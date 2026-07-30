Gia đình Chủ tịch Dương Nhất Nguyên gia tăng "hiện diện" tại Vietbank

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch Dương Nhất Nguyên đã tăng từ mốc 11,9% lên 13,07% vốn tại Vietbank, tương đương giá trị thị trường hơn 1.800 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Vietbank Dương Nhất Nguyên. Ảnh: Vietbank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã CK: VBB) vừa công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 và hé lộ tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Dương Nhất Nguyên.

Tính đến ngày 30/6, nhóm của chủ tịch Dương Nhất Nguyên nắm tổng cộng 140,83 triệu cổ phiếu VBB, tương ứng 13,07% vốn điều lệ ngân hàng Vietbank. Tạm tính giá cổ phiếu VBB chốt phiên 30/7 là 13.200 đồng/cp, số cổ phiếu VBB của gia đình vị chủ tịch tương đương hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong đó, cá nhân Chủ tịch Dương Nhất Nguyên trực tiếp nắm giữ hơn 51,65 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn điều lệ.

Tiếp theo đó là ông Dương Nhất Khôi, con trai ông Nguyên đang nắm hơn 31,55 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,93% vốn điều lệ.

Trong khi đó, bố của chủ tịch - ông Dương Ngọc Hòa nắm hơn 31,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,9% vốn. Còn người mẹ là Trần Thị Lâm giữ hơn 217.000 cổ phiếu VBB, tương đương 0,02%.

Hai em gái của vị chủ tịch là bà Dương Mai Anh và bà Dương Bảo Anh lần lượt sở hữu 1,34% và 1,08% vốn tại Vietbank.

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này đã tăng từ mốc 11,9% lên 13,07%, chủ yếu do ông Dương Nhất Khôi sở hữu thêm cổ phiếu của Vietbank.

Ở diễn biến khác, bà Trần Thị Lâm, nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là mẹ của ông Dương Nhất Nguyên vừa đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 22/7 đến ngày 20/8, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng từ 0,02% lên mức 1,88% vốn điều lệ Vietbank.

Nguồn: Báo cáo quản trị 6 tháng 2026.

Theo bản cáo bạch công bố trước khi niêm yết trên HOSE, đến cuối tháng 4/2026, Vietbank có 21 cổ đông tổ chức trong nước nắm giữ 63,69% vốn điều lệ, trong khi hơn 1.900 cổ đông cá nhân trong nước sở hữu 36,29%. Điều này cho thấy tỷ lệ nắm giữ tại Vietbank đang nghiêng hẳn về một nhóm cổ đông.

Tháng 7 mới đây, hơn 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), đưa Vietbank trở thành ngân hàng thứ 22 niêm yết trên sàn chứng khoán này.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố, tại thời điểm 30/06, tổng tài sản Vietbank đạt gần 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 11%, đạt 120.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, huy động vốn từ khách hàng tăng 2,4%, đạt gần 104.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý , tổng số dư nợ xấu đến cuối quý II giảm mạnh 27% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,86% cho thấy Vietbank đã cải thiện chất lượng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng tốt.

Mới đây, Vietbank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng và tiếp tục triển khai kế hoạch tăng tiếp vốn điều lệ lên hơn 15.500 tỷ đồng trong thời gian tới.