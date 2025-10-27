Phân công nhiệm vụ đối với 9 Phó thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 2369 phân công nhiệm vụ cho 9 Phó thủ tướng với một số điều chỉnh về lĩnh vực phụ trách sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự.

Theo quyết định, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phụ trách Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; theo dõi công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc xá; cải cách tư pháp và nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP.

Ông Bình còn được giao chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công, đồng thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước. Khi Thủ tướng vắng mặt hoặc ủy nhiệm, Phó thủ tướng Thường trực thay mặt điều hành công việc của Chính phủ.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phụ trách Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; theo dõi lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, công tác xã hội, cai nghiện ma túy và chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phó thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, ông Lê Thành Long là Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phụ trách Bộ Nội vụ - nơi bà từng là Bộ trưởng gần 5 năm - cùng các lĩnh vực thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, lao động, việc làm, người có công và bình đẳng giới.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Quốc hội.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng được giao một phần công việc trước thuộc Phó thủ tướng Lê Thành Long, gồm phụ trách Bộ Tư pháp và lĩnh vực xây dựng thể chế, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Dũng cũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Năm Phó thủ tướng còn lại tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục phụ trách Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương; theo dõi lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, vận động và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; quan hệ với các tổ chức quốc tế, công tác biên giới, vấn đề Biển Đông - Hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề nhân quyền.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP.

Ông Sơn cũng phụ trách công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics, bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; phụ trách giao thông vận tải, trật tự an toàn giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP/

Ông Hà đảm nhiệm các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ chế - chính sách về đấu thầu, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phụ trách Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc. Ảnh: VGP.

Ông Phớc theo dõi lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, kinh tế vĩ mô, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự trữ Nhà nước, chi ngân sách, sử dụng các quỹ tài chính, dự trữ ngoại hối, phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, sắp xếp - đổi mới doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài sản công.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phụ trách Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông theo dõi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư ra nước ngoài, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và tỉnh.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP.

Ông Dũng cũng giúp Thủ tướng điều hành hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phụ trách Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo dõi lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, truyền thông, báo chí và xuất bản.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính. Ảnh: VGP.

Ông Chính chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.