5 cuộc đời hồi sinh trong một tuần nhờ ghép gan, món quà ý nghĩa dịp Quốc khánh

Khi Hà Nội ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng và những dòng người hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9, tại Bệnh viện TWQĐ 108, những ca ghép gan khẩn cấp vẫn diễn ra thâu đêm. Trong một tuần, 5 bệnh nhân đã được hồi sinh, trong đó có 2 chiến sĩ bộ đội.

Ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân chỉ còn tính từng giờ

5 ca ghép gan trong một tuần – kỳ tích của quân y

Chỉ trong một tuần cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống. Đây là chuỗi ca ghép liên tiếp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhiều chuyên khoa từ điều phối hiến tạng, gây mê, phẫu thuật, hồi sức đến chăm sóc hậu phẫu.

Trao đổi với VietTimes tối 30/8, Trung tá, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy cho biết điều đặc biệt là trong 5 ca ghép vừa qua, có những ca bệnh chỉ còn tính bằng giờ để giành giật sự sống. Như bệnh nhân N.H.V, 46 tuổi, suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, rơi vào hôn mê gan, bác sĩ xác định chỉ còn 72 giờ để ghép.

Người con trai 19 tuổi, N.H.N đã không ngần ngại ký giấy hiến gan để cứu cha. “Em không muốn mẹ hiến vì mẹ mới sinh em bé. Em chỉ kịp nghĩ: bố chỉ còn 36 tiếng, nếu em không làm, sẽ không còn cơ hội nào nữa”, N.H.N chia sẻ. Ca ghép ngày 24/8 thành công, bệnh nhân hồi phục dần, mở ra tương lai đoàn tụ đầy hy vọng và nhiều cảm xúc cho cả gia đình.

N.H.N xúc động: “Hình ảnh bố hôn mê ám ảnh trong tâm trí em. Em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vì em còn chưa kịp báo hiếu cho bố. Đến bây giờ, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, em hạnh phúc vô cùng”.

Cũng trong loạt ca ghép này, một bệnh nhân 60 tuổi, từng phẫu thuật ung thư gan hai năm trước, nay tái phát đa ổ. Việc ghép gan trên nền phẫu thuật cũ vốn rất phức tạp, do tình trạng dính và tổn thương mạch máu.

“Ê-kíp đã phải xử lý nhiều tình huống kỹ thuật khó, nhưng cuối cùng ca mổ thành công” - PGS.TS Vũ Văn Quang chia sẻ.

Sức khỏe của người hiến và người nhận của các ca ghép đều hồi phục tốt

Kỹ thuật nội soi đưa Việt Nam sánh vai quốc tế

Điểm đặc biệt trong các ca ghép gan tuần qua, là toàn bộ mảnh gan hiến đều được lấy bằng phẫu thuật nội soi. Đây là một trong những kỹ thuật khó nhất hiện nay, chỉ có một số trung tâm hàng đầu thế giới tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc triển khai thường quy.

Phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, ít đau sau mổ, thời gian hồi phục nhanh và thẩm mỹ cao hơn mổ mở. Từ ca đầu tiên vào tháng 11/2021 đến nay, Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện hơn 90 trường hợp lấy gan ghép bằng nội soi. Nhờ đó, Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong lĩnh vực ghép gan từ người hiến sống tại Đông Nam Á.

Sau hơn 8 năm triển khai, Bệnh viện TWQĐ 108 hiện là trung tâm có số lượng ghép gan từ người hiến sống nhiều nhất khu vực, đồng thời làm chủ nhiều kỹ thuật khó: ghép gan bất đồng nhóm máu, ghép gan cấp cứu, phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận, ghép cho cả người lớn và trẻ em.

Hồi sinh từ trái tim người thầy thuốc

Năm ca bệnh trong một tuần là năm câu chuyện xúc động về nghị lực và tình thân. Những người hiến gan – là con trai, anh em, người thân – đã trao đi một phần cơ thể để cứu người thân yêu nhất. Những người thầy thuốc quân y, với đôi bàn tay và trái tim tận tụy, đã viết tiếp kỳ tích, biến những cuộc chia ly thành đoàn tụ.

PGS.TS Vũ Văn Quang chia sẻ: “Có lẽ, không gì thiêng liêng hơn độc lập của dân tộc, và cũng không gì quý giá hơn khoảnh khắc nhìn bệnh nhân hồi sinh, thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thành tựu mới từ Bệnh viện TWQĐ 108 càng trở nên ý nghĩa. Đó là minh chứng cho y đức và trình độ y khoa Việt Nam, niềm tin để người dân gửi gắm hy vọng sống và là món quà thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng trong ngày hội lớn của dân tộc.