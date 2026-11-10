Nữ doanh nhân Alice Huang từng khoe lấy được GPU của Nvidia cho nhà đầu tư Trung Quốc

Alice Huang, nữ doanh nhân đang được chú ý trong bê bối gián điệp liên quan Nvidia, từng cùng đối tác tìm vốn cho dự án trung tâm dữ liệu hàng trăm triệu USD tại Đông Nam Á. Bà quảng bá khả năng lấy được GPU Nvidia và quan hệ thương mại với Alibaba để thuyết phục các nhà đầu tư Trung Quốc.

Nữ doanh nhân Alice Huang, nhân vật đang ở tâm điểm bê bối gián điệp liên quan đến Nvidia, từng tiếp cận các nhà đầu tư có trụ sở tại Trung Quốc để chào mời một thương vụ chip AI. Trong quá trình huy động vốn, bà quảng bá về khả năng kiếm được các bộ xử lý đồ họa (GPU) được săn đón của Nvidia và mối quan hệ thương mại với tập đoàn công nghệ Alibaba của Trung Quốc.

Đầu năm 2025, Alice Huang cùng đối tác kinh doanh Kang Wei tìm kiếm nhà đầu tư cho một dự án trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD, theo hai nhà đầu tư từng được giới thiệu về thương vụ này.

Một nhà đầu tư tham dự buổi giới thiệu cho biết, hai người khẳng định họ “không gặp vấn đề gì trong việc thu xếp đủ lượng GPU”, coi đây là một trụ cột quan trọng của dự án. Họ cũng giới thiệu Alibaba là khách hàng của dự án.

Theo các quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc được phép thuê năng lực xử lý dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu đặt bên ngoài lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc không được phép sở hữu những tài sản trung tâm dữ liệu đó, phần lớn là các GPU tiên tiến của Nvidia.

Trong buổi giới thiệu nhằm huy động vốn cũng như các hoạt động kinh doanh thường xuyên, Alice Huang không tiết lộ bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang.

Nữ doanh nhân này bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ tin ông Jensen Huang từng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ Trung Quốc được tuyển mộ để hoạt động gián điệp cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Theo những người am hiểu tài liệu này, trong năm nay, các quan chức Mỹ đã soạn một bản ghi nhớ dựa trên thông tin tình báo, trong đó cho rằng lãnh đạo Nvidia từng có quan hệ tình cảm với Alice Huang. Bà từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, một khách hàng của hãng sản xuất chip có trụ sở tại Singapore.

Alice Huang, tên tiếng Trung là Huang Le, đồng thời là đối tác tại Hexi Private Equity Partners, một quỹ đầu tư được thành lập năm 2010. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung Quốc, quỹ này ngừng cập nhật kết quả hoạt động thường niên từ năm 2022, trong khi nhiều sản phẩm quỹ đã bị giải thể.

Năm 2023, Alice Huang từng có thời gian ngắn được đăng ký giữ chức vụ điều hành tại Megaspeed. Công ty này đang bị điều tra tại nhiều khu vực pháp lý liên quan đến cáo buộc buôn lậu chip. Megaspeed đã kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực chip.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Jensen Huang thừa nhận từng có quan hệ ngoài hôn nhân, hai ngày sau khi Financial Times (FT) đăng tải thông tin về mối quan hệ tình cảm bị nghi vấn của ông. Trước đó, New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin Mỹ nghi ngờ CEO Nvidia trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo do các cơ quan chức năng Trung Quốc tiến hành.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai, sau khi hội đồng quản trị công ty tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về những thông tin nói trên.

FT cho biết tờ báo không thể xác minh độc lập cáo buộc gián điệp. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai tuyên bố cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời gọi đây là hành vi bôi nhọ và phỉ báng.

Kang Wei, đối tác kinh doanh của Alice Huang, cũng là thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Guilin, theo hồ sơ doanh nghiệp. Đây là ngân hàng do nhà nước kiểm soát, trong đó cổ đông lớn nhất là cơ quan quản lý giao thông vận tải của tỉnh. Kang Wei không thể được liên hệ qua điện thoại và cũng không phản hồi yêu cầu bình luận gửi qua WeChat.

Alice Huang cũng không thể được liên hệ qua điện thoại. Các tài khoản WeChat và email của bà dường như đã bị xóa.

Theo một bức ảnh mà FT tiếp cận được, ông Jensen Huang và Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau trong một bữa tiệc tối tại Thượng Hải, nơi Nvidia đặt văn phòng lớn nhất Trung Quốc xét về số lượng nhân viên. Hai người cũng từng được chụp ảnh cùng nhau tại Hong Kong và California. Tuy nhiên, không bức ảnh nào cho thấy mối quan hệ không phù hợp giữa họ; một số hình ảnh được chụp trong bối cảnh có nhiều người tham dự.

Megaspeed cũng tận dụng mối quan hệ với Alibaba để tạo dựng kết nối với các nhà đầu tư.

Tài liệu của công ty cho thấy vào tháng 6/2024, Alibaba đã cho Megaspeed vay tiền thông qua công ty con tại Singapore mang tên Apex Enterprise Solutions. Khoản vay được thực hiện thông qua Speedmatrix, công ty con của Megaspeed tại Malaysia.

Theo thỏa thuận, Speedmatrix dùng toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Trong năm 2024, quy mô bảng cân đối kế toán của Megaspeed tăng từ 33 triệu USD lên 3 tỷ USD, phần lớn nhờ các giao dịch của những công ty con.

Theo hai người am hiểu sự việc, Alibaba là khách hàng chủ chốt của Megaspeed đối với dịch vụ điện toán đám mây tại Đông Nam Á ngay từ khi dự án bắt đầu và đến nay vẫn là khách hàng lớn nhất của công ty.

Một trong hai người cho biết Nvidia ban đầu gặp Megaspeed để thảo luận về khả năng mua sắm chip sau khi công ty này xuất trình hợp đồng cho thuê dịch vụ với Alibaba. Alibaba chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo FT