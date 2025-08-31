Cứu sống bệnh nhân 23 tuổi ngừng tim do bị điện giật

Bệnh nhân bị điện giật dẫn đến tổn thương đa cơ quan, được chuyển đến trong tình trạng ngừng tim. Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, thanh niên này đã hồi phục hoàn toàn trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.

Trường hợp hy hữu xảy ra với bệnh nhân 23 tuổi, bị điện giật dẫn đến tổn thương đa cơ quan, được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng trong tình trạng ngừng tim.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc (HSTCCĐ), Bệnh viện Đà Nẵng đã hội chẩn nhanh cùng các bác sĩ Khoa Cấp cứu, hệ thống báo động đỏ liên khoa đã được kích hoạt theo quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn có sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Theo BSCKII Hà Sơn Bình, Trưởng khoa HSTCCĐ, cùng nhận định với các bác sĩ ca trực, người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng: tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngừng hô hấp và ngừng tuần hoàn kéo dài hơn 30 phút kể từ khi được phát hiện đến lúc vào viện.

Tuy nhiên, tập thể y bác sĩ vẫn quyết tâm giành lại sự sống cho người bệnh. Hệ thống báo động đỏ được triển khai nhịp nhàng. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành ép tim, bóp bóng hỗ trợ hô hấp với oxy liều cao duy trì sự sống, phối hợp với các chuyên khoa Ngoại Tim mạch, Gây mê Hồi sức và HSTCCĐ nhanh chóng phối hợp thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực tại Khoa HSTCCĐ, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng tập thể cán bộ y tế Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân bình phục, chuẩn bị xuất viện trong niềm vui của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

BSCKII Hà Sơn Bình, Trưởng khoa HSTCCĐ cho biết khi thấy người bị điện giật, cần có biện pháp xử lý ban đầu đảm bảo an toàn, nhanh chóng cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện (ngắt cầu dao, aptomat, hoặc dùng vật cách điện khô như gỗ, nhựa). Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa cắt điện.

Bên cạnh đó cần hô hoán để được hỗ trợ và gọi ngay lực lượng cấp cứu 115. Trong khi chờ lực lượng cấp cứu có thể ép tim ngoài lồng ngực ngay nếu thấy nạn nhân bất tỉnh, không thở, sờ không thấy mạch; đồng thời duy trì ép tim, thổi ngạt liên tục cho đến khi có nhân viên y tế đến hoặc bệnh nhân hồi phục nhịp thở.