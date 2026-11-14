Iran tuyên bố đánh trúng radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tập kích một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain để trả đũa vụ không kích ở miền nam Iran. Trước đó, Tehran được cho là đã phá hủy nhiều hệ thống radar Mỹ tại Trung Đông, gây sức ép lên mạng lưới phòng thủ tên lửa của Washington và Israel.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tập kích thành công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, đánh dấu đợt leo thang mới trong các cuộc tấn công nhằm vào tài sản quân sự của Washington ở Vịnh Ba Tư.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 13/11, IRGC cho biết Lực lượng Không gian Vũ trụ của tổ chức này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở radar nói trên để trả đũa vụ không kích của Mỹ nhằm vào một tháp viễn thông tại Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, hôm 12/11.

IRGC mô tả chiến dịch là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.

Sau khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2, các đòn trả đũa bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Tehran đã gây thiệt hại đáng kể cho mạng lưới radar Mỹ trên khắp Trung Đông.

IRGC nhanh chóng phá hủy các hệ thống radar có giá trị cao với tổng trị giá ước tính 2,7 tỷ USD. Trong số này có radar AN/FPS-132 duy nhất được triển khai bên ngoài lãnh thổ Mỹ, đặt tại Qatar, cùng hai radar AN/TPY-2 tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nhiều radar có giá trị thấp hơn cũng bị phá hủy tại các cơ sở quân sự trong khu vực, trong đó có những hệ thống AN/FPS-117 tại Arab Saudi.

Việc phá hủy các hệ thống radar diễn ra song song với những đòn tập kích thành công nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng, gây cản trở nghiêm trọng khả năng tiến hành chiến dịch không kích Iran của lực lượng vũ trang Mỹ. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm những căn cứ không quân lớn, trong đó có căn cứ quân sự ở Qatar được mô tả là lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, cùng nhiều máy bay có giá trị cao.

Những thiệt hại này được cho là đã tác động đáng kể đến diễn biến cuộc chiến.

Trong tháng 3, tờ Haaretz của Israel xác nhận rằng 8 trong số 10 tên lửa Iran phóng về phía các mục tiêu tại Israel đã đánh trúng mục tiêu. Thông tin này xuất hiện sau hàng loạt báo cáo và video ngày càng nhiều cho thấy những thất bại của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Israel và Mỹ.

Việc phá hủy các cơ sở radar chủ chốt còn tạo ra hiệu ứng nhân lên sức mạnh cho các đòn tấn công của Iran, bởi nó làm suy giảm hiệu quả của mạng lưới phòng thủ tên lửa Mỹ và Israel. Điều này buộc hai nước phải dựa nhiều hơn vào các radar triển khai trên tàu chiến và trạm radar AN/TPY-2 đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 9, những bức ảnh mới được công bố, do quân nhân Mỹ làm rò rỉ từ các cơ sở quân sự tại Trung Đông, cho thấy mức độ thiệt hại mà các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Iran gây ra.

Các bức ảnh được CBS News thu thập độc quyền từ những quân nhân Mỹ đang tại ngũ, với điều kiện giấu tên, ghi lại nhiều tòa nhà, phương tiện và máy bay bị hư hại nghiêm trọng tại các vị trí quân sự của Mỹ ở Arab Saudi và Kuwait.

Một số quân nhân mô tả chiến dịch quân sự này giống như việc “đứng đó, nhắm mắt và liên tục bị đấm vào mặt”. Một binh sĩ than thở: “Chúng ta không bảo vệ được những căn cứ này. Chúng ta chỉ đứng nhìn chúng bị phá hủy”.

Khả năng gây thiệt hại lớn cho các căn cứ Mỹ và những tài sản quân sự trọng yếu khác được xem là một trong những yếu tố chính khiến Washington phải kiềm chế, không duy trì cường độ tấn công cao nhằm vào Iran.

Theo MW