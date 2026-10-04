AI làm phim ngắn Trung Quốc bùng nổ nhưng lại vướng một bài toán lớn

AI đang làm thay đổi chóng mặt ngành phim siêu ngắn Trung Quốc khi hơn 90% trong khoảng 430.000 tác phẩm ra mắt trực tuyến trong 8 tháng được cho là có sử dụng AI.

Các nhà sáng tạo nội dung cho rằng thách thức của ngành đã thay đổi: thay vì tìm cách sản xuất video với chi phí thấp, giờ đây họ phải tìm cách nổi bật trong một thị trường ngập tràn những sản phẩm na ná nhau.

Hai thập kỷ sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên đình đám Vương Tổ Hiền (Joey Wong) bất ngờ trở lại màn ảnh - không phải thông qua một tác phẩm điện ảnh truyền thống mà bằng hình thức tái hiện nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một video dài 2 phút do NetEase thực hiện vào mùa hè năm nay, những vai diễn nổi tiếng nhất của Vương Tổ Hiền trong thập niên 1980 và 1990 được tái hiện bằng AI, trong đó có nàng ma xinh đẹp trong Thiện nữ u hồn (A Chinese Ghost Story) và yêu nữ rắn quyến rũ trong Thanh Xà (Green Snake).

Màn tái xuất này chỉ là phần nổi của một cuộc chuyển dịch lớn đang diễn ra trong toàn ngành, khi các phim ngắn do AI tạo ra ngày càng thống trị thị trường phim siêu ngắn đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Với đặc trưng là cốt truyện diễn biến nhanh và liên tục xuất hiện những cú “bẻ lái”, các phim siêu ngắn thường chỉ kéo dài vài phút mỗi tập.

Theo Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, cơ quan quản lý ngành phát thanh truyền hình nước này, hơn 90% trong tổng số 430.000 phim siêu ngắn được đưa lên mạng trong 8 tháng đầu năm nay được tạo ra bằng AI.

Các nhà sản xuất cho biết những công cụ tạo video bằng AI đã mở ra nhiều khả năng kể chuyện vốn trước đây bị giới hạn bởi ngân sách sản xuất.

“Nhiều tiểu thuyết trực tuyến được xây dựng xoay quanh hành động, yếu tố ly kỳ hoặc những thế giới tưởng tượng, vốn đòi hỏi trường quay và kỹ xảo hình ảnh rất tốn kém nếu thực hiện theo phương thức truyền thống”, Bai Jianyue, một nhà sản xuất tại một nền tảng phân phối phim truyện tranh AI ở Thâm Quyến, nói.

“AI khiến những câu chuyện như vậy trở nên khả thi hơn nhiều về mặt sản xuất.”

Một số khán giả cho biết họ sẵn sàng trả tiền cho những bộ phim AI có chất lượng cao hơn, đặc biệt khi công nghệ này có thể đưa các thế giới kỳ ảo trong những tiểu thuyết trực tuyến nổi tiếng lên màn ảnh.

“Một số tiểu thuyết có những thế giới mà chỉ AI mới thực sự có thể tái hiện”, một người dùng có tên “Huifei de Kuromi” trên mạng xã hội RedNote cho biết, đồng thời nói cô sẵn sàng trả tiền cho những tác phẩm chuyển thể được đầu tư chỉn chu từ các cuốn sách hoặc trò chơi nổi tiếng.

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng hào hứng. Một số người cho biết họ đã bắt đầu mệt mỏi với những nội dung ngày càng giống nhau.

“Ngay khi một bộ phim trở thành hit, hàng loạt phiên bản thay thế sẽ xuất hiện, chỉ cần đổi triều đại hoặc đổi giới tính nhân vật rồi gọi đó là một câu chuyện mới”, người dùng RedNote có tên “Liulang de Mao” nói.

“Kết quả là nhiều khi bạn có thể đoán được bộ phim sẽ kết thúc thế nào ngay từ những phút đầu.”

Các nhà sản xuất cũng chia sẻ mối lo này, cho rằng việc nổi bật trong một thị trường ngày càng chật chội đang trở nên khó khăn hơn.

“Có khả năng tạo ra video không đồng nghĩa với việc bạn có thể sản xuất ổn định cả một series”, Robin Luo, nhà sáng lập Synintell Pictures, nói.

Theo Luo, việc duy trì sự nhất quán của nhân vật, diễn xuất và mạch kể chuyện xuyên suốt hàng chục tập vẫn là một bài toán khó.

Khi ngày càng nhiều studio được tiếp cận các công cụ tạo video bằng AI, cuộc cạnh tranh đang chuyển sang những yếu tố khác như kịch bản, đạo diễn, quy trình sản xuất và khả năng giữ chân khán giả.

Trung Quốc siết quản lý phim do AI tạo ra

Các cơ quan quản lý và lãnh đạo ngành cũng bắt đầu dành nhiều sự chú ý hơn cho các tác phẩm được sản xuất theo phương thức truyền thống với diễn viên thật.

Tháng trước, Wang Xiaoliang, một quan chức thuộc cơ quan quản lý phát thanh truyền hình Trung Quốc, kêu gọi các nền tảng xây dựng những khu vực riêng dành cho phim người đóng và tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nội dung chất lượng cao.

Động thái này diễn ra sau khi 6 nền tảng lớn, trong đó có các nền tảng do ByteDance và Kuaishou Technology vận hành, cam kết dành ít nhất 6 tỷ nhân dân tệ (894 triệu USD) để hỗ trợ phim siêu ngắn người đóng trong một sáng kiến do chính phủ hậu thuẫn.

Trong khi đó, hoạt động quản lý đối với các tác phẩm do AI tạo ra cũng đang được siết chặt.

Một quy định có hiệu lực trong tháng này yêu cầu các tập phim phải có nhãn nổi bật để xác định rõ nội dung được tạo ra bằng AI.

Tại cuộc họp diễn ra tuần trước, Wang cũng yêu cầu các studio phải có sự đồng ý trước khi sử dụng khuôn mặt và giọng nói của người thật.

Zhou Xiangxiang, nhà sáng lập Moli OPC AI Comic Drama Base, cho biết đội ngũ của bà đã bắt đầu sử dụng hình ảnh được cấp phép của chính nhân viên trong công ty, đồng thời ký thỏa thuận với các diễn viên để tạo ra những nhân vật kỹ thuật số.

Theo Zhou, việc xin cấp phép có thể khiến chi phí sản xuất tăng nhẹ, nhưng đổi lại có thể giúp giảm đáng kể chi phí kiểm duyệt của các nền tảng.

Lý do là những nhân vật AI có ngoại hình quá giống người thật từng khiến quá trình phát hành bị trì hoãn.

Zhou cho biết công ty của bà chưa cảm nhận được thay đổi đáng kể về hoạt động kinh doanh, bởi các hợp đồng thường niên đã ký với các nền tảng vẫn đang có hiệu lực.

Tuy nhiên, khi công cụ AI ngày càng phổ biến, cuộc chơi của ngành phim ngắn Trung Quốc dường như đang bước sang một giai đoạn mới.

Nếu trước đây lợi thế nằm ở khả năng làm video nhanh và rẻ, thì giờ đây câu hỏi khó hơn là: ai có thể tạo ra một câu chuyện đủ khác biệt để khán giả tiếp tục xem?

Theo SCMP