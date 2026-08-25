Dịp Quốc khánh 2/9, cao tốc Bắc - Nam phía Đông có bao nhiêu trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dừng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhằm phục vụ người dân lưu thông trong dịp Quốc khánh 2/9/2026.

28 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên tuyến Bắc - Nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến dịp Quốc khánh 2/9/2026, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 27 trạm dừng nghỉ được khai thác.

Trong số này, 7 trạm đã được khai thác từ trước, gồm 2 trạm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tại Km120+200 và Km145+800; trạm Giẽ - Ninh Bình tại Km227; trạm Cao Bồ - Mai Sơn tại khoảng Km269; trạm La Sơn - Hòa Liên tại Km1+200; trạm TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại Km41+100 và trạm TP.HCM - Trung Lương tại Km28+200.

Bên cạnh đó là 19 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản được đưa vào khai thác, trải dài từ khu vực Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến Hậu Giang - Cà Mau. Một số trạm đã hoàn thành toàn bộ như Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205.

Ngoài 27 trạm dừng nghỉ, tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo có thêm trạm tạm tại Km113. Trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng có một điểm dừng xe tại Km1018+300. Như vậy, tổng cộng có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác dịp lễ.

Đáng chú ý, trong số các vị trí này có 11 trạm trên những đoạn tuyến có cây xăng và 5 trạm có trạm sạc xe điện. Các trạm có sạc gồm Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205.

Phía Bắc có nhiều điểm dừng kết hợp cây xăng

Ở khu vực phía Bắc, người dân di chuyển từ Hà Nội vào phía Nam có thể sử dụng các trạm dừng nghỉ trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang, trạm Giẽ - Ninh Bình, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

Các trạm dừng nghỉ và các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực phía Bắc. Nguồn: Bộ Xây dựng

Trong đó, trạm Hà Nội - Bắc Giang tại Km120+200 và Km145+800 đang khai thác, có cây xăng. Trạm Giẽ - Ninh Bình tại Km227 cũng có cây xăng. Trạm Mai Sơn - Quốc lộ 45 tại Km329+700 đang khai thác, có cả cây xăng và trạm sạc xe điện.

Tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, trạm Quốc lộ 45 - Nghi Sơn tại khoảng Km366+850 và Km366+920 đang khai thác; trạm Nghi Sơn - Diễn Châu tại Km427+035 cũng đã được đưa vào sử dụng. Trạm Diễn Châu - Bãi Vọt tại Km478+200 phía phải tuyến được đưa vào khai thác trước ngày 30/8/2026.

Miền Trung bổ sung nhiều trạm mới

Tại khu vực miền Trung, các trạm dừng nghỉ được bố trí trên nhiều đoạn cao tốc từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa.

Một số trạm đang khai thác gồm Vũng Áng - Bùng tại Km594+400, Bùng - Vạn Ninh tại Km651, Vạn Ninh - Cam Lộ tại Km725+500, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Vân Phong - Nha Trang.

Các trạm dừng nghỉ và các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền Trung. Ảnh: Bộ Xây dựng

Trong đó, trạm Vũng Áng - Bùng có cây xăng và trạm sạc xe điện; trạm Hàm Nghi - Vũng Áng tại Km534+310 cũng có cả hai dịch vụ này. Trạm La Sơn - Hòa Liên tại Km1+250 phía trái tuyến đang khai thác và có cây xăng.

Trạm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km1127+820 phía trái tuyến được đưa vào khai thác trước ngày 30/8/2026. Ngoài ra, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có điểm dừng xe tại Km1018+300 đang khai thác.

Khu vực phía Nam có trạm sạc xe điện

Tại khu vực phía Nam, các trạm dừng nghỉ được bố trí trên các tuyến Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Các trạm dừng nghỉ và các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực phía Nam.

Đáng chú ý, trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km205+092 đang khai thác, có cây xăng và trạm sạc xe điện. Trạm TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại Km41+100 và trạm TP.HCM - Trung Lương tại Km28+200 cũng có cây xăng.

Ngoài các trạm chính thức, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có trạm tạm tại Km113. Trên tuyến Cần Thơ - Hậu Giang có trạm tại Km45+00, trong khi tuyến Hậu Giang - Cà Mau có trạm tại Km100+200.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngoài các trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe, dọc tuyến cao tốc còn có các nút giao ra vào kết nối với những tuyến đường lân cận. Tại các nhánh ra vào này cơ bản có cây xăng, hàng quán và các dịch vụ thiết yếu, góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và ăn uống của người dân trong quá trình di chuyển dịp Quốc khánh.