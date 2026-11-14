Những bánh xe rời trục và dấu hỏi về chất lượng xe Chery

Sau 2 sự cố tại Malaysia, Chery triển khai các đợt triệu hồi tại nhiều thị trường do nguy cơ lỗi mối hàn ở cụm cầu sau. Tổng số xe thuộc diện triệu hồi đã vượt 90.000 chiếc.

Từ những vụ rơi bánh đến làn sóng triệu hồi

Tháng 4/2024, cụm cầu sau của một chiếc Chery Omoda 5 tại Malaysia bất ngờ tách khỏi thân xe khi chiếc xe đang di chuyển với tốc độ chậm. Hình ảnh 2 bánh sau cùng dầm cầu nằm dưới đường khiến chất lượng mẫu SUV Trung Quốc trở thành chủ đề gây tranh luận.

Chery sau đó kiểm tra 600 xe Omoda 5 tại Malaysia, xác định 60 xe sử dụng linh kiện thuộc lô sản xuất có vấn đề. Tại Indonesia, hãng cũng đưa 420 xe vào diện kiểm tra phòng ngừa.

Chiếc Chery Omoda 5 bị gãy cụm cầu sau khi đang lưu thông tại Malaysia tháng 4/2024. Ảnh: Stephanie.

Tuy nhiên, 2 năm sau, sự cố tương tự lại xảy ra. Ngày 6/10/2026, một chiếc Omoda 5 đời 2023 tại Johor Bahru (Malaysia) bị tách rời toàn bộ cụm cầu sau khi đang lưu thông.

Theo CarNewsChina, vụ việc không gây thương vong nhưng khiến cơ quan chức năng Malaysia vào cuộc điều tra. Chery sau đó triển khai triệu hồi hơn 8.800 xe Omoda 5, gần gấp 15 lần quy mô kiểm tra năm 2024.

Sự việc không dừng lại ở Malaysia. Ngày 6/11, Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) công bố kế hoạch triệu hồi hơn 53.800 xe Tiggo 5x và Omoda, sản xuất từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 27/11, nhằm kiểm tra và thay thế miễn phí những cụm trục sau thuộc lô linh kiện có nguy cơ lỗi.

Trong các ngày 10-12/11, Chery tiếp tục mở rộng triệu hồi Omoda 5 sang Indonesia, Australia và Nam Phi. Các đợt kiểm tra đều tập trung vào nguy cơ lỗi mối hàn tại cụm trục sau.

Bên cạnh Omoda 5, Chery Tiggo 5X cũng nằm trong diện ảnh hưởng bởi lỗi mối hàn tại cụm trục sau, khiến hãng phải triển khai triệu hồi hàng chục nghìn xe tại Trung Quốc. Ảnh: Motor1.

Theo Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia Nam Phi (NCC), nước này công bố triệu hồi hơn 2.600 xe Omoda C5 và 17.500 xe Tiggo 4 Pro. Trong khi đó, Australia công bố triệu hồi hơn 7.200 xe Omoda 5, còn Indonesia chưa công bố đầy đủ số lượng xe thuộc chiến dịch năm 2026.

Như vậy, các chiến dịch kiểm tra, triệu hồi đã được công bố tại ít nhất 5 thị trường, với hơn 90.000 xe thuộc diện xem xét. Con số này có thể tăng khi Indonesia công bố số lượng triệu hồi cụ thể.

Công nghệ khung gầm và nguyên nhân gãy trục

Omoda 5 được xây dựng trên nền tảng khung gầm T1X do chính Chery nghiên cứu và phát triển. Đây là cấu trúc mô-đun, cho phép phát triển nhiều dòng SUV với kích thước và cấu hình khác nhau trên cùng một nền tảng khung gầm. Điều này giúp hãng tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển sản phẩm.

Theo Motor1, nền tảng T1X hỗ trợ chiều dài cơ sở từ 2.560 đến 2.800 mm. Công nghệ này được Chery ứng dụng trên nhiều mẫu SUV, trong đó có Omoda 5 và một số dòng Tiggo.

Nền tảng khung gầm T1X do Chery nghiên cứu và phát triển, được ứng dụng trên nhiều dòng SUV của hãng, trong đó có Omoda 5 và các mẫu Tiggo. Ảnh: Chery.

Trên mẫu Omoda 5 đời đầu tại Malaysia, hệ thống treo trước sử dụng kiểu MacPherson, phía sau là dạng dầm xoắn. Kết cấu này gồm dầm ngang nối 2 bánh sau, các tay đòn và điểm liên kết với thân xe.

Đây là hệ thống treo phổ biến trên ô tô phổ thông nhờ kết cấu đơn giản, chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, độ bền của các mối hàn và vị trí liên kết chịu lực đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của cụm cầu sau.

Với sự cố năm 2024, Chery Malaysia xác định nguyên nhân xuất phát từ thiết bị hàn tự động tại nhà cung cấp linh kiện. Sau khi thay đầu hàn, thiết bị không được hiệu chuẩn chính xác, khiến mối hàn không đạt yêu cầu.

Đối với đợt triệu hồi tháng 11/2026, SAMR xác định nguy cơ nằm ở mối hàn giữa tay đòn dọc trục sau và ống lót liên kết. Mối hàn không đủ độ bền có thể bị phá hủy trong điều kiện chịu lực lớn.

