1,5% đến hơn 2%.

Ở cấp quốc gia và địa phương, các biện pháp xử lý bao gồm đình chỉ lưu hành, thu hồi Phiếu công bố, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng năm 2024, Cục Quản lý Dược kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt 2 cơ sở với tổng số tiền 255 triệu đồng; Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với 350 triệu đồng. Tính đến 17/11/2025, Cục đã kiểm tra 35 cơ sở và xử phạt 11 cơ sở với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tình trạng công bố mỹ phẩm của MK Skincare

Theo dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare đã được tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Đến ngày 17/11/2025, chỉ còn 81 số tiếp nhận còn hiệu lực.

Ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết thêm hiện chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo từ các Sở Y tế, hệ thống kiểm nghiệm hay phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm chất lượng đối với các sản phẩm Doctor Magic, Maika Beauty và MK mà doanh nghiệp này nhập khẩu hoặc đứng tên công bố. Các dữ liệu thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện tại cũng chưa phát hiện vi phạm liên quan các thương hiệu này.

Ngay sau khi xuất hiện phản ánh của báo chí về các sản phẩm liên quan Thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Quản lý Dược đã lập tức ban hành 3 văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và Công ty MK Skincare.

Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu tổng hợp thông tin thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với MK Skincare; lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm Doctor Magic, Maika Beauty và MK trên thị trường; đề nghị MK Skincare cung cấp kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.

Đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định nếu phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy và xử phạt theo đúng quy định, đồng thời công khai rộng rãi để người dân và cơ sở kinh doanh biết và phòng tránh.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm chính thức, Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng những sản phẩm thuộc ba thương hiệu do MK Skincare nhập khẩu và công bố.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết luận kiểm nghiệm và các kết quả rà soát từ địa phương.

Danh mục 162 sản phẩm mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu TẠI ĐÂY