Phó Cục trưởng Cục Điện lực nói về các định hướng phát triển thị trường điện

Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết ngành điện sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, xây dựng thị trường điện phù hợp.

Ngày 26/11, Bộ Công Thương phối hợp cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 – 2025” (FFV3).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp điện lực – năng lượng và các đối tác quốc tế, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn về thị trường điện, phát triển nguồn điện và kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch.

Ông Trịnh Quốc Vũ trình bày báo cáo tại Hội thảo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 – 2025. Ảnh: Quỳnh An.

Báo cáo tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết mục tiêu của giai đoạn 3 Chương trình FFV3 là xây dựng báo cáo “Tình hình phát triển ngành điện Việt Nam 2024 – 2025”, cung cấp góc nhìn toàn diện và cập nhật về những diễn biến chính của ngành điện, bao gồm tiến độ phát triển nguồn – lưới điện, hoạt động thị trường điện và một số xu hướng tham khảo trong khu vực và thế giới.

Ông Vũ nhấn mạnh kế hoạch triển khai tiếp theo sẽ tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 70-NQ/TW về đảm bảo an toàn năng lượng quốc gia.

Theo ông Vũ, ngành điện sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, xây dựng thị trường điện phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả và đồng bộ.

Các định hướng bao gồm: áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng dưới sự quản lý của Nhà nước, không thực hiện bù chéo; tăng cường quyền lựa chọn cho khách hàng; xây dựng cơ chế PPA minh bạch, ổn định, dài hạn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. Ngoài ra, chương trình cũng kế thừa những nội dung phù hợp từ lộ trình cũ theo Quyết định 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành điện

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá sự kiện đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích phục vụ trao đổi chuyên môn về vận hành hệ thống điện, triển khai dự án nguồn điện và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng các đơn vị tại hội thảo. Ảnh: Q.A.

Thứ trưởng Long nhấn mạnh Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong lĩnh vực điện lực, với cam kết rõ ràng của Đảng và Nhà nước đối với phát triển năng lượng bền vững. Việc ban hành Luật Điện lực năm 2024, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII cùng Nghị quyết số 70/NQ-TW đã khẳng định phát triển thị trường điện cạnh tranh, cải cách cơ chế giá điện là xu hướng tất yếu, khách quan và không thể đảo ngược, dù thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Năm 2024 cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Australia khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, với hợp tác năng lượng là lĩnh vực ưu tiên. Trong khuôn khổ đó, sáng kiến Future Electricity – Vietnam (FE-V) đã trở thành nền tảng hợp tác quan trọng về nghiên cứu, đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật trong ngành điện.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị hội thảo tập trung thảo luận thực chất vào 4 định hướng lớn:

Hoàn thiện thể chế và cơ chế thị trường thúc đẩy phát triển bền vững, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong tất cả các khâu của ngành Điện.

Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển nguồn và lưới điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, điều độ vận hành hệ thống điện và kinh doanh điện.

Bảo đảm phát triển an toàn, bền vững, hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – người dân.

Ông khẳng định Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị tại hội thảo để tham mưu Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

“Với tinh thần hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm, tôi tin tưởng hội thảo hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng ngành năng lượng Việt Nam hiện đại, bền vững và hội nhập”, Thứ trưởng nhấn mạnh.