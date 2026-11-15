Trung Quốc ứng dụng AI, Big Data "săn tìm" nhân tài quân sự

Quân đội Trung Quốc đang ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ thông minh vào tuyển quân nhằm lựa chọn nhân sự phù hợp với từng đơn vị, đồng thời hạn chế gian lận và tiêu cực.

Theo SCMP, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa ban hành chỉ đạo cải tổ hoạt động tuyển quân theo hướng số hóa toàn diện.

Chính sách mới yêu cầu tăng tính minh bạch trong toàn bộ quy trình, từ đăng ký nhập ngũ, kiểm tra sức khỏe, thẩm tra chính trị đến lựa chọn và phân bổ tân binh.

Quân đội Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ thông minh vào tuyển quân nhằm nâng cao chất lượng binh sĩ. Ảnh: Getty.

Trọng tâm của chương trình là sử dụng dữ liệu lớn và thuật toán để đánh giá năng lực từng ứng viên, qua đó bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu của các đơn vị chiến đấu. Hệ thống cũng lưu lại thông tin ở từng giai đoạn, giúp cơ quan chức năng kiểm tra kết quả và hạn chế sự can thiệp chủ quan.

Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc đã triển khai thử nghiệm trên toàn quốc hệ thống hỗ trợ tuyển chọn và phân bổ tân binh.

Phần mềm sử dụng thuật toán để phân tích nguyện vọng cá nhân, trình độ chuyên môn, năng lực thể chất và nhu cầu của quân đội, sau đó đề xuất danh sách tuyển chọn. Quyết định cuối cùng vẫn do cơ quan quân sự có thẩm quyền xem xét.

Tại tỉnh Hà Bắc, một thanh niên tốt nghiệp đại học có chứng chỉ thợ điện bậc cao đã được phân về đơn vị lục quân sau khi hệ thống đánh giá chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển.

Công nghệ còn được áp dụng trong khâu kiểm tra sức khỏe. Tại thành phố Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông), thiết bị thông minh được sử dụng để đo chỉ số khối cơ thể, dung tích phổi, khả năng giữ thăng bằng và đánh giá thể lực, qua đó giảm nguy cơ can thiệp vào kết quả kiểm tra.

Ở Thâm Quyến, cơ quan tuyển quân khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý đô thị thông minh để xác định độ tuổi, trình độ học vấn và chuyên ngành của công dân trong diện tuyển chọn.

Thậm chí, một số địa phương còn phân tích lượt xem video, lượt nhấp liên kết để tiếp cận những người có quan tâm đến việc nhập ngũ.

Các thanh niên Trung Quốc trước khi tham gia khám sức khỏe tuyển quân tại thành phố Hồng Giang, tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Sohu.

Theo số liệu được truyền thông quân đội Trung Quốc công bố, năm 2022 là năm đầu tiên sinh viên tốt nghiệp đại học chiếm hơn 50% tổng số tân binh. Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ này tiếp tục duy trì trên 70%.

Song song với nâng cao chất lượng nhân sự, Bắc Kinh đang tăng cường xử lý tiêu cực trong tuyển quân. Tháng 8/2026, cơ quan giám sát Trung Quốc công bố nhiều trường hợp vi phạm, bao gồm lợi dụng chức vụ để tác động đến việc phân bổ tân binh, gian lận khám sức khỏe và làm giả hồ sơ cá nhân.

Việc cải tổ diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đẩy mạnh hiện đại hóa, hướng tới lực lượng có khả năng vận hành các hệ thống vũ khí tiên tiến. Bắc Kinh kỳ vọng quy trình tuyển chọn dựa trên dữ liệu sẽ giúp nâng cao chất lượng binh sĩ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tác chiến hiện đại.