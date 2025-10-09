Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng về VDA 2025

Có thể bạn quan tâm
Khối cơ quan Nhà nước bứt phá trong chuyển đổi số
5 cơ quan nhà nước xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 là 5 đại diện tiêu biểu cho hành trình kiến tạo Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển quốc gia số.
Thượng tá công an được VDA 2025 vinh danh nói về kế hoạch ứng dụng công nghệ tại sân bay thông minh
Từ những khó khăn ban đầu trong số hóa thủ tục hành chính đến việc triển khai 40 dịch vụ công trực tuyến, Thượng tá Vũ Thanh Nhân và đồng đội đã góp phần thay đổi diện mạo quản lý xuất nhập cảnh.
Ông Lâm Quang Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức
Ông Lâm Quang Hiếu được Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews).
Ra mắt Bộ quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm - “kim chỉ nam” cho truyền thông số
AI tạo sinh đang làm bùng nổ sáng tạo trong truyền thông, nhưng cũng khiến tin giả “giống thật” vượt quá khả năng nhận diện của con người. Bộ Quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm ra đời nhằm thiết lập chuẩn mực đạo đức và pháp lý cho môi trường số.
DCC và Yootek Holdings ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nội dung số an toàn, bền vững
Ngày 25/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bản quyền số (DCC) và Công ty Cổ phần Yootek Holdings (YOOTEK) đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra hướng đi mới trong việc phát triển hệ sinh thái nội dung số và tăng cường công tác bảo vệ bản quyền.
Nữ sinh lớp 10 giành giải Nhì Quốc tế cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU
Em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đà Nẵng) đã xuất sắc vượt qua hơn 1,6 triệu thí sinh từ 65 quốc gia để giành Giải Nhì Quốc tế tại cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025.
“Hạt giống cho tương lai" khởi động mùa thứ 10 tìm kiếm nhân tài ICT
Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2025, chương trình đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những công nghệ hàng đầu và cơ hội giao lưu quốc tế tại trụ sở Huawei Thâm Quyến, Trung Quốc.
Diễn viên Hải Anh bất ngờ vì lần đầu tiên giành giải golf
Xuất sắc giành giải Ba bảng C tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II, diễn viên Hải Anh không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc vì lần đầu tiên giành giải golf.
Những hình ảnh ấn tượng tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025
Tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025, 144 golfer đã cùng nhau trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính, nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc ấn tượng với nhiều cú đánh đẹp mắt.
Golfer Hồng Hải vô địch Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II 2025
Với thành tích 71 gậy, golfer Hồng Hải đã xuất sắc trở thành nhà vô địch (Best gross) Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II 2025.
144 golfer chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025
144 golfer hôm nay thi đấu chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025 và chung tay cùng Ban tổ chức dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Bộ Khoa học và Công nghệ điều động, bổ nhiệm 2 cục trưởng và lãnh đạo 4 đơn vị
Ông Trần Duy Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Hồng Thắng làm Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.
186 nhân sự Bưu điện Việt Nam tham gia phục vụ hành chính công của Hà Nội
Các nhân sự này sẽ trực tiếp tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, các chi nhánh và điểm phục vụ trực thuộc.
Phần thưởng khủng cho “cú đánh của chúa” tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II
Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II chính là giải hole in one.
Giải Golf Truyền thông số cup VietTimes lần 2: Ai sẽ là chủ nhân best gross và loạt giải thưởng lớn?
Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II hứa hẹn hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị, đáng chờ đợi.
Hơn 140 golfer tranh tài tại giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2025
Sự kiện quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết.
Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm một tiếng nói, một niềm tin
80 năm - với mỗi chúng ta là cả một đời, nhưng với Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN), đó là 80 năm của một tiếng nói - một niềm tin không ngừng vang vọng.
Cách nhận 80GB data 5G Viettel miễn phí mừng Quốc khánh 2/9
Từ ngày 30/8 đến hết 2/9, mỗi thuê bao Viettel trả trước và trả sau tại Hà Nội được tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí khi trong vùng phủ sóng 5G. Người dùng soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi dùng trong ngày.
Kiến trúc số quốc gia: Đặt nền móng cho một hạ tầng “liên thông – an toàn – bền vững”
Việt Nam đã có nền pháp lý để chuyển đổi số, nhưng để hệ thống số quốc gia vận hành hiệu quả và an toàn, cần thêm luật chơi kỹ thuật chung như hạ tầng số, nguyên tắc Zero Trust và cách đo lường rõ ràng theo chuẩn quốc tế.
Hiệp hội Fintech Singapore làm việc với Hội Truyền thông số Việt Nam
Chiều 28/8, trong chuyến công tác tại Hà Nội, đoàn Hiệp hội Công nghệ Tài chính (Fintech) Singapore (SFA) đã có buổi làm việc với đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).