Điều tra cựu bộ trưởng tham nhũng, Hungary phát hiện, thu giữ "núi tiền mặt"

Chính quyền Hungary mới đang mở chiến dịch truy quét các vụ tham nhũng dưới thời ông Viktor Orbán. Một cuộc khám xét liên quan đến cựu Bộ trưởng Phát triển quốc gia Miklós Seszták đã phát hiện lượng tiền mặt khổng lồ, trị giá hơn 18,2 triệu USD.

Chính trị gia thân Liên minh châu Âu (EU) Péter Magyar đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 4 năm nay, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Sau khi thành lập chính phủ mới, tân Thủ tướng Magyar nhanh chóng triển khai cải cách và mở các cuộc điều tra nhằm vào những vụ bê bối tham nhũng dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Một trong những nhân vật bị đưa vào diện điều tra là Miklós Seszták, cựu Bộ trưởng Phát triển quốc gia dưới thời chính quyền Orbán. Cơ quan chức năng vừa phát hiện lượng tiền mặt rất lớn được cất giấu tại nhiều địa điểm có liên quan đến ông này.

Trong bốn năm giữ chức bộ trưởng, ông Seszták bị nghi nhận những khoản hối lộ khổng lồ từ doanh nghiệp vận tải nhà nước.

Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Magyar thành lập cơ quan mới mang tên Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ tài sản quốc gia (NVVH), với nhiệm vụ điều tra các hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản có liên quan đến các quan chức chính quyền tiền nhiệm.

NVVH cho biết, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều khoản tiền mặt được cất giữ trong két sắt, nhà riêng, nhà kho và thậm chí cả những hố đào trong khu vực rừng có liên quan đến Seszták.

Tổng số tiền thu giữ gồm 5 tỷ 071.632 forint Hungary, 2.658.350 euro và 1.257.100 USD (tương đương khoảng 18,2 triệu USD). Toàn bộ số tiền hiện đã được bàn giao cho cơ quan ngân khố nhà nước quản lý.

Trước đó, Seszták và Gyorgy Matolcsy, cựu Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Hungary dưới thời Orbán, đã bị bắt giữ vì nghi vấn tham nhũng. Tuy nhiên, cả hai đều kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.

Trong một diễn biến khác, em trai của cựu Thủ tướng Orbán gần đây cũng bị bắt giữ do liên quan đến nghi án buôn người. Ông Orbán nổi giận trước vụ việc, cho rằng đây hoàn toàn là hành động trả thù chính trị. Ông đồng thời cáo buộc Thủ tướng Magyar đang tìm cách biến Hungary thành một quốc gia độc đảng.

Theo LTN