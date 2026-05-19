Buôn lậu 8.000 cây vàng, trả công cho người vận chuyển 150-200 triệu đồng/tháng

Đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam sử dụng thủ đoạn ngụy trang trong thiết bị điện tử. Người tham gia vận chuyển được trả công cao dù biết rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 7 đối tượng về hành vi Buôn lậu, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc, 2 đối tượng người Việt Nam liên quan đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Theo Công an Hà Nội, đây là vụ buôn lậu vàng có số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan các đối tượng người nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thủ đô.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CAHN.

Trước đó, khoảng tháng 10/2025, cảnh sát phát hiện đường dây buôn lậu vàng với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau khoảng 6 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội, thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc. Nhóm này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ tổ chức thuê người vận chuyển, giao hàng cho nhóm “chân rết” gồm 5 đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Đức khai sau một thời gian vận chuyển hàng hóa đã biết bên trong là vàng nhập lậu. Tuy nhiên, do được trả công từ 150-200 triệu đồng/tháng nên vẫn tiếp tục tham gia đường dây.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu. Sau khi nhận hàng, nhóm đối tượng bóc tách số vàng được ngụy trang trong thiết bị điện tử, sử dụng hóa chất làm sạch rồi nấu, đúc thành vàng nguyên liệu để bán cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Số vàng lậu công an thu giữ được. Ảnh: CAHN.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau đó, Đức dùng số tiền này mua tiền ảo USDT và chuyển tới nhiều tài khoản theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Từ tháng 3/2026 đến khi bị bắt, đường dây này đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng (8.000 cây vàng) trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.