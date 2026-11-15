Trung Quốc biến xe tăng xuất khẩu VT-4 thành “pháo đài diệt UAV”

Phiên bản VT-4B mới của Trung Quốc được cho là có giáp dày hơn, hệ thống phòng vệ chủ động GL-6 và pháo điều khiển từ xa 30 mm. Những nâng cấp này giúp xe tăng xuất khẩu chủ lực của Bắc Kinh tăng cường khả năng đối phó UAV và các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về một chiếc xe tăng chuẩn bị tham dự Triển lãm Hàng không Chu Hải cho thấy Trung Quốc đã nâng cấp đáng kể dòng VT-4, từ giáp bảo vệ, cảm biến đến hỏa lực chống máy bay không người lái (UAV).

Trung Quốc đã tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến vào dòng xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4, hướng tới thị trường xuất khẩu. Những bức ảnh mới xuất hiện trước thềm triển lãm quốc phòng lớn nhất của nước này tại thành phố Chu Hải cho thấy phiên bản mới có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Mẫu xe tăng được cho là mang định danh VT-4B, với những nâng cấp đáng kể so với phiên bản VT-4A hiện có, bao gồm giáp bảo vệ, hệ thống phòng vệ chủ động, trạm vũ khí điều khiển từ xa và các thiết bị điện tử.

Một số cải tiến mang dấu ấn công nghệ được phát triển cho thế hệ xe bọc thép tiếp theo của Trung Quốc, tương tự những trang bị từng xuất hiện trên dòng xe tăng Type 100 thế hệ thứ tư và phiên bản nâng cấp Type 99B. Tuy nhiên, xét về thiết kế tổng thể, VT-4B vẫn giữ những đặc điểm của xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba.

Xuất hiện trước thềm triển lãm quốc phòng lớn

Mẫu xe tăng mới được ghi lại khi xuất hiện tại sân bay ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, cùng nhiều khí tài quân sự khác chuẩn bị được trưng bày tại triển lãm hàng không tổ chức vào tháng tới.

Sự kiện có tên chính thức là Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 16 (Airshow China), diễn ra hai năm một lần, từ ngày 7 đến 13/12.

Dòng VT-4 do Trung Quốc tự phát triển hiện là một trong những chương trình xe tăng xuất khẩu thành công nhất của nước này. Loại xe tăng này đã được đưa vào biên chế quân đội Pakistan, Thái Lan và Nigeria.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội từ hôm thứ Sáu cho thấy phiên bản VT-4B có nhiều thay đổi về giáp bảo vệ. Phần giáp phản ứng nổ (ERA) ở mặt trước thân xe và hai bên được gia cố bằng các tấm dày hơn. Lớp giáp mới cũng kéo dài xuống thấp hơn, bao phủ thêm phần dưới phía trước thân xe và một số khu vực thuộc hệ thống bánh xích.

Tăng hỏa lực đối phó UAV

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên VT-4B là việc trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa với pháo cỡ nòng 30 mm. Trang bị này thay thế súng máy 12,7 mm lắp trên nóc tháp pháo – loại vũ khí thường thấy trên phần lớn xe tăng đang hoạt động.

Pháo 30 mm mang lại hỏa lực mạnh hơn, giúp xe tăng tăng khả năng đối phó với những mối đe dọa ngày càng phổ biến trên chiến trường, đặc biệt là đạn bay lảng vảng và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Loại pháo này cũng có thể được sử dụng để chế áp bộ binh và các tổ đội chống tăng đối phương.

Sự thay đổi phản ánh xu hướng điều chỉnh trang bị của xe tăng trước môi trường chiến trường có sự hiện diện ngày càng lớn của UAV cỡ nhỏ. Những phương tiện bay không người lái giá rẻ có thể tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng, gây sức ép lên xe tăng và các phương tiện bọc thép vốn được thiết kế chủ yếu để đối phó với hỏa lực trực tiếp.

Ảnh chụp trước đó về xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Bên cạnh pháo 30 mm, VT-4B còn được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động (APS) tương đối hoàn chỉnh. Qua hình ảnh, hệ thống này dường như là GL-6 – loại trang bị từng xuất hiện trên các xe tăng chiến đấu chủ lực mới đây của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

GL-6 sử dụng bốn tấm radar mảng pha bố trí quanh tháp pháo, cho phép phát hiện mối đe dọa từ mọi hướng. Phía sau tháp pháo là hai cụm ống phóng đạn đánh chặn, được thiết kế để đối phó với các loại vũ khí đang lao tới xe tăng.

Sự kết hợp giữa hệ thống phòng vệ chủ động và trạm vũ khí điều khiển từ xa có thể giúp VT-4B tăng cường khả năng tự bảo vệ trước những mối đe dọa trên chiến trường hiện đại. Trong đó, pháo 30 mm đảm nhiệm vai trò bổ sung hỏa lực đối phó UAV, còn hệ thống đánh chặn chủ động tập trung vào các loại đạn và vũ khí tấn công đang tiếp cận.

Nâng cấp cảm biến và kết nối chiến trường

Không chỉ tăng cường giáp và hỏa lực, VT-4B còn được cải tiến đáng kể về khả năng nhận thức tình huống. Kính ngắm của trưởng xe được thay bằng một cụm cảm biến quang điện tử và hồng ngoại (EO/IR) kích thước lớn, lắp đặt độc lập trên tháp pháo.

Các tổ hợp EO/IR tương tự trên những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến khác của PLA có khả năng tự động phát hiện, nhận dạng và bắt bám mục tiêu bằng hình ảnh. Nếu được tích hợp các tính năng tương đương, cụm cảm biến mới có thể giúp kíp lái VT-4B quan sát chiến trường tốt hơn, phát hiện mục tiêu từ xa và rút ngắn thời gian phản ứng.

Trong khi đó, các ăng-ten liên lạc trên xe cũng được thay bằng loại dạng que có kích thước lớn và dày hơn. Thay đổi này có thể nhằm hỗ trợ các đường truyền dữ liệu băng thông rộng, qua đó cải thiện khả năng kết nối giữa các phương tiện và trao đổi thông tin chiến thuật trên chiến trường.

Những bức ảnh được chia sẻ còn cho thấy một cụm ăng-ten thu phát tần số vô tuyến nhỏ đặt ở một bên trạm vũ khí điều khiển từ xa. Chức năng chính xác của thiết bị này hiện chưa được xác định.

Một số nhà quan sát quân sự cho rằng đây có thể là radar điều khiển hỏa lực độc lập. Khả năng khác là thiết bị phát vi sóng công suất cao cỡ nhỏ, được thiết kế để vô hiệu hóa UAV đang tiếp cận, bổ sung cho các hệ thống đánh chặn bằng động năng của xe tăng.

Dù chức năng của cụm thiết bị này vẫn chưa rõ ràng, những thay đổi trên VT-4B cho thấy Trung Quốc đang tìm cách đưa các công nghệ cảm biến, kết nối và chống UAV tiên tiến hơn vào dòng xe tăng xuất khẩu chủ lực. Nếu được xác nhận, phiên bản mới sẽ là bước nâng cấp đáng kể của VT-4, đặc biệt trong bối cảnh UAV đang làm thay đổi yêu cầu bảo vệ và tác chiến của xe tăng trên chiến trường hiện đại.

Theo SCMP