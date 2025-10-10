"Chìa khóa" để Cần Giờ chuyển mình từ vùng “độc đạo” đến cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Từng là “ốc đảo” giữa lòng đô thị, Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ loạt dự án hạ tầng chiến lược. Khi kết nối được hoàn thiện, nơi đây được kỳ vọng trở thành siêu điểm đến mới của TP HCM và vùng Đông Nam Bộ.

“Ốc đảo” giữa đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam

Dù quãng đường không xa, thế nhưng hiện nay hành trình từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ thường mất gần 2 tiếng đồng hồ (không kể ùn tắc), một con số không nhỏ cho một chặng đi chưa đến 50km trong cùng một thành phố. Không những vậy, do các tuyến đường nội vùng nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai làn xe, khiến Cần Giờ bị hạn chế trong liên kết, giao thương với các địa phương lân cận trong vùng.

Nhận ra vấn đề này, TP HCM xúc tiến một loạt dự án giao thông chiến lược, mở đường cho Cần Giờ hòa vào nhịp đập phát triển chung của TP HCM, mở ra cơ hội phát triển trở thành cực tăng trưởng mới cho đô thị phía Nam.

Một dự án mang tính đột phá đang được TP HCM giao Tập đoàn Vingroup lập hồ sơ đề xuất là dự án đường sắt nối Cần Giờ với khu vực trung tâm, dài 48,5km, hứa hẹn rút ngắn hành trình đoạn đường chỉ còn 12 phút.

Dự án xây dựng và phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô khoảng 571 ha sẽ đánh thức kinh tế biển khu vực phía Đông TP HCM. Ảnh: Viện Quy hoạch quốc gia.

Và trong bối cảnh TP.HCM xác lập chủ trương về phát triển không gian hướng biển và mở rộng liên kết vùng, Vingroup đã đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu, nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch, kinh tế biển và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.

Khi mạng lưới hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, khoảng cách giữa Cần Giờ – Vũng Tàu – trung tâm TP.HCM sẽ không còn là rào cản. Cùng với Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, nơi đây sẽ trở thành điểm đến trung tâm, hút dòng khách từ trung tâm TPHCM, trung tâm Vũng Tàu đổ về và thậm chí là các địa phương khác đến trải nghiệm vui chơi, mua sắm và nghỉ dưỡng

Trong bức tranh đó, Cần Giờ cũng được kỳ vọng vươn lên thành “siêu điểm đến” mới của TP.HCM và khu vực, nơi giao thoa giữa đô thị, biển và sinh thái. Không chỉ phục vụ du khách, nơi đây còn mang đến cho người dân thành phố một không gian sống, làm việc chất lượng, kết nối trực tiếp với các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn. Tương lai, thay vì đi đường vòng, cả người dân TP.HCM, miền Tây hay Vũng Tàu đều có thể chọn Cần Giờ như tuyến giao thông chính, gắn kết toàn vùng duyên hải phía Nam.

Cơ hội cho Cần Giờ và động lực cho cả TP HCM

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, điều này cho thấy giao thông rất quan trọng với sự phát triển kinh tế của một vùng đất. Nhất là vùng đất đầy tiềm năng, nơi có thể phát triển trở thành cực tăng trưởng cho TP HCM.

Dự án tuyến đường ven biển Cần Giờ cũng được các chuyên gia kinh tế đánh giá là mắt xích quan trọng trong trục đường ven biển quốc gia, kéo dài từ Cà Mau qua TP HCM – Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bình Thuận. Khi hoàn thành, Cần Giờ sẽ trở thành điểm nối trong trục trung chuyển du lịch và logistics ven biển khu vực phía Nam.

Ngoài giá trị giao thông, du lịch, tuyến đường vượt biển này khi hình thành cũng mang tính chất biểu tượng và trở thành điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho Vùng TP.HCM.

Ngoài tuyến đường sắt tốc độ cao đang được nghiên cứu, đường vượt biển Cần Giờ đang đề xuất nghiên cứu, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khác cũng được TP.HCM và các nhà đầu tư chuẩn bị khởi công, như cầu Cần Giờ nối Nhà Bè – Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác kết nối từ cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Những công trình này vốn đã nằm trong quy hoạch phát triển vùng từ nhiều năm trước, song chính sự xuất hiện của khu đô thị lấn biển quy mô lớn tại Cần Giờ đang trở thành đòn bẩy để các dự án hạ tầng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Khi những tuyến đường này hình thành, Cần Giờ sẽ không còn là “ốc đảo” tách biệt mà trở thành cửa ngõ hướng biển năng động, kết nối mạch giao thương – du lịch giữa TP.HCM, Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Hướng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối từ trung tâm TP HCM đi Cần Giờ.

Không chỉ là câu chuyện của hạ tầng, tuyến đường ven biển từ Cần Giờ còn mở ra tầm nhìn mới về một đô thị sinh thái biển – nơi cân bằng giữa phát triển kinh tế, du lịch và bảo tồn thiên nhiên, khởi đầu cho hành trình đưa TP.HCM tiến ra biển đúng nghĩa.

Việc đánh thức, phát triển Cần Giờ thành khu đô thị nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch sinh thái được ấp ủ suốt 30 năm qua, và tầm nhìn này đã được cụ thể hóa trong Quy hoạch TP HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt; trong đó xác định rõ Cần Giờ sẽ trở thành đô thị sinh thái, ưu tiên bảo tồn khu dự trữ sinh quyển, phát triển kinh tế biển, du lịch, đô thị sinh thái biển và năng lượng tái tạo.