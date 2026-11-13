Trung Quốc xây nhà máy hạt nhân lai đầu tiên thế giới, vừa sản xuất điện vừa cấp hơi cho ngành hóa dầu

Nhà máy điện hạt nhân Từ Vị ở tỉnh Giang Tô kết hợp hai công nghệ lò phản ứng Hualong One và Chilong-1, vừa sản xuất điện vừa cung cấp hơi nước nhiệt độ cao cho các cơ sở lọc hóa dầu. Dự án được kỳ vọng giúp Trung Quốc giảm hàng triệu tấn than tiêu thụ mỗi năm.

Công nhân đã đổ mẻ bê tông đầu tiên cho khu vực đảo hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Từ Vị (Xuwei), tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cột mốc này đánh dấu việc chính thức khởi công xây dựng lò phản ứng thương mại Chilong-1 đầu tiên trên thế giới.

Dự án mở ra tiền lệ mới trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân để phục vụ hoạt động sản xuất hóa chất quy mô lớn. Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống chủ yếu cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, tổ hợp Từ Vị được thiết kế với chức năng chính là cung cấp hơi nước công nghiệp. Nhà máy sẽ truyền nhiệt trực tiếp đến các cơ sở lọc hóa dầu lân cận, đồng thời đưa lượng điện dư thừa lên lưới điện khu vực.

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, giai đoạn đầu tiên của dự án dự kiến cung cấp 32,5 triệu tấn hơi nước công nghiệp mỗi năm và sản xuất hơn 11,5 tỷ kWh điện. Việc thay thế nhiên liệu hóa thạch tại đây sẽ giúp giảm mức tiêu thụ 7,26 triệu tấn than tiêu chuẩn mỗi năm. Theo ước tính chính thức, dự án có thể ngăn phát thải gần 19,6 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Nhà máy đạt được công suất này nhờ một thiết kế lai đặc biệt, kết hợp hai công nghệ hạt nhân khác nhau trên cùng một địa điểm: lò phản ứng nước áp lực Hualong One và lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao Chilong-1.

Sử dụng kiến trúc điều khiển phối hợp

Hệ thống vận hành theo quy trình tuần tự để tạo ra hơi nước có các đặc tính nhiệt động lực học chính xác. Hơi nước chính từ lò phản ứng Hualong One thế hệ 3 trước tiên làm nóng nước đã khử khoáng, chuyển nước thành hơi bão hòa. Tiếp đó, lò Chilong-1 thế hệ 4 tiếp nhận lượng hơi này và gia nhiệt thêm, tạo ra ba cấp hơi nước nhiệt độ cao riêng biệt, phù hợp với những công đoạn khác nhau trong hoạt động lọc hóa dầu.

Để bảo đảm hai hệ thống vận hành đồng bộ và an toàn, nhà máy sẽ sử dụng kiến trúc điều khiển phối hợp thống nhất giữa lò phản ứng, máy móc và hệ thống nhiệt. Đây là lần đầu tiên một cơ sở thương mại vận hành đồng thời hai loại lò phản ứng trong cùng một khuôn khổ tích hợp cung cấp nhiệt.

Được Tổng công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) và Đại học Thanh Hoa phối hợp phát triển, Chilong-1 áp dụng các nguyên lý hạt nhân thế hệ 4, trong đó nhấn mạnh tính an toàn thụ động.

Lò phản ứng được thiết kế để duy trì trạng thái an toàn ngay cả khi hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng, mà không cần sự can thiệp chủ động của người vận hành hoặc nguồn điện bên ngoài. Ngay cả trong trường hợp mất hoàn toàn chất làm mát, các đặc tính vật lý của vùng hoạt lò phản ứng vẫn có thể ngăn chặn hiện tượng nóng chảy lõi và hạn chế nguy cơ phát tán lượng lớn vật liệu phóng xạ.

Thiết kế dạng mô-đun

Lò phản ứng Chilong-1 cũng sử dụng cấu trúc mô-đun. Mỗi mô-đun riêng lẻ chỉ tạo ra công suất tương đối khiêm tốn, nhưng các kỹ sư có thể kết nối nhiều mô-đun tùy theo nhu cầu năng lượng của từng khu vực.

Ngoài việc cung cấp nhiệt cho các quy trình sản xuất công nghiệp, nhiệt độ cao tạo ra trong lõi lò phản ứng còn giúp công nghệ này phù hợp với hoạt động sản xuất hydro quy mô lớn và phát điện hiệu quả.

Công ty Đầu tư Điện hạt nhân Trung Quốc, một công ty con của CNNC, chịu trách nhiệm quản lý dự án tại Từ Vị. Giai đoạn đầu gồm hai lò phản ứng Hualong One và một lò Chilong-1. Công tác xây dựng lò Hualong One đầu tiên đã bắt đầu từ ngày 16/1.

“Dự án mở ra chương mới trong việc cung cấp một ‘giải pháp Trung Quốc’ có khả năng nhân rộng và mở rộng quy mô, phục vụ quá trình chuyển đổi phát thải carbon thấp của các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên toàn thế giới, tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon và trung hòa carbon toàn cầu”, Global Times đưa tin vào thời điểm đó.

Khi hoàn thành, nhà máy sẽ trở thành nguồn cung cấp nhiệt và điện phát thải carbon thấp ổn định, lâu dài cho cơ sở công nghiệp hóa dầu Liên Vân Cảng.

Theo IE