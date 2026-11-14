Tên lửa Trung Quốc sát sườn phía Nam NATO: Algeria trình diễn tên lửa YJ-12 tốc độ Mach 4+

Algeria công khai hình ảnh phóng tên lửa chống hạm CM-302 do Trung Quốc sản xuất trong cuộc tập trận trên Địa Trung Hải. Với tốc độ Mach 4, tầm bắn khoảng 290 km và khả năng bay sát mặt biển, loại vũ khí này giúp nước này tăng năng lực đe dọa tàu chiến đối phương.

Algeria vừa công khai hình ảnh phóng tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-12 của Trung Quốc, cụ thể là phiên bản xuất khẩu CM-302. Đây là bằng chứng hình ảnh hiếm hoi cho thấy hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tiên tiến này đang được trang bị trong lực lượng vũ trang quốc gia Bắc Phi.

Video do Bộ Quốc phòng Algeria công bố ghi lại cảnh một bệ phóng tên lửa bờ cơ động khai hỏa trong cuộc tập trận Mediterranean Falcon 2026. Sau đó, tên lửa đánh trúng một mục tiêu trên biển ngoài khơi bờ biển phía tây nước này.

Tên lửa có tầm bắn công bố khoảng 290 km và mang đầu đạn nặng hơn 250 kg. Sự kết hợp giữa tốc độ Mach 4 và khả năng bay thấp sát mặt biển giúp rút ngắn thời gian để tàu chiến đối phương phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa đang lao tới.

Vụ phóng tên lửa YJ-12. Ảnh: MW.

Theo các thông tin được công bố, tên lửa sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn để phóng đi, sau đó vận hành bằng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) trong giai đoạn bay tiếp theo. Hệ thống dẫn đường quán tính được hỗ trợ bởi mạng lưới định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) của Trung Quốc, trong khi đầu dò radar chủ động đảm nhiệm việc xác định mục tiêu ở giai đoạn cuối.

Đối với Algeria, YJ-12 mang lại năng lực quan trọng để đe dọa các tàu chiến mặt nước đối phương mà không cần điều động tàu chiến hoặc máy bay của mình đến gần lực lượng đối thủ.

Các bệ phóng tên lửa bờ cơ động có thể được bố trí phân tán dọc bờ biển Địa Trung Hải, khiến đối phương khó xác định vị trí các đơn vị tên lửa chống hạm và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch tác chiến hải quân.

Các binh sĩ Algeria đang chuẩn bị hệ thống phòng thủ bờ biển để phóng tên lửa YJ-12. Ảnh: MW.

Khi được kết nối với radar giám sát bờ biển, máy bay tuần tra biển và các phương tiện thu thập tình báo khác, những hệ thống này có thể trở thành một phần của mạng lưới rộng lớn hơn, phục vụ phát hiện và tấn công tàu thuyền hoạt động trong tầm bắn.

Năng lực này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược ngăn chặn đối phương kiểm soát vùng biển của Algeria. Chiến lược này tập trung vào việc sử dụng các phương tiện bất đối xứng để đối phó với lực lượng NATO có quy mô lớn hơn nhiều, trong trường hợp nước này bị tấn công.

Không quân Algeria đã mua sắm một số hệ thống tên lửa của Trung Quốc. Trong đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-17 lần đầu được phát hiện tại nước này vào tháng 9/2026, bổ sung cho hệ thống HQ-9B có tầm bắn xa hơn mà Algeria được cho là đã mua từ đầu thập niên này.

Ăng-ten radar di động từ hệ thống tác chiến điện tử CHL-906 của Trung Quốc đang phục vụ trong quân đội Algeria. Ảnh: MW.

Việc Algeria đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng không mặt đất thể hiện qua hoạt động mở rộng mua sắm vũ khí Nga, đồng thời ngày càng dựa vào trang bị Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, các hệ thống của Trung Quốc được xem là lựa chọn thay thế có tính năng tiên tiến hơn.

Algeria cũng được xác nhận đã đưa vào trang bị hệ thống trinh sát điện tử và tác chiến điện tử tích hợp cơ động CHL-906 của Trung Quốc.

Quân đội Algeria được cho là có kế hoạch mua những xe tăng Trung Quốc đầu tiên, mẫu VT-4, vào cuối thập niên này. Dòng xe tăng này được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động tiên tiến.

Trong khi đó, xuất hiện nhiều đồn đoán rằng bên cạnh kế hoạch mua tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm của Nga, Algeria có thể tiếp tục mua sắm dòng tiêm kích J-35 tiên tiến hơn của Trung Quốc.

Theo MW