Iran tố Mỹ muốn “bỏ đói” người dân bằng trừng phạt và phong tỏa biển

Tehran cáo buộc Washington dùng các lệnh trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân để gây sức ép, đẩy người dân Iran vào nguy cơ thiếu đói. Tranh cãi bùng lên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sức ép kinh tế lên Iran sẽ tiếp tục gia tăng.

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân của Washington cấu thành tội ác chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei chỉ trích Mỹ đe dọa đẩy người dân nước này vào cảnh thiếu đói thông qua các lệnh trừng phạt và hoạt động phong tỏa hải quân.

Phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả “sức ép kinh tế” mà Washington gây ra cho Tehran là “phi thường”, đồng thời cảnh báo tác động của các biện pháp hạn chế sẽ ngày càng gia tăng theo thời gian.

Ông lập luận rằng những khó khăn ngày càng chồng chất có thể buộc giới lãnh đạo Iran phải nhượng bộ, bởi “đến cuối cùng, các ông vẫn phải ăn”.

“Đây lại là một lời thừa nhận nữa cho thấy Washington đang theo đuổi các hành vi cấu thành tội ác chiến tranh, đồng thời nối dài những hành động tàn bạo mà nước này đã gây ra trong các cuộc chiến tranh xâm lược và chiến dịch khủng bố kinh tế nhằm vào Iran”, ông Baghaei viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy.

“Sau nhiều thập kỷ thất bại với các biện pháp cưỡng ép, đe dọa, trừng phạt, khủng bố và xâm lược, Mỹ vẫn tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ, chỉ đơn giản là khoác cho chúng những cái tên mới”, ông nói thêm.

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng biển phía nam Iran hồi tháng 4, sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – để đáp trả chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.

Đến tháng 8, Washington triển khai chiến dịch mang tên Operation Economic Outcast. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi đó cảnh báo về việc “bóp nghẹt kinh tế” Iran thông qua các biện pháp trừng phạt trên diện rộng, nhắm vào doanh nghiệp Iran và các đối tác nước ngoài của họ.

Iran cũng cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng cấp nước dân sự, trong đó có nhà máy khử mặn và hồ chứa nước sinh hoạt, khiến hàng nghìn người dân bị gián đoạn nguồn cung. Washington phủ nhận trách nhiệm trong vụ tấn công hồi tháng 3 nhằm vào một nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm, đồng thời khẳng định các đòn không kích hồi tháng 6 chỉ nhắm vào cơ sở thông tin liên lạc quân sự và radar.

Căng thẳng vẫn ở mức cao, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố khả năng Mỹ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn mới là không cao. Washington được cho là đã cảnh báo Israel và các quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng các hoạt động tác chiến được nối lại.

Trước đó, Mỹ bác bỏ những điều kiện Iran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz. Các yêu cầu của Tehran bao gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa và chấm dứt các hành động thù địch trên “tất cả các mặt trận”, trong đó có các cuộc chiến của Israel tại Gaza và miền nam Lebanon.

“Giờ đây, quả bóng đang ở bên sân của Mỹ”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran, tuyên bố hôm thứ Tư.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ các điều kiện của Tehran, gọi chúng là “phi lý”. Trong khi đó, hôm thứ Năm, Tổng thống Trump tuyên bố Washington không còn cần đạt được thỏa thuận với Iran, bởi “những ngày đó đã qua từ lâu”.

Theo RT