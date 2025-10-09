Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Không chỉ vinh danh các tổ chức, cá nhân, sản phẩm xuất sắc, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng công nghệ, của người lãnh đạo về chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng một Việt Nam số.

Ngày 15/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes - Cơ quan ngôn luận của VDCA tổ chức Lễ phát động Giải thưởng chuyển đổi số (VDA) lần thứ 8/2025 vì một Việt Nam số. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ 2018, do Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) bảo trợ, VDCA chỉ đạo, giao Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức. Giải thưởng VDA hướng đến mục tiêu góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành cường quốc về khoa học công nghệ.

Tại lễ phát động hồi tháng 4, TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng VDA 2025 cho biết trong mùa giải mới, Giải thưởng VDA 2025 tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu nhằm thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng VDA 2025 cho biết trong lần thứ Tám tổ chức, Giải thưởng lần đầu tiên tổ chức tôn vinh những cá nhân có thành tựu, đóng góp lớn, có sức lan toả và ảnh hưởng đặc biệt trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số tại Việt Nam.

Thông tin từ Trưởng ban Tổ chức giải khi đó lập tức thu hút sự quan tâm, đặt câu hỏi từ các nhà báo, phóng viên. Nhà báo Thắng Quang, Tạp chí Nhà đầu tư đặt câu hỏi với Ban Tổ chức giải VDA 2025.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH GeoAI Việt Nam chia sẻ rằng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được phát động đúng lúc, đúng thời điểm – khi toàn xã hội đang chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của chuyển đổi số. Ông cũng bày tỏ mong muốn thành tựu chuyển đổi số tiếp tục được lan tỏa sâu hơn nữa tới người nghèo, người dân vùng biển, vùng xa.

Nêu ra hàng loạt những đóng góp hiệu quả thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp, giải pháp được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam qua các mùa giải, ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam chia sẻ rằng Giải thưởng VDA đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số của Việt Nam.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử – con số cao nhất từ trước tới nay. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT (Bộ KH&amp;CN), Chủ tịch Hội đồng sơ khảo VDA chia sẻ rằng chất lượng hồ sơ tham gia giải thưởng chuyển đổi số rất tốt, nhìn chung các doanh nghiệp tham gia chuẩn bị hồ sơ rất đầy đủ thông tin.

Kết thúc giai đoạn thẩm định và bình chọn trực tuyến, ngày 16/9, Hội đồng Chung khảo họp phiên toàn thể để cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất ý kiến cuối cùng về các đề cử, ứng viên xuất sắc. Hội đồng Chung khảo VDA 2025 quy tụ các chuyên gia đầu ngành. Chủ tịch Hội đồng là nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, TS Nguyễn Quân, và TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, sản phẩm và giải pháp tiêu biểu đã được lựa chọn vinh danh tại Lễ trao giải VDA 2025.
Chiều 8/10, Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của sự kiện là sự xuất hiện của robot VinMotion, sản phẩm AI hình người “Made in Vietnam” do đội ngũ kỹ sư của Vingroup phát triển.
Trước lễ trao giải, nhiều đại biểu, khách mời đã trực tiếp tương tác với robot, đặt câu hỏi và nhận thông tin về các giải thưởng – mang lại trải nghiệm công nghệ chân thực và sinh động.
Lễ trao giải có sự tham dự của hàng trăm đại biểu, khách mời, và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đạt giải VDA 2025
Tại Lễ trao giải (ngày 8/10) Ban Tổ chức phát phóng sự phác họa bức tranh toàn cảnh về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam trong gần 1 năm qua. Qua đó, phác họa quy mô, chặng đường và những dấu ấn nổi bật của Giải thưởng chuyển đổi số năm 2025.
Tham dự Lễ Trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam hôm nay có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, ban tổ chức, hội đồng giám khảo.
Qua 8 mùa tổ chức, Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc, quy tụ đầy đủ để dự lễ tôn vinh về những đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Ban Tổ chức đã trao giải cho 49 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, sản phẩm, giải pháp xuất sắc và 3 cá nhân tiêu biểu. Trong ảnh Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt Ban Tổ chức trao giải cho 5 Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và 19 Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc
Ở Hạng mục 1 - Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, đơn vị đầu tiên được vinh danh là Văn phòng Thành ủy Hà Nội với giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng là đại diện tiêu biểu của khối cơ quan Đảng chuyển đổi số xuất sắc. Ông Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.
Tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được vinh danh với Nền tảng quản lý Doanh nghiệp - Chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với chính quyền. Ông Phan Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.
Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 – Bộ Quốc phòng được vinh danh là mô hình tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam về chuyển đổi số. Thượng tá, TS. Hồ Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Trung tâm nhận giải từ Ban Tổ chức.
Cục Thuế được vinh danh tại VDA 2025 với Hệ thống Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục thuế đại diện nhận giải từ Ban tổ chức.
Ở hạng mục 2- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) được vinh danh với 4 giải Nền tảng Open Gateway cung cấp dịch vụ API từ mạng di động; Trợ lý ảo kỹ thuật Netmind; Hệ thống Quản lý cơ sở hạ tầng trong trung tâm dữ liệu Viettel; Hệ thống điều hành ứng cứu thông tin và cứu nạn trong thiên tai. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số đại diện nhận giải
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được vinh danh với Loạt giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng. Người đại diện nhận giải là bà Phùng Thu Hà - Trưởng Ban Chuyển đổi số VietinBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được vinh danh với Bộ giải pháp MB AI AppProtect & AutoCredit mSME. Bà Phạm Thị Kim Phượng, Giám đốc dự án Nhà máy Số doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Quân đội đại diện nhận giải.
Ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&amp;CN và TS Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao giải cho đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt giải ở hạng mục 3 - Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc và 4 - Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng

