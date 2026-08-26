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Hải An xuất hiện cổ đông lớn mới

Yến Linh
Yến Linh

Doanh nghiệp này đã mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,16%, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn.

Hải An xuất hiện cổ đông lớn mới

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH).

Theo đó, trong ngày 21/8/2026, GELEX đã mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng tổng số cổ phiếu đang sở hữu tại Hải An lên 9.716.660 cổ phiếu, tương đương 5,16% vốn điều lệ.

Trước giao dịch, GELEX đang nắm giữ 9.303.060 cổ phiếu HAH, tương đương 4,94% vốn.

Tại báo cáo công bố, GELEX cho biết không có người có liên quan cùng sở hữu cổ phiếu HAH.

Giao dịch diễn ra trong bối cảnh Hải An đang đẩy mạnh mở rộng năng lực vận tải biển và khai thác cảng, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng phát triển của hoạt động logistics và thương mại hàng hóa.

Từ khóa:

#Hải An #Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

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