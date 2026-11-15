Phim điện ảnh AI đầu tiên của Trung Quốc thất bại thảm hại, bị khán giả chê "thiếu hồn"

Được sản xuất hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo với kinh phí hàng chục triệu nhân dân tệ, "Sanxingdui: Future Past" chỉ thu về khoảng 270.000 USD sau ba tuần công chiếu tại Trung Quốc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chính thức bước lên màn ảnh rộng Trung Quốc, nhưng bộ phim điện ảnh đầu tiên được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ này lại thất bại tại phòng vé, bất chấp sự bùng nổ của ngành giải trí ứng dụng AI ở nước này.

Không có diễn viên hay ê-kíp quay phim là con người, Sanxingdui: Future Past chỉ thu về khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ (270.000 USD, gần 7 tỷ đồng) sau 3 tuần công chiếu, theo Beacon Pro, đơn vị theo dõi dữ liệu phòng vé Trung Quốc. Doanh thu này thấp hơn rất nhiều so với kinh phí sản xuất được cho là lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Bộ phim khoa học viễn tưởng dài 100 phút lấy bối cảnh thế giới trong tương lai, nơi các thuật toán bất hảo và AI đang đẩy nhân loại đến bờ vực thảm họa. Để chống lại mối đe dọa này, con người phải giải mã một thông điệp cảnh báo được cất giấu trong những hiện vật bằng đồng của vương quốc Thục cổ đại. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho tên phim.

Trung Quốc vốn không xa lạ với các sản phẩm giải trí do AI tạo ra. Ngành phim ngắn dạng microdrama ứng dụng AI tại nước này đang phát triển mạnh, với quy mô thị trường được ước tính lên tới hàng tỷ nhân dân tệ. Dữ liệu chính thức cho thấy có khoảng 430.000 phim ngắn dạng này được ra mắt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong đó nội dung do AI tạo ra chiếm hơn 90%.

Tuy nhiên, "Sanxingdui: Future Past" lại vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều khán giả phàn nàn về biểu cảm khuôn mặt cứng nhắc, hình ảnh thiếu nhất quán giữa các cảnh, cốt truyện rời rạc và cảm giác bộ phim “rõ ràng là sản phẩm do AI tạo ra”.

Khán giả muốn điều gì khi đến rạp?

Michael Berry, giáo sư nghiên cứu văn hóa Trung Quốc đương đại tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho rằng chính sự phổ biến quá mức của nội dung AI trên mạng xã hội có thể là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim thất bại.

Theo ông, khán giả có thể đã mặc định video do AI tạo ra là những sản phẩm giải trí ngắn, chất lượng thấp và dễ bị lãng quên, thường được xem trên điện thoại trong lúc chờ đợi, ngồi trên taxi hoặc tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi.

“Có lẽ khán giả đồng nhất video do AI tạo ra với những đoạn phim ngắn dạng dọc và nội dung giải trí rẻ tiền, dùng một lần mà họ xem trên điện thoại khi xếp hàng, ngồi phía sau taxi hoặc đi vệ sinh”, Berry nhận định.

“Nhưng khi bỏ tiền mua vé để xem phim tại rạp, họ muốn một thứ gì đó khác biệt, một thứ gì đó chân thực”.

Nhận định này phần nào lý giải kết quả kém cỏi của "Sanxingdui: Future Past", nhất là khi so sánh với "Niu Lai" – bộ phim hoạt hình kinh phí thấp, sử dụng công nghệ đơn giản do hai mẹ con cùng thực hiện trong suốt 5 năm và bất ngờ trở nên nổi tiếng trong mùa hè vừa qua.

Dù hình ảnh còn nghiệp dư và lời thoại có phần vụng về, Niu Lai vẫn tạo được sự đồng cảm nhờ dấu ấn sáng tạo mang đậm tính con người. Bộ phim khởi đầu khá lặng lẽ nhưng sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu về hơn 51 triệu nhân dân tệ chỉ trong ba tuần đầu công chiếu.

Sự tương phản giữa hai tác phẩm cho thấy công nghệ sản xuất hiện đại không đồng nghĩa với khả năng chinh phục khán giả. Một bộ phim có thể sở hữu hình ảnh được tạo ra bằng những công cụ tiên tiến, nhưng vẫn khó tạo kết nối nếu thiếu câu chuyện hấp dẫn và cảm xúc chân thực.

AI chưa thể thay thế kịch bản và cảm xúc con người

Hôm thứ Ba trong tuần, Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đăng bài bình luận chỉ trích "Sanxingdui: Future Past". Theo tờ báo, phản ứng của khán giả không chỉ phản ánh chất lượng của một bộ phim riêng lẻ, mà còn cho thấy những thách thức và hạn chế rộng hơn trong hoạt động sáng tạo ứng dụng AI.

Bài bình luận cho biết ê-kíp sản xuất "Sanxingdui: Future Past" đã tạo ra một lượng lớn hình ảnh trước, sau đó mới xây dựng câu chuyện xoay quanh những đoạn hình ảnh này. Cách làm đó khiến mạch phim trở nên rời rạc, thiếu sự liên kết giữa các tình tiết.

“Khi những điều kỳ diệu về công nghệ dần trở nên phổ biến, giới hạn thực sự của phim AI lại nằm ở những khâu mà AI chưa thể xử lý: kịch bản, diễn xuất, cảm xúc và khả năng phán đoán”, bài bình luận nhận định.

Tờ báo cũng nhấn mạnh thất bại của bộ phim không đồng nghĩa với việc hoạt động làm phim bằng AI đã đi đến hồi kết.

Cú ngã phòng vé của "Sanxingdui: Future Past" diễn ra trong bối cảnh ngành điện ảnh Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự cạnh tranh từ các hình thức giải trí kỹ thuật số đã gây sức ép lên doanh thu bán vé.

Theo Beacon Pro, tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay chỉ đạt 31,6 tỷ nhân dân tệ, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù vậy, kết quả của bộ phim AI vẫn cho thấy một vấn đề riêng: khán giả có thể chấp nhận nội dung AI trên điện thoại như một hình thức giải trí nhanh, nhưng kỳ vọng cao hơn khi bỏ tiền đến rạp xem một tác phẩm điện ảnh dài.

Berry cho rằng thị hiếu của khán giả Trung Quốc có thể đang thay đổi. Các xu hướng giải trí luôn có những giai đoạn lên xuống, và một bộ phận người xem bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm sáng tạo có dấu ấn con người thay vì nội dung bị AI chi phối.

“Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến một số người quay lưng với nội dung do AI thống trị để tìm đến nghệ thuật, câu chuyện và hình ảnh mang đậm dấu ấn con người hơn”, ông nói.

Theo SCMP