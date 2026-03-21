Nhiều chủ tịch ngân hàng, CEO tập đoàn lớn và doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nhân đang là lãnh đạo các ngân hàng, tập đoàn Nhà nước và tư nhân.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách trúng cử có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng và dịch vụ.

Ở nhóm doanh nghiệp Nhà nước và tập đoàn lớn, có ông Lê Hồng Hà (1972), Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) trúng cử lần đầu.

Cùng lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông Tô Huy Vũ (1980), Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và ông Nguyễn Thanh Tùng (1974), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng lần đầu trúng cử.

Trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, ông Tào Đức Thắng (1973), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), và ông Lê Ngọc Sơn (1972), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đều trúng cử nhiệm kỳ đầu. Ông Phạm Văn Thanh (1972), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, (Petrolimex) cũng góp mặt.

Ở khối phát triển đô thị và hạ tầng, ông Nguyễn Thế Duy (1994), Phó tổng giám đốc Becamex, là một trong những đại biểu trẻ.

Ông Cao Sĩ Tuấn (1975), Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn), và ông Ngô Sỹ Cường (1977), Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đều trúng cử lần đầu.

Ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và hiệp hội, ông Nguyễn Văn Thân (1955), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; ông Nguyễn Như So (1957), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, tiếp tục là đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Duy Thanh (1983), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, và ông Nguyễn Văn Cảnh (1977), Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phú Hiệp, cũng tái cử.

Ở nhóm doanh nhân nữ, bà Lê Nữ Thùy Dương (1976), Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành; bà Nguyễn Thị Thanh Bình (1982), Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng T&T; bà Trần Thị Hiền (1974), Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, đều trúng cử. Bà Nguyễn Việt Hà (1985), Giám đốc Agribank chi nhánh Tuyên Quang, tiếp tục là đại biểu nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, danh sách còn có ông Trần Anh Tuấn (1974), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; ông Trần Mạnh Huy (1973), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain; bà Phạm Thu Xanh (1965), Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng Kênh – CTCP, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi; và ông Tô Đình Sơn (1972), Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Việc nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia Quốc hội được kỳ vọng sẽ bổ sung góc nhìn thực tiễn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và giám sát chính sách trong nhiệm kỳ mới.