Người nước ngoài đầu tiên được vi phẫu thanh quản bằng laser CO2 tại BV Đức Giang

Mệt mỏi vì điều trị mãi không khỏi tại quê nhà, bệnh nhân 54 tuổi quốc tịch Hà Lan đã tìm thấy lối thoát tại BV Đức Giang với ca vi phẫu laser CO₂ hiện đại, trở thành người nước ngoài đầu tiên trải nghiệm kỹ thuật này ở đây.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận bệnh nhân A.J.B, 54 tuổi, quốc tịch Hà Lan, nhập viện trong tình trạng khàn tiếng kéo dài suốt một năm. Bệnh nhân cho biết luôn cảm thấy bị vướng trong họng, tắc nghẽn khi nuốt, khó nói, hụt hơi và mệt mỏi ngày càng tăng dù đã điều trị nhiều đợt thuốc tại Hà Lan nhưng bệnh liên tục tái phát. Khi triệu chứng trở nên nặng hơn, ông quyết định tìm kiếm cơ sở điều trị chuyên sâu và lựa chọn Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Kiểm tra cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Trao đổi với VietTimes sáng nay, 28/11, BSCKII Cung Đình Hoàn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, cho biết sau khi thăm khám và nội soi bác sĩ nhận thấy khối u tại mấu thanh bên phải của bệnh nhân và chẩn đoán bệnh nhân bị u hạt thanh quản. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng laser CO2.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân A.J.B tiến triển tốt. Ông chỉ còn đau họng nhẹ, khàn tiếng ít và dự kiến xuất viện sau ba ngày.

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản là kỹ thuật đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, mang lại hiệu quả điều trị cao và được nhiều người bệnh đánh giá tích cực. Điều đặc biệt, bệnh nhân A.J.B là người nước ngoài đầu tiên được thực hiện kỹ thuật này tại bệnh viện.

Laser CO2 được sử dụng trong phẫu thuật có bước sóng 10.600 nm, cho phép hội tụ năng lượng vào điểm rất nhỏ. Nhờ đó, bác sĩ có thể loại bỏ từng lớp mô bệnh với độ chính xác cao, giảm tối đa tổn thương nhiệt lan rộng và bảo tồn dây thanh lành. Kỹ thuật cũng cho phép cầm máu ngay trong quá trình phẫu thuật, hạn chế phù nề và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sẹo dính sau mổ.

Theo BSCKII Cung Đình Hoàn, tình trạng khàn tiếng kéo dài không nên xem nhẹ vì có thể là dấu hiệu của u hạt, polyp, nốt dây thanh, liệt dây thanh hoặc thậm chí các tổn thương nặng hơn. Người bệnh cần được khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh để tổn thương tiến triển ảnh hưởng đến giọng nói, hô hấp và chất lượng cuộc sống.

Cùng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và hệ thống trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng còn liên tục nghiên cứu, cập nhật kỹ thuật tiên tiến như laser CO2 để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Nhờ đó, mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh và tạo được uy tín với bệnh nhân trong và ngoài nước.

Việc bệnh nhân người nước ngoài được điều trị thành công ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là một minh chứng cho thấy Bệnh viện này đang góp phần vào chủ trương "dây rút ngược" của Bộ Y tế với đề án "Thu hút người người nước ngoài, người Việt Nam và người Việt Nam thu nhập cao khám, chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam", nhằm giảm "chảy máu" ngoại tệ, tăng nguồn thu từ y tế.