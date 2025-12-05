BV Đức Giang kích hoạt CLB AI–IoT–CĐS: Bước ngoặt đưa AI vào mọi quy trình khám chữa bệnh

BV ĐK Đức Giang chính thức vận hành CLB AI–IoT–CĐS để kết nối bác sĩ và kỹ sư, chuẩn hóa quy trình AI, thí điểm AI trong chẩn đoán và điều trị, tạo nền móng cho mô hình bệnh viện thông minh lấy người bệnh làm trung tâm.

BV ĐK Đức Giang kích hoạt CLB ứng dụng AI trong khám, chữa bệnh

Là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số của Hà Nội, BV ĐK Đức Giang cũng là một trong ba đơn vị được Sở Y tế Hà Nội chọn thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khám, chữa bệnh, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và đặt bệnh nhân làm trung tâm với việc ra mắt CLB AI–IoT–CĐS vào chiều nay, 5/12.

Theo PGS.TS.BS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BV ĐK Đức Giang, đây là bước đi chiến lược định hình hướng phát triển của BV trong chuyển đổi số y tế. CLB AI–IoT–CĐS được hình thành trong bối cảnh BV đang triển khai nhiều giải pháp AI trong chẩn đoán X-quang, CT, hỗ trợ điều trị và quản lý dữ liệu, nhằm tổ chức lại nhân lực, tạo môi trường để bác sĩ – người hiểu nhu cầu thực tiễn – kết nối với kỹ sư – người nắm công nghệ.

CLB cũng hướng đến việc định hình văn hóa hợp tác đa ngành, cởi mở, học hỏi liên tục và hướng đến ứng dụng thực tế. Đây là yếu tố then chốt để AI không chỉ dừng ở công nghệ mà trở thành công cụ giúp bác sĩ làm việc hiệu quả, an toàn và chính xác hơn.

Cũng theo ông Tùng, CLB sẽ tiến hành khảo sát HIS–PACS–RIS và hạ tầng CNTT; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về AI trong chẩn đoán hình ảnh và quản lý - bước chuẩn bị xây dựng báo cáo kỹ thuật và phương án triển khai. Sau đó, BV sẽ tập trung đào tạo AI trong X-quang và CT sọ não, thí điểm AI cho X-quang ngực và CT cấp cứu; theo dõi tốc độ xử lý, độ chính xác, sai số.

BV ĐK Đức Giang tiên phong trong CĐS và ứng dụng AI trong khám, chữa bệnh

Song song là các hoạt động kết nối AI với bác sĩ lâm sàng, triển khai AI gợi ý phác đồ, cải thiện phân luồng và giảm thời gian chờ cho người bệnh. Nội dung trọng tâm trong năm 2026 của CLB là sẽ đánh giá, hiệu chỉnh quy trình, thiết lập chuẩn đọc phim có AI và mở rộng ứng dụng AI trong CT phổi, COPD và ILD. Các buổi đào tạo cho chuyên khoa hô hấp – tim mạch, hội thảo nội bộ về AI và ung thư sẽ được triển khai để nâng cao năng lực toàn viện.

Cũng theo ông Tùng, BV sẽ tập trung chuẩn hóa các quy trình AI, đảm bảo an toàn thông tin, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo AI toàn viện và tổng kết việc triển khai.

Sự ra mắt của CLB AI–IoT–CĐS được kỳ vọng tạo nền móng quan trọng để BV Đức Giang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh, nơi dữ liệu được tối ưu và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng thực chất để nâng cao chất lượng chẩn đoán, rút ngắn thời gian chờ và cải thiện trải nghiệm người bệnh với tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm, vận hành bằng dữ liệu và ra quyết định dựa trên AI.