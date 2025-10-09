Khối cơ quan Nhà nước bứt phá trong chuyển đổi số

5 cơ quan nhà nước xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 là 5 đại diện tiêu biểu cho hành trình kiến tạo Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển quốc gia số.

1. Thành ủy Hà Nội: Cơ quan Đảng đầu tiên được tôn vinh tại VDA

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm và nỗ lực của các cơ quan Đảng trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính Đảng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Giải pháp do Văn phòng Thành ủy Hà Nội triển khai đã chuyển đổi toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hành chính của Đảng sang môi trường số, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm hồ sơ giấy, tăng tính công khai và khả năng theo dõi tiến độ trực tuyến. Hệ thống còn tích hợp dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực phục vụ tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.

Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng đang được triển khai rộng khắp toàn Thành phố Hà Nội với gần 500.000 đảng viên, 16 triệu lượt truy cập vào hệ thống với gần 400.000 tài khoản thường xuyên sử dụng. Thời gian tới, hệ thống sẽ triển khai tới các đảng bộ trên toàn quốc.

Việc được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, mà còn mở ra hướng đi mới cho công tác chuyển đổi số trong khối cơ quan Đảng, góp phần hiện thực hóa chủ trương “xây dựng Đảng vững mạnh trên nền tảng số”.

2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Chính quyền số đồng hành cùng doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với giải pháp “Nền tảng Quản lý Doanh nghiệp – Chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với chính quyền” . Đây là một sáng kiến nổi bật trong nỗ lực xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Ông Phan Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.

Nền tảng này được xem là cầu nối số giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, cho phép các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký, cập nhật, theo dõi và tương tác với cơ quan công quyền trên môi trường trực tuyến.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng từ hồ sơ của hơn 4.500 doanh nghiệp, hơn 12.200 hộ kinh doanh và hơn 500 hợp tác xã, đồng bộ với hơn 20.300 bộ hồ sơ và hơn 27.300 tệp kết quả được cập nhật tự động từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Nhờ nền tảng này, doanh nghiệp tại Lạng Sơn có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm bắt chính sách hỗ trợ, phản ánh khó khăn và đề xuất giải pháp trực tuyến, trong khi các cơ quan quản lý có công cụ phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng, nâng cao hiệu quả điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế.

Giải pháp không chỉ góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn, hướng tới chính quyền số phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của địa phương.

3. Cục Thuế: Hình mẫu trong cải cách hành chính và số hóa dịch vụ công

Cục Thuế được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) với giải pháp “Hệ thống Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động” – một bước tiến đột phá trong quá trình số hóa nghiệp vụ quản lý thuế và phục vụ người dân. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu tự động hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và hoàn thuế thu nhập cá nhân, giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và nâng cao tính minh bạch.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục thuế đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.

Từ ngày 2/4 đến 22/7/2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận 1.038.272 tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, trong đó có 886.178 tờ khai đề nghị hoàn thuế. Đáng chú ý, 75% số tờ khai được người nộp thuế thực hiện thông qua tờ khai gợi ý của hệ thống, cho thấy khả năng hỗ trợ thông minh, thân thiện và dễ sử dụng.

Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống đã ban hành hơn 251.000 lệnh hoàn thuế với tổng số tiền 1.250 tỷ đồng, đảm bảo chính xác, kịp thời và an toàn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, thúc đẩy niềm tin vào chính quyền số.

Giải pháp không chỉ minh chứng cho nỗ lực chuyển đổi số toàn diện của ngành Thuế, mà còn là mô hình mẫu trong cải cách hành chính và số hóa dịch vụ công, hướng tới nền tài chính số hiện đại, công khai, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

4. Trung tâm 386: Mô hình tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam về chuyển đổi số

Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 – Bộ Quốc phòng được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) với giải pháp “Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành”. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thượng tá, TS. Hồ Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Trung tâm nhận giải từ Ban Tổ chức.

Hệ sinh thái được Trung tâm 386 phát triển và triển khai đồng bộ, kết nối, tích hợp nhiều nền tảng số phục vụ công tác điều hành, văn thư, hội họp, báo cáo và quản lý tác nghiệp, bảo đảm an toàn, bảo mật cao và vận hành liên tục trong môi trường đặc thù của quốc phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, việc vận hành hệ sinh thái đã giúp tiết kiệm khoảng 50.000 giờ công lao động, tương đương hơn 2.000 ngày làm việc, và giảm chi phí khoảng 5 tỷ đồng. Đồng thời, thời gian xử lý văn bản giảm hơn 65%, thời gian tổ chức họp giảm 70%, giúp hiệu suất xử lý công việc tăng gần 1,8 lần.

Thành công của mô hình cho thấy chuyển đổi số trong Quân đội không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, mà còn thể hiện tầm nhìn, bảo đảm tinh nhuệ lực lương, sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai: Xuất sắc trong chuyển đổi số tại cửa khẩu biên giới

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) với giải pháp “Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành)” – mô hình tiên phong trong chuyển đổi số hoạt động quản lý, giám sát và điều hành cửa khẩu biên giới.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đại diện nhận giải.

Nền tảng được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình xuất nhập khẩu, kiểm soát phương tiện, hàng hóa, người và doanh nghiệp ra vào khu vực cửa khẩu, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm ùn tắc, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Hệ thống cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, Doanh nghiệp và Ban Quản lý, tạo nên một môi trường giao thương điện tử đồng bộ, an toàn và thông suốt.

Việc triển khai Cửa khẩu số Kim Thành không chỉ góp phần tăng năng lực thông quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu và logistics qua tuyến hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Khẩu, mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng “Cửa khẩu thông minh”, hướng tới mô hình kinh tế biên mậu số của tỉnh Lào Cai.



Những mô hình được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) năm nay không chỉ là những giải pháp công nghệ tiêu biểu, mà còn là minh chứng sinh động cho sự lan tỏa mạnh mẽ của chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của đời sống – từ cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang đến kinh tế biên mậu.

Mỗi dự án là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh chuyển đổi số quốc gia, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm của các tập thể, cá nhân trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam số, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thành công của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, UBND tỉnh Lạng Sơn, Cục Thuế, Trung tâm 386 – Bộ Tư lệnh 86 và Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai khẳng định chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà đã trở thành động lực phát triển mới của đất nước, góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, minh bạch, sáng tạo và bền vững trong kỷ nguyên số.