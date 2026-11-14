Elon Musk ủng hộ đơn kiến nghị đưa cựu Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia

Sau khi Jensen Huang từ chức vì bê bối đời tư, Elon Musk tuyên bố sẽ ký kiến nghị đưa ông trở lại Nvidia. Nhiều nhân viên công ty và Tổng thống Donald Trump cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ với cựu CEO.

Việc Jensen Huang rời Nvidia bất ngờ tạo ra làn sóng ủng hộ ông từ nhân viên công ty, các nhân vật chính trị và lãnh đạo ngành công nghệ. Tỷ phú Elon Musk cũng tham gia chiến dịch này khi tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông sẽ ký đơn kiến nghị ủng hộ việc đưa Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Cựu CEO Nvidia từ chức sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo của người phụ nữ này chưa được xác minh độc lập.

Sự ủng hộ dành cho cựu lãnh đạo Nvidia cũng xuất hiện ngay bên trong công ty sản xuất chip. Phản hồi nội bộ được cho là cho thấy nhiều nhân viên phản đối việc mất đi vị lãnh đạo lâu năm, người đã góp công xây dựng Nvidia thành một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Musk đứng về phía Huang

Tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ Jensen Huang trong một bài đăng trên mạng xã hội X, qua đó bổ sung tên mình vào danh sách ngày càng dài những nhân vật có tiếng nói muốn cựu CEO Nvidia trở lại.

Trước đó, lãnh đạo Tesla và SpaceX từng lên tiếng bảo vệ Huang, đồng thời bày tỏ mong muốn mời ông về làm việc tại các công ty của mình. Musk thậm chí mô tả cơ hội được hợp tác với Huang là một vinh dự.

Theo tạp chí WIRED, một bài đăng trên diễn đàn nội bộ Nvidia, kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc ý kiến của nhân viên, đã thu hút hơn 1.600 bình luận. Đề xuất này do một kỹ sư lâu năm gửi lên trước khi Huang từ chức. Phần lớn phản hồi được cho là ủng hộ việc đưa ông trở lại.

Một nhân viên giấu tên kêu gọi phục chức cho Huang, lập luận rằng Nvidia cần có nhà lãnh đạo lâu năm của mình. Người khác cho rằng vị lãnh đạo này xứng đáng có cơ hội thứ hai. Một nhân viên thậm chí còn gửi email tới toàn thể công ty để bày tỏ sự ủng hộ đối với Huang.

Phản ứng trong nội bộ Nvidia diễn ra song song với một số chiến dịch công khai. Ngày 12/11, một đơn kiến nghị trên nền tảng Change.org với tiêu đề “Đưa Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia” xuất hiện. Người khởi xướng là Mohamed Adany, tự giới thiệu mình là một cổ đông của Nvidia. Tính đến tối thứ Sáu, chiến dịch đã thu thập được 170 chữ ký được xác minh.

Một bức thư khác lan truyền trên mạng xã hội được cho là đại diện cho hàng trăm nhân viên Nvidia, yêu cầu đưa Huang trở lại. Văn bản này còn được cho là đe dọa làn sóng nhân viên nghỉ việc để gia nhập một dự án chip của SpaceX.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thông tin cập nhật ngày 14/11 cho biết bức thư nói trên là tài liệu giả mạo. Nội dung của nó gần như sao chép nguyên văn bức thư nhân viên OpenAI từng gửi năm 2023 để phản đối việc Sam Altman bị loại khỏi vị trí CEO. Vì vậy, không thể xem văn bản lan truyền này là bằng chứng cho thấy hàng trăm nhân viên Nvidia thực sự ký tên đòi đưa Huang trở lại.

Ông Trump lên tiếng về việc Huang rời Nvidia

Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng bảo vệ Jensen Huang, đồng thời ca ngợi năng lực lãnh đạo của ông trong cuộc phỏng vấn với nhà báo thể thao Stephen A. Smith. Ông Trump ghi nhận những đóng góp của Huang đối với thành công vượt trội của Nvidia, mô tả cựu CEO là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt tài năng.

Ông Trump tiết lộ đã nói chuyện với Huang hôm thứ Tư, chỉ một ngày trước khi cựu lãnh đạo Nvidia từ chức. Theo Tổng thống Mỹ, cuộc trò chuyện tập trung nhiều vào những tổn thương cá nhân mà vụ bê bối gây ra. Huang được cho là đã bày tỏ sự hối tiếc về những ảnh hưởng của sự việc đối với vợ và gia đình.

Khi được Stephen A. Smith hỏi liệu Huang có nên từ chức hay không, ông Trump đề cập đến những cáo buộc chưa được làm rõ liên quan đến Alice Huang. Tổng thống Mỹ cho rằng câu hỏi quan trọng là liệu người phụ nữ này có thực sự làm gián điệp cho Trung Quốc hay không.

Ông Trump nhận định việc Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia là hợp lý nếu các cáo buộc đó được xác nhận. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đánh giá sự việc theo hướng khác nếu người phụ nữ này không có liên hệ với hoạt động tình báo.

Bất chấp tranh cãi, Tổng thống Mỹ tin rằng Huang sẽ sớm vượt qua biến cố và khôi phục sự nghiệp. Ông cũng tiếp tục thể hiện thiện cảm cá nhân với cựu lãnh đạo Nvidia.

Theo IE, Wired