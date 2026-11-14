Rộ tin giả ban lãnh đạo Nvidia đồng loạt “đảo chính”, dọa chuyển sang SpaceX

Một bức thư ngỏ được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội tuyên bố hàng loạt lãnh đạo cấp cao Nvidia sẽ đồng loạt nghỉ việc, chuyển sang SpaceX nếu hội đồng quản trị không từ chức và đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO.

Tuy nhiên, kết quả kiểm chứng cho thấy đây là tài liệu giả, gần như sao chép nguyên văn bức thư phản đối của nhân viên OpenAI hồi tháng 11/2023, khi Sam Altman bị sa thải.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Nvidia được cho là đang rơi vào khủng hoảng lãnh đạo sau khi CEO Jensen Huang từ chức vì những tranh cãi liên quan đến quan hệ ngoài hôn nhân và nghi vấn gián điệp. Công ty cũng được cho là đang tìm người kế nhiệm.

Tin đồn lãnh đạo Nvidia đồng loạt gây sức ép, dọa chạy sang SpaceX

Ngày 13/11 theo giờ Mỹ, một bức thư ngỏ mang danh nghĩa các lãnh đạo Nvidia gửi hội đồng quản trị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội X.

Bức thư có giọng điệu gay gắt, chỉ trích cách hội đồng quản trị buộc Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo, cho rằng quyết định này không chỉ đe dọa những thành quả mà công ty đã xây dựng mà còn làm tổn hại sứ mệnh và lợi ích doanh nghiệp.

Những người đứng tên tuyên bố sẽ không tiếp tục làm việc tại Nvidia nếu hội đồng quản trị hiện tại không đồng loạt từ chức, tiến hành bầu lại các thành viên độc lập và đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO.

Bức thư còn đưa ra lời đe dọa: nếu các yêu cầu không được đáp ứng, những người ký tên sẽ sớm rời Nvidia để tham gia dự án Terafab của SpaceX, do Jensen Huang và Elon Musk lãnh đạo.

Thông tin càng gây xôn xao khi danh sách ký tên được cho là có nhiều nhân vật cấp cao của Nvidia, trong đó có Phó chủ tịch Ian Buck – người được xem là một ứng viên tiềm năng cho vị trí CEO kế nhiệm; nhà khoa học trưởng Bill Dally; Giám đốc công nghệ Michael Kagan và cả đồng sáng lập tập đoàn Chris Malachowsky.

Bức thư ngỏ lan truyền trên mạng xã hội X được xác định là giả mạo. Ảnh: Chosun.

Bị phát hiện sao chép gần như nguyên văn thư phản đối của OpenAI

Tuy nhiên, những người dùng mạng tinh ý cùng một số hãng truyền thông đã nhanh chóng phát hiện điểm bất thường: bức thư gây xôn xao thực chất gần như sao chép nguyên văn thư phản đối mà nhân viên OpenAI gửi hội đồng quản trị vào tháng 11/2023, sau khi CEO Sam Altman bị sa thải.

Trong phiên bản giả mạo, những người tạo ra tài liệu chỉ thay tên OpenAI bằng Nvidia, thay Sam Altman bằng Jensen Huang và đổi Microsoft thành Elon Musk. Cấu trúc, lập luận và nội dung cốt lõi của hai bức thư gần như trùng khớp.

Hệ thống kiểm chứng thông tin của nền tảng X cũng nhanh chóng bổ sung chú thích dưới các bài đăng liên quan, khẳng định hiện không có bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào xác nhận sự tồn tại của bức thư tập thể nói trên.

Vì vậy, thông tin về việc các lãnh đạo Nvidia đồng loạt gây sức ép với hội đồng quản trị và đe dọa chuyển sang SpaceX hiện không có cơ sở xác thực.

Nội bộ Nvidia thực sự có làn sóng ủng hộ Jensen Huang?

Dù bức thư gây xôn xao là giả, nhưng sự bất mãn của một bộ phận nhân viên Nvidia trước việc Jensen Huang rời vị trí CEO lại là vấn đề được truyền thông đề cập.

Elon Musk thực tế đã đăng trên X trong ngày 13/11 rằng có một bản kiến nghị kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO và ông cũng sẽ ký tên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Musk đang đề cập đến bản kiến nghị nào.

Trước đó, tạp chí công nghệ Wired từng đưa tin trên diễn đàn nội bộ Nvidia xuất hiện nhiều bài đăng bày tỏ sự ủng hộ Jensen Huang. Các bài viết này thu hút hơn 1.600 bình luận, cho thấy sự quan tâm đáng kể của nhân viên đối với tương lai lãnh đạo công ty.

Jensen Huang đã chính thức từ chức ngày 12/11 sau khi xuất hiện những cáo buộc về quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi có liên hệ với hoạt động gián điệp Trung Quốc, cùng một nữ nhân viên trong công ty. Giám đốc tài chính Colette Kress hiện được cho là đang tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO.

Theo EBC