Ông Đỗ Duy Quang, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ MobiFone đại diện nhận giải Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc.

Kyta Platform - Nền tảng Quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện cho doanh nghiệp; FPT CX Suite - Nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới; FPT Culture Tech - Hệ sinh thái giải pháp công nghệ số hóa di sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS, Tập đoàn FPT nhận giải Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Bà Đào Hải Phương, Trưởng ban Marketing và Truyền thông của Công ty, đại diện nhận giải.
Hệ sinh thái Tài chính số Viettel Money của Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) nhận giả Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Ông Nguyễn Việt Dũng đại diện nhận giải,
Ở hạng mục 4 - Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng vinh danh bộ giải pháp QR cho bệnh viện, trường học, kết nối VNeID và Etax Mobile của Ngân hàng TMCP Nam Á là một trong số các sản phẩm, giải pháp được vinh danh

Cùng với đó là giải pháp chuyển đổi số du lịch thông minh cho địa phương IGB Tour của Công ty Cổ phần IGB. Ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị IGB Group, đại diện nhận giải.

Năm 2025, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần đầu tiên có hạng mục Giải thưởng Tôn vinh cá nhân.
Giải thưởng ở hạng mục này không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời tri ân sâu sắc của Ban Tổ chức đối với những nỗ lực bền bỉ, những cống hiến âm thầm nhưng vô cùng to lớn cho hành trình đưa Việt Nam tiến bước vững vàng trong kỷ nguyên số. Ông Nguyễn Quân, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA 2025 và ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên chuyên trách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trao giải cho 3 cá nhân được tôn vinh.
﻿ Ông Nguyễn Quân, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA 2025 và ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên chuyên trách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trao giải cho 3 cá nhân được tôn vinh.
3 cá nhân được tôn vinh gồm: Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng. Ông là một trong những kiến trúc sư chủ chốt đặt nền móng cho triển khai mô hình Chính quyền số, đô thị thông minh hiệu quả tại Đà Nẵng; góp phần đưa TP. Đà Nẵng trở thành hình mẫu chuyển đổi số của cả nước...
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang. Cô giáo Thu Hiền là người có nhiều tâm huyết trong chuyển đổi số giáo dục mầm non. Cô xây dựng mô hình trường học số, sử dụng Google Drive quản lý toàn bộ hồ sơ, kế hoạch, minh chứng, giúp giảm hơn 70% hồ sơ giấy, xây dựng thành công chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” hỗ trợ giáo viên, phụ huynh hiệu quả...
Và thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Thượng tá Vũ Thanh Nhân trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành các hệ thống trọng yếu như cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cấp hộ chiếu trực tuyến, khai báo tạm trú điện tử và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
Để có sự thành công của chương trình là có sự đồng hành của các nhà tài trợ tâm huyết với công cuộc chuyển đổi số cuộc gia, sẵn sàng ủng hộ nguồn lực để góp phần thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Tại lễ trao Giải, Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức giải (ngoài cùng bên trái) trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ
Khép lại mùa giải thứ Tám, TS Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và từng cá nhân hãy tiếp tục gửi gắm trí tuệ, tâm huyết và sản phẩm sáng tạo của mình tới Giải thưởng mùa thứ Chín, dự kiến phát động vào tháng 4/2026.
