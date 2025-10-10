Nga dội "mưa tên lửa, UAV" khiến Kiev chìm trong bóng tối, giao thông tê liệt

Nga mở đợt không kích lớn chưa từng có nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine khiến nhiều khu vực mất điện, mất nước. Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ, châu Âu tăng viện trợ phòng không và siết chặt trừng phạt Nga.

Phần lớn khu vực thủ đô Kiev đã rơi vào bóng tối trong rạng sáng 10/10 sau khi các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hàng trăm nghìn hộ dân mất điện, mất nước và làm tê liệt tuyến tàu điện ngầm chính băng qua sông Dnipro.

Trong đợt tấn công quy mô lớn mới nhất nhằm vào hệ thống năng lượng khi mùa đông đang đến gần, nguồn điện bị gián đoạn tại 9 khu vực và khoảng 600.000 hộ gia đình trên khắp cả nước tạm thời bị mất điện. Theo chính quyền Ukraine, một bé trai 7 tuổi thiệt mạng khi nhà của em ở miền đông nam bị trúng đạn pháo, ít nhất 20 người khác bị thương.

Một tòa nhà chung cư ở trung tâm Kyiv bị hư hại bởi một quả đạn, trong khi ở bờ trái sông Dnipro – nơi con sông chia cắt thủ đô – người dân xếp hàng chờ xe buýt do tàu điện ngầm ngừng hoạt động, và nhiều người mang chai đi lấy nước tại các điểm phân phối.

“Chúng tôi không ngủ được chút nào”, bà Liuba, một người nghỉ hưu, nói khi đang lấy nước. “Từ 2h30 sáng đã có rất nhiều tiếng nổ. Đến 3h30 thì không còn điện, không gas, không nước. Không còn gì cả”.

Ông Zelensky kêu gọi bổ sung hệ thống phòng không và đòn trừng phạt

Người dân Ukraine đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt khi cuộc chiến toàn diện sắp bước sang năm thứ tư. Nga đã tăng cường tấn công vào hệ thống năng lượng trong những tuần gần đây, nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở sản xuất khí đốt, trong khi chính quyền địa phương chật vật khắc phục thiệt hại.

“Tại thời điểm này, cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng chính là mục tiêu chủ yếu của các cuộc tấn công từ Nga trước mùa sưởi ấm”, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng X.

Ông kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh của Kiev: “Chúng ta cần hành động dứt khoát – không chỉ mang tính biểu tượng – từ Mỹ, châu Âu và nhóm G7, trong việc cung cấp hệ thống phòng không và thực thi nghiêm các lệnh trừng phạt”.

Ông Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hơn 450 UAV và 30 tên lửa trong đợt tấn công mới nhất. Lực lượng phòng không Ukraine quá tải, không thể chống đỡ những đợt pháo kích quy mô như vậy.

Không quân Ukraine nói rằng họ bắn hạ được 405 trong số 465 UAV và 15 trong số 32 tên lửa trong đợt tấn công. Nga khẳng định các đòn tập kích qua đêm là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Ukraine thường xuyên phóng UAV tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga, dù quy mô nhỏ hơn nhiều. Kiev nói mục tiêu của họ là buộc Moscow – nước đã khơi mào chiến tranh – phải đàm phán hòa bình một cách thiện chí.

Thủ đô Kiev tê liệt

Với nhiều người dân Kiev, ngày mới bắt đầu trong bóng tối, không điện, không nước và hàng loạt phương tiện công cộng bị tê liệt.

“Chúng tôi không có điện hay nước khi tôi rời nhà. Tôi không thể đến chỗ làm vì tàu điện ngầm dừng hoạt động và xe buýt thì chật cứng người”, Anatoliy, 23 tuổi, sinh viên đại học, nói với Reuters. “Tôi chỉ mong mọi chuyện khá hơn, nhưng thậm chí không biết làm sao để sang được bờ bên kia sông Dnipro”.

Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết đây là một trong những đợt tấn công tập trung mạnh nhất vào hạ tầng năng lượng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khoảng 110.000 hộ dân vẫn mất điện vào sáng thứ Sáu tại khu vực Kiev, theo thống đốc Mykola Kalashnyk. Tại tỉnh Poltava, khoảng 17.000 khách hàng không có điện, còn tỉnh Kharkiv ở đông bắc có tới 200.000 hộ mất điện, theo các quan chức địa phương.

Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK cho biết các nhà máy nhiệt điện của họ chịu thiệt hại đáng kể, song chưa tiết lộ chi tiết thêm. Chính phủ tuyên bố hy vọng khôi phục cấp nước cho thủ đô trước cuối ngày thứ Sáu, và điện đã được cấp lại cho các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khi công tác sửa chữa đang diễn ra.

Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk nhắc lại rằng đúng ba năm trước, Nga từng mở đợt tấn công lớn đầu tiên vào lưới điện Ukraine. “Hôm nay, Nga vẫn đang dùng cái lạnh và bóng tối làm vũ khí”, bà viết trên Facebook.

Theo Reuters