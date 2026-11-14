Tàu du lịch chở 129 người bị tàu chở dầu đâm trúng ở Mỹ, nhiều người mất tích

Tàu du lịch American Heritage bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm trúng khi đang neo đậu gần New Orleans, Mỹ. Ít nhất 14 người được cứu khỏi mặt nước, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những hành khách mất tích.

Một tàu chở dầu hôm 13/11 va chạm với tàu du lịch của hãng American Cruise Lines khi con tàu này đang neo đậu trên sông Mississippi, đoạn qua thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nhiều hành khách được cho là rơi xuống nước.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin viết trên mạng xã hội rằng cơ quan này đang “huy động mọi nguồn lực hiện có để hỗ trợ giải cứu những hành khách mất tích”. Ông cho biết bộ đang phối hợp chặt chẽ với giới chức bang.

Bộ An ninh Nội địa chưa lập tức phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về những người mất tích.

Văn phòng Thị trưởng New Orleans thông báo trên mạng xã hội rằng “nhiều người đã được cứu, trong khi hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục”.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết đã triển khai ứng phó với vụ va chạm. Toàn bộ hoạt động giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn đã bị đình chỉ. Cơ quan này chưa công bố thêm thông tin.

Các đài truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh cho thấy chiếc tàu du lịch nghiêng sang một bên sau vụ va chạm. CBS News đưa tin ít nhất 14 người đã được cứu khỏi mặt nước.

Theo thông tin trên website của American Cruise Lines, con tàu du lịch có sức chứa tối đa 150 người và được đóng năm 2015.

Báo The Advocate dẫn lời các quan chức Cảng New Orleans giấu tên cho biết có 129 hành khách trên tàu du lịch American Heritage khi phương tiện này bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm trúng vào khoảng 12h30 ngày 13/11 theo giờ địa phương (1h30 ngày 14/11 giờ VN).

Hiện chưa có thông tin chính thức về số người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ việc.

Cảng New Orleans chưa lập tức phản hồi các yêu cầu bình luận.

Trong tuyên bố gửi qua email, American Cruise Lines cho biết hãng đang phối hợp với Tuần duyên Mỹ và chính quyền địa phương để xử lý vụ việc.

“Các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Chúng tôi vô cùng lo ngại cho tất cả những người liên quan”, công ty cho biết.

Theo Reuters