Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Ngày 15/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes - Cơ quan ngôn luận của VDCA tổ chức Lễ phát động Giải thưởng chuyển đổi số (VDA) lần thứ 8/2025 vì một Việt Nam số. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ 2018, do Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) bảo trợ, VDCA chỉ đạo, giao Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức. Giải thưởng VDA hướng đến mục tiêu góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành cường quốc về khoa học công nghệ.