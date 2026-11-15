Máy bay thương mại chạy điện CE-25A của Trung Quốc lần đầu chở 18 khách bay thử 400 km

Máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện CE-25A do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) tự phát triển hôm 14/11 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm chở người đầu tiên tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông.

Đây được xem là cột mốc quan trọng tiếp theo trong quá trình phát triển mẫu máy bay điện này, sau chuyến bay thử tự động (không người lái) và không chở người hồi đầu tháng 2.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), CE-25A thuộc phân khúc máy bay thương mại điện 10 tấn, chủ yếu phục vụ các tuyến bay thương mại kết nối giữa các thành phố. Máy bay có sức chở 19 hành khách, trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, tốc độ hành trình 300 km/giờ, độ cao hành trình 2.400 m và tầm bay tối đa 400 km.

Đáng chú ý, ký hiệu “25” trong tên CE-25A cho biết máy bay được thiết kế theo tiêu chuẩn chứng nhận đủ điều kiện bay CCAR-25 của Trung Quốc, áp dụng đối với máy bay vận tải. Điều này đồng nghĩa mẫu máy bay phải đáp ứng các yêu cầu an toàn tương đương với dòng máy bay thương mại cỡ lớn.

CE-25A là sản phẩm hợp tác phát triển giữa COMAC với Tập đoàn pin CATL, Đại học Giao thông Thượng Hải và một số đơn vị khác. Trước chuyến bay có người lái chở người lần này, máy bay đã trải qua tổng cộng 19 lần thử nghiệm bay tự động không người lái, không chở người.

Máy bay hạ cánh, kết thúc tốt đẹp chuyến bay chở người đầu tiên. Ảnh: Xinhua.

Hiện Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã chính thức tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận loại hình (Type Certificate) cho CE-25A. Đây là một trong những bước quan trọng để mẫu máy bay tiến tới khai thác thương mại.

Giá vé có thể rất rẻ

Theo một số phân tích được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, lợi thế lớn của CE-25A nằm ở chi phí vận hành. Hệ thống động cơ điện được cho là giúp chi phí năng lượng giảm hơn 70% so với máy bay sử dụng nhiên liệu truyền thống. Chi phí bảo dưỡng cũng chỉ bằng khoảng 1/3 so với máy bay cánh quạt tuabin khí thông thường.

Nếu được đưa vào khai thác thương mại, giá vé mỗi hành khách trên các tuyến bay bằng CE-25A có thể giảm xuống dưới 200 nhân dân tệ (760 nghìn đồng)/lượt/người. Mức giá này được kỳ vọng giúp máy bay trở thành lựa chọn giao thông liên đô thị ở những khu vực xa xôi, nơi mạng lưới đường bộ và đường sắt còn hạn chế.

Tuy nhiên, đây mới là mức giá dự báo, chưa phải giá vé được công bố chính thức. CE-25A vẫn cần hoàn tất quá trình chứng nhận và các bước thử nghiệm cần thiết trước khi có thể đi vào khai thác thương mại.

Theo NDNB, Zaobao