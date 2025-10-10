Phần Lan lần đầu diễn tập thời chiến trong hầm Quốc hội, lo ngại Nga tấn công

Nghị sĩ Phần Lan sẽ tập huấn trong hầm ngầm Quốc hội để đối phó với “mối đe dọa từ Nga”. Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định không có ý định tấn công.

Các nghị sĩ Phần Lan sẽ tiến hành cuộc diễn tập trong hầm ngầm dưới tòa nhà Quốc hội vào tháng tới để thực hành làm việc trong điều kiện thời chiến, theo truyền thông địa phương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức phương Tây ngày càng cảnh báo gay gắt về cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”, dù Moscow nhiều lần khẳng định không có ý định thù địch với các nước NATO hay Liên minh châu Âu.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Phần Lan, Paula Risikko, cho biết với hãng tin Uutissuomalainen rằng cuộc diễn tập – lần đầu tiên trong lịch sử – được tổ chức do “tình hình an ninh thay đổi” kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ.

Bà Risikko nói, địa điểm tập huấn nằm ngay dưới tầng hầm của tòa nhà Quốc hội, nơi có một phòng họp khẩn cấp được thiết kế đặc biệt để các nghị sĩ có thể nhóm họp trong các tình huống đặc biệt như chiến tranh hoặc khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo Uutissuomalainen, cuộc tập huấn dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, nhưng ngày chính xác sẽ được công bố sau.

Phía Nga nhiều lần chỉ trích cái gọi là “chứng hoang tưởng chống Nga” của các chính phủ phương Tây, cho rằng đây là chiêu bài chính trị nhằm biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng quân sự của NATO. Moscow khẳng định họ không có lý do gì để thực hiện hành động thù địch với các nước láng giềng, đồng thời coi các cáo buộc từ phương Tây là vô căn cứ và mang động cơ chính trị.

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “ngu ngốc”, nhấn mạnh rằng trước đây Nga chưa từng có vấn đề gì với hai quốc gia Bắc Âu này, thậm chí duy trì quan hệ hữu nghị lâu dài.

Ông Putin nhận định việc gia nhập khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu khiến Phần Lan và Thụy Điển “đánh mất lợi thế của vị thế trung lập”, đồng thời làm suy yếu ổn định khu vực mà không tăng cường được an ninh.

Ông cũng cho biết Nga buộc phải thành lập một quân khu mới để đối phó với sự mở rộng của NATO về phía bắc, và bác bỏ tuyên bố của Helsinki rằng họ sẽ không cho phép vũ khí đe dọa Nga được triển khai trên lãnh thổ. Putin nói rằng “những quyết định như vậy thực chất do lãnh đạo NATO định đoạt, chứ không cần hỏi ý kiến các thành viên nhỏ lẻ”.

Theo RT