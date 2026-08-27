Bị lũ cuốn trôi, người đàn ông Nepal thoát chết thần kỳ nhờ một cây xoài

Một lao động 24 tuổi ở Nepal may mắn sống sót sau khi bị dòng lũ cuốn trôi nhờ bám được vào cây xoài, giữa thảm họa khiến nhiều người thiệt mạng.

Bibek Kumal, một lao động người Nepal, đang đào hố làm nhà vệ sinh bên ngoài một căn nhà mới xây hôm 26/8 thì bất ngờ một bức tường nước cuồn cuộn kéo theo bùn đất và đá từ trên cao đổ xuống, cuốn phăng anh cùng mọi thứ xung quanh.

Kumal, 24 tuổi, đang làm việc tại Bidur, khu vực nằm phía hạ lưu huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gần biên giới vùng Himalaya giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Anh bất chợt nghe thấy một âm thanh rít lớn.

Bốn đồng nghiệp đứng phía trên chiếc hố sâu khoảng 1,5 m lập tức hét lên yêu cầu anh trèo ra và chạy đi. Nhưng khi Kumal vừa kịp thoát khỏi hố, những người đồng nghiệp đã bỏ chạy.

"Tôi bắt đầu chạy. Rồi một bức tường nước ầm ầm đổ xuống, giống như đang xảy ra động đất", Kumal kể lại từ giường bệnh tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu, trong khi em trai Dinesh ngồi bên cạnh.

Dòng nước dữ cuốn anh trôi theo bùn đất và những mảnh vỡ. Tuy nhiên, Kumal may mắn mắc lại trên một cây xoài.

"May mà tôi mắc được vào cây xoài. Nếu không có cây xoài, tôi đã bị dòng nước cuốn đi và chết rồi", anh nói.

Trận lũ quét đã khiến ít nhất 157 người thiệt mạng và hàng trăm người khác, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, vẫn đang mất tích trong một trong những thảm họa tồi tệ nhất từng xảy ra tại Nepal.

Ba người khác bị thương trong trận lũ cũng đang được điều trị cùng Kumal, trong khi ngày càng nhiều nạn nhân được đưa về thủ đô Kathmandu. Nhà chức trách cho biết hơn 114 người đã được giải cứu và đang điều trị tại các bệnh viện ở Kathmandu và Rasuwa.

Bên ngoài bệnh viện, người thân, bạn bè và nhiều người dân tập trung kín khuôn viên nhỏ của Trung tâm Chấn thương Quốc gia để chờ tin tức.

Căn nhà biến mất ngay trước mắt

Trận lũ xảy ra sau khi một khối bùn đất và đá dường như đổ sập xuống một con sông ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư và hệ thống cơ sở hạ tầng ở vùng hạ lưu.

Hình ảnh từ camera an ninh phía Trung Quốc cho thấy nhiều người tháo chạy trước khi một bức tường đất đá, bùn và nước ập xuống, phá hủy nhà cửa, cuốn trôi phương tiện và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Nguyên nhân chính xác của vụ sạt lở vẫn chưa được xác định. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra khoảng 7 phút trước thời điểm được ghi trên dấu thời gian của camera an ninh.

Kumal kể rằng trong lúc bám chặt vào cây xoài, anh tận mắt chứng kiến căn nhà nơi mình đang làm việc biến mất giữa dòng nước và bùn đất.

Sau đó, lực lượng cảnh sát tiếp cận và đưa anh đến nơi an toàn. Kumal bị thương ở chân phải sau khi bị dòng nước đánh trúng rồi tiếp tục bị một tảng đá lớn đập vào.

Anh cho biết căn nhà của gia đình mình ở một khu vực khác không bị ảnh hưởng.

Nepal thường xuyên hứng chịu thảm họa

Phần lớn lãnh thổ Nepal là vùng núi, khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với những trận lũ và sạt lở đất chết người trong mùa mưa, bên cạnh nhiều loại thiên tai khác.

Khi còn là một thiếu niên, chính Kumal từng sống sót sau trận động đất kinh hoàng năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng.

Trên giường bệnh đối diện, bé gái 11 tuổi Rihana Lamichhane cũng vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

"Tôi đang ở trường. Nhà trường đóng cửa vì chuyện này và bảo chúng tôi về nhà", Rihana kể. "Khi tôi đang băng qua sông thì nước lũ bất ngờ ào xuống."

Em bị thương ở ngực và chân nhưng vẫn nói rằng mình cảm thấy may mắn vì đã an toàn.

"Tôi rất vui vì mình vẫn an toàn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với những người bạn của mình."

Mẹ của Rihana, bà Rita, cho biết bà vội vã đi tìm con gái ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn.

"Tôi rất mừng vì con gái không bị thương nghiêm trọng", bà nói. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết con bé vẫn an toàn."

Theo Reuters