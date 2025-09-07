Bộ Công Thương: Bù lỗ hơn 44.000 tỷ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân chỉ gây ảnh hưởng nhỏ

Theo Bộ Công thương nếu Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 được ban hành kịp thời, giá bán lẻ điện bình quân các tháng cuối năm 2025 chưa bị ảnh hưởng hoặc mức độ ảnh hưởng nhỏ (tăng từ 2- dưới 5%).

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại dự thảo lần 3, Bộ Công Thương đưa ra 2 phương án để bù đắp khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp từ năm 2022 trở về đây – tương ứng với khoản lỗ hơn 44.790 tỷ đồng tính đến hết năm 2024.

Phương án 1, EVN được phép phân bổ các chi phí trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp trong giá bán lẻ bình quân từ năm 2022 trở đi, sau khi trừ lợi nhuận từ hoạt động khác. Cơ chế này có thể áp dụng trong các năm tiếp theo nếu tiếp tục phát sinh. Phương án này sẽ tạo sự chủ động cho công tác điều hành, song cũng có thể làm giảm động lực tiết kiệm, kiểm soát chi phí của các đơn vị điện lực do được bù đắp thông qua giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án 2, EVN chỉ được xử lý các khoản chi phí trực tiếp chưa được bù đắp từ năm 2022 đến trước khi nghị định này có hiệu lực, không áp dụng cho những năm tiếp theo. Phương án này sẽ khiến các đơn vị điện lực phải rà soát, quản trị chặt hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu phát sinh và tiến tới không để tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai.

Bộ Công Thương cho biết với điều kiện thời tiết, tình hình thủy văn 7 tháng đầu năm 2025 có nhiều thuận lợi, góp phần giúp kết quả sản xuất kinh doanh của EVN khả quan hơn so với kế hoạch. Do đó việc bổ sung quy định khoản chi phí khác liên quan làm EVN lỗ trong các năm 2022-2023 vào Dự thảo Nghị định được ban hành kịp thời, dự kiến chưa ảnh hưởng hoặc mức độ ảnh hưởng nhỏ (tăng từ 2- dưới 5%) tới giá bán lẻ điện bình quân các tháng cuối năm 2025. Trong trường hợp giá bán lẻ điện tăng 3% vào tháng 10/2025, chỉ số CPI cả năm chỉ nhích thêm khoảng 0,03 điểm phần trăm.

Cán bộ nhân viên điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng App EVNHANOI.

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh giá điện sẽ được thực hiện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm giữ ổn định kinh tế - xã hội và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

Cũng theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện trong thời gian tới cần bù đắp kịp thời nhằm thu hồi đủ chi phí, giảm số lỗ lũy kế hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp theo tinh thần tại Luật Điện lực. Đồng thời, để EVN có nguồn lực đầu tư các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, cụm nhà máy điện Quảng Trạch, nhà máy điện gió ngoài khơi, các nhà máy thủy điện mở rộng và các nguồn điện được Chính phủ, Bộ ngành giao đầu tư trong thời gian tới.

Tháng trước, dự thảo Tờ trình của Bộ Công Thương gửi Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ nêu rõ: Theo báo cáo của EVN, do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn năm 2022-2023 dẫn đến EVN gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, số lỗ lũy kế 2 năm này khoảng 50.029 tỷ đồng.

Đến hết năm 2024, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN vẫn còn khoảng hơn 44.790 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc vốn đầu tư Nhà nước vào EVN giảm, không bảo toàn được vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn các năm trước đây.

Trên cơ sở đó, EVN kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.