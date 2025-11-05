Bão Kalmaegi tàn phá miền Trung Philippines: 66 người chết, cảnh tượng như "ngày tận thế"

Bão Kalmaegi sắp đổ bộ vào miền Trung nước ta đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tàn phá cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh Philippines.

66 người chết, trực thăng cứu hộ bị rơi

Bão Kalmaegi (Hải Âu) sau khi đổ bộ đã quét qua nhiều tỉnh miền Trung Philippines, mang theo mưa lớn và lũ lụt, gây thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng. Các quan chức Philippines sáng 5/11 xác nhận rằng số người chết đã tăng lên ít nhất 66 người, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn của một trực thăng quân sự bị rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ thiên tai.

Cứu hộ người dân bị thương. Ảnh: AFP.



Cơn bão với gió mạnh và mưa lớn, đã đổ bộ vào Silago, phía đông nam đảo Leyte, vào sáng sớm ngày 4/11, gây thiệt hại nặng nề cho Leyte, Cebu và các khu vực khác. Sức gió của cơn bão lên tới 165 km/giờ, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng, ảnh hưởng đến miền nam Luzon, Visayas và miền bắc Mindanao. Một số thị trấn đã bị nhấn chìm trong lũ lụt do triều cường, nhiều ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, chỉ còn lại mái nhà nổi trên mặt nước.

Cảnh một ngôi làng ở Cebu sau bão. Ảnh: IBTimes.



Cebu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 39 người thiệt mạng, hầu hết do các tòa nhà đổ, cây cối đổ và đường dây điện bị sập. Tại một số thị trấn nhỏ, mực nước dâng cao đến tầng hai của các ngôi nhà, buộc một số người dân phải chạy lên mái nhà chờ cứu hộ. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, container và ô tô bị cuốn trôi, đường phố bị tàn phá, với hàng đống mảnh vỡ xe hơi, có nơi bị hủy hoại hoàn toàn, cảnh tượng như ngày tận thế.

Varila, nhà khí tượng học quốc gia Philippines cho biết trong 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, khu vực xung quanh thành phố Cebu đã hứng chịu lượng mưa 183 mm, vượt xa lượng mưa trung bình tháng tại địa phương là 131 mm.

Những người dân bị sập nhà do động đất nay lại mất nơi ở tạm. Ảnh: MSNBC.



Tỉnh Cebu vừa trải qua trận động đất mạnh 6,9 độ richter hồi cuối tháng 9, khiến 74 người thiệt mạng và phá hủy hơn 5.000 ngôi nhà hiện vẫn chưa phục hồi sau thảm họa này, giờ đây lại bị bão tấn công. Trước khi bão đổ bộ, nhiều người dân phải sống trong lều tạm, buộc chính quyền phải di dời họ đến những nơi trú ẩn kiên cố hơn.

Nhà dân ở Tacloban bị sập do bão. Ảnh: ABCnews.



Thống đốc Cebu, ông Baricuyatero, cho biết tình hình này là chưa từng có tiền lệ: “Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng mối nguy hiểm lớn nhất sẽ là gió mạnh, nhưng… mối đe dọa thực sự lại là lũ lụt; thiệt hại rất thảm khốc”.

Del Rosario, một cư dân thành phố Cebu, đang chờ cứu hộ trên mái nhà, cho biết: “Mực nước dâng quá nhanh. Đến 4 giờ sáng, nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát và không ai có thể thoát ra ngoài. Tôi đã sống ở đây 28 năm, và đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua”.

Cứu hộ đưa người từ các mái nhà xuống sau khi lũ rút. Ảnh: Reuters.



Hội đồng Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết cơn bão Kalmaegi đã buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp sau khi đổ bộ, dẫn đến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và mất điện, mất liên lạc ở một số khu vực. Mặc dù nước lũ ở thành phố Cebu đã rút đi một chút, nhưng tình trạng mất điện trên diện rộng vẫn còn.

Bùn đất phủ kín đường sá, nhà cửa sau khi nước rút. Ảnh: NBCNews.



Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines thông báo trên đài phát thanh địa phương rằng 387.000 người ở miền trung Philippines đã được sơ tán trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, trong đó riêng tỉnh Cebu đã có hơn 100.000 người được sơ tán. Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines cho biết hơn 180 chuyến bay đã bị ảnh hưởng và buộc phải hủy bỏ.

Cảnh ngập lụt do mưa lớn và triều cường. Ảnh: AFP.



Không quân Philippines tối 4/11 cũng đưa tin một trực thăng quân sự đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thiên tai đã bị rơi ở miền Nam Mindanao. Chiếc trực thăng cất cánh từ thành phố Davao và đang trên đường đến thành phố Butuan, tỉnh Agusan del Norte để vận chuyển hàng tiếp tế và cứu trợ thiên tai, đã bị rơi ở tỉnh Agusan del Sur, khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Quân đội đã tiến hành tìm kiếm sau khi mất liên lạc với trực thăng và cuối cùng đã tìm thấy thi thể tại hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Một ngôi làng ở Cebu sau bão. Ảnh: Reuters.



Lại một cơn bão mới sắp hình thành

Theo dự báo thời tiết, bão Kalmaegi dự kiến ​​sẽ đi qua quần đảo Visayas vào Biển Đông vào ngày 5/11, sau đó đổ bộ vào miền Trung Việt Nam sớm nhất là vào tối 6/11.

Philippines nằm trong vành đai bão Tây Thái Bình Dương và chịu ảnh hưởng trung bình khoảng 20 cơn bão hoặc bão nhiệt đới mỗi năm. Cơ quan thời tiết cho biết một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành cách Mindanao khoảng 2.000 km về phía Đông và có thể phát triển thành bão mạnh tấn công tiếp Philippines. Chính quyền đang kêu gọi người dân cảnh giác, hạn chế quay trở lại các khu vực thiên tai, đồng thời tăng cường các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và tái thiết.

Xe ô tô bị lũ cuốn chồng chất lên nhau. Ảnh: AFP.



Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến các cơn bão ngày càng mạnh hơn. Đại dương ấm lên khiến bão mạnh lên nhanh chóng, và bầu khí quyển ấm hơn có thể chứa nhiều độ ẩm hơn, đồng nghĩa với lượng mưa lớn hơn.

Theo Singtao, Chinapress