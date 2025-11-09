Philippines sơ tán hơn 100.000 người trước siêu bão Fung-wong đổ bộ

Philippines đã sơ tán hơn 100.000 người khi siêu bão Fung-wong mạnh lên với gió giật 230 km/h và chuẩn bị đổ bộ vào nước này.

Philippines đã sơ tán hơn 100.000 cư dân tại các khu vực phía đông và phía bắc trong hôm 9/11, khi bão Fung-wong mạnh lên thành siêu bão trước khi dự kiến đổ bộ vào cuối ngày, mang theo mưa như trút nước, sức gió mạnh và sóng dâng cao nguy hiểm.

Các tín hiệu cảnh báo bão đã được nâng lên trên diện rộng khắp cả nước, với cấp độ 5 – mức cảnh báo cao nhất – được ban bố tại khu vực đông nam đảo Luzon, bao gồm Catanduanes và các khu vực ven biển của Camarines Norte và Camarines Sur. Thủ đô Manila cùng các vùng lân cận hiện nằm trong vùng cảnh báo cấp độ 3.

Siêu bão Fung-wong, có tên địa phương là Uwan, mang theo sức gió duy trì ở mức 185 km/h (115 dặm/giờ) và giật tới 230 km/h, được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh Aurora thuộc miền Trung Luzon vào tối 9/11, sớm nhất trong ngày.

Một số khu vực ở Đông Visayas đã bắt đầu mất điện.

Những hình ảnh được Tuần duyên Philippines chia sẻ từ Camarines Sur cho thấy người dân ôm theo túi xách và đồ dùng cá nhân, di chuyển từ những chiếc thuyền nhỏ dài và hẹp lên xe tải chờ sẵn, trong quá trình sơ tán chủ động trước khi bão đến.

Hơn 300 chuyến bay bị hủy

Theo cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines, hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của siêu bão.

Một đoạn video do ABS-CBN News đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy thời tiết khắc nghiệt tại tỉnh Catanduanes: bầu trời u ám, cành cây bị gió mạnh quật dữ dội, mưa lớn xối xả trút xuống, âm thanh của gió và nước vang lên đầy dữ dội.

Siêu bão Fung-wong tiến vào Philippines chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi tàn phá đất nước này, khiến 204 người thiệt mạng và để lại dấu tích hủy diệt trước khi di chuyển sang Việt Nam.

Theo Reuters