Thông tin từ CarExpert cho thấy Chery Australia cũng xác nhận nguy cơ nứt, đứt mối hàn trên một số cụm trục sau do nhà cung cấp sản xuất, làm suy giảm khả năng chịu lực và tăng nguy cơ tai nạn.

Khi xe phanh, vào cua hoặc đi qua đường xấu, hệ thống treo phải chịu lực liên tục. Nếu mối hàn bị yếu, liên kết có thể bị phá hủy, khiến bánh xe mất vị trí thiết kế, thậm chí toàn bộ cụm cầu sau tách khỏi thân xe.

Cận cảnh vị trí gãy tại cụm trục sau của chiếc Chery Omoda 5 gặp sự cố ở Malaysia tháng 4/2024. Ảnh: Stephanie.

Đáng chú ý, Omoda 5 bản 1.6 GT và E5 chạy điện tại một số thị trường sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết. Từ năm 2025, Chery cũng chuyển sang kết cấu này trên mẫu O5 nâng cấp tại Malaysia.

Dù vậy, việc sự cố liên quan đến cụm cầu sau tái diễn sau hơn 2 năm đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiểm tra, giám sát chất lượng linh kiện của Chery, đặc biệt tại các nhà cung cấp.

Trong bài phân tích trên CarNewsChina, phóng viên Adrian Leung, người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đặt vấn đề khi phạm vi kiểm tra tại Malaysia tăng từ 600 xe năm 2024 lên 8.878 xe năm 2026.

Theo Adrian Leung, Chery chưa giải thích công khai mối liên hệ kỹ thuật giữa 2 chiến dịch, dù các vụ việc đều liên quan đến cụm trục sau.

Hệ lụy với uy tín ô tô Trung Quốc

Những sự cố của Chery đã vượt khỏi phạm vi xử lý kỹ thuật thông thường, khi cơ quan quản lý tại một số quốc gia áp dụng các biện pháp can thiệp trực tiếp. Ngày 11/10, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) tạm đình chỉ chứng nhận phê duyệt kiểu loại Omoda 5, khiến việc đăng ký mới mẫu xe thuộc diện điều tra phải tạm dừng.

Theo Paul Tan, JPJ yêu cầu kiểm tra dây chuyền sản xuất, nhà cung cấp, quy trình hàn và hệ thống kiểm soát chất lượng. Việc khôi phục chứng nhận chỉ được xem xét sau khi các nguy cơ an toàn được xử lý.

Trao đổi với The Business Times, ông Hal Serudin, chuyên gia tư vấn ô tô tại Lampaki Consulting, đánh giá sự cố Omoda 5 đặc biệt nghiêm trọng khi mẫu xe tiếp tục gặp vấn đề đã xảy ra từ năm 2024.

Theo ông, diễn biến này cho thấy Chery cần cải thiện quy trình bảo đảm an toàn và cách thức truyền thông khi xử lý sự cố.

Sức ép còn đến từ chính lãnh đạo Chery. Phát biểu tại Hội nghị Xe thông minh kết nối thế giới (WICV) 2026 diễn ra ngày 21/10 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch tập đoàn Yin Tongyue công khai xin lỗi về vấn đề chất lượng xe tại Malaysia.

Theo Paul Tan, ông Yin thừa nhận những thiếu sót và cảnh báo các doanh nghiệp Trung Quốc rằng mở rộng ra nước ngoài khi chưa chuẩn bị đầy đủ có thể dẫn đến thất bại.

Chủ tịch Chery Yin Tongyue lên tiếng về vấn đề chất lượng của Omoda 5 tại Malaysia trong khuôn khổ Hội nghị Xe thông minh kết nối thế giới (WICV) 2026 ở Bắc Kinh. Ảnh: WICV.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng quan trọng với Chery. Tháng 9/2026, tập đoàn xuất khẩu 207.814 xe, chiếm khoảng 71% tổng lượng 292.308 xe bán ra, theo CnEVPost.

Với tỷ trọng xuất khẩu lớn, việc liên tục triệu hồi sản phẩm tại nhiều quốc gia không chỉ phát sinh chi phí khắc phục mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng thị trường.

Tại Malaysia, lượng Omoda 5 đăng ký mới giảm từ 128 xe tháng 9 xuống 29 xe tháng 10/2026, theo Paul Tan. Cùng tháng, doanh số của 2 thương hiệu Chery và Omoda Jaecoo là 1.516 xe, giảm 42,8% so với cùng kỳ, theo Best Selling Cars Blog.

Dù chưa thể quy sự sụt giảm này cho các vụ gãy trục, những số liệu trên phần nào phản ánh sức ép kinh doanh mà Chery đang đối mặt tại Malaysia, trong bối cảnh hãng phải xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, những sự cố liên tiếp còn có nguy cơ làm gia tăng tâm lý hoài nghi của người tiêu dùng đối với Chery, đặc biệt tại các thị trường quốc tế.

Với một hãng xe đang đẩy mạnh xuất khẩu như Chery, giá bán và công nghệ có thể tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của nhà sản xuất mới là yếu tố quyết định niềm tin lâu dài của khách hàng.