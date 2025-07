Chính phủ giao công việc gì cho cấp tỉnh, cấp xã giải quyết từ 1/7

Giáo dục



143/2025/NĐ-CP



- Công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.

- Chuyển đổi cơ sở loại hình giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.

- Phân cấp việc đánh giá đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

- Phân cấp phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài…