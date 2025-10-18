Pakistan và Afghanistan tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha

Cuộc đàm phán giữa Pakistan và Taliban tại Doha do Qatar làm trung gian diễn ra sau loạt không kích của Islamabad khiến 5 người thiệt mạng. Hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và bàn về ngừng bắn lâu dài.

Các phái đoàn tham dự cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian do Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước châu Á dẫn đầu.

Kabul và Islamabad đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar trong hôm 18/10, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan.

Cuộc thương lượng, được chính phủ Qatar đứng ra làm trung gian, diễn ra sau khi Pakistan tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh biên giới Paktika của Afghanistan khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 cầu thủ cricket.

“Một phái đoàn cấp cao của Pakistan, do Bộ trưởng Quốc phòng của chúng tôi dẫn đầu, sẽ tiến hành thảo luận với các đại diện của Taliban Afghanistan tại Doha hôm nay”, Bộ Ngoại giao Pakistan đăng trên mạng X. “Các cuộc đối thoại sẽ tập trung vào các biện pháp tức thời nhằm chấm dứt các hoạt động khủng bố xuyên biên giới chống lại Pakistan xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan, đồng thời khôi phục hòa bình và ổn định dọc biên giới Pakistan–Afghanistan”.

Bộ này khẳng định Pakistan “không tìm kiếm leo thang căng thẳng”, nhưng kêu gọi chính quyền Taliban Afghanistan “tuân thủ các cam kết với cộng đồng quốc tế” và giải quyết “những quan ngại an ninh chính đáng của Islamabad” bằng các hành động có thể xác minh được chống lại các nhóm khủng bố ở khu vực biên giới.

Hai nước láng giềng châu Á đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào thứ Tư và được chính phủ Qatar mời tới đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài, cũng như giải quyết các mối lo ngại chung.

Căng thẳng xuyên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trong những năm gần đây khi cả hai bên liên tục cáo buộc nhau dung túng cho các phần tử vũ trang.

Hai nước đã đưa ra các con số thương vong khác nhau sau những trận giao tranh ác liệt cuối tuần trước. Taliban tuyên bố họ đã tiêu diệt 58 binh sĩ Pakistan, trong khi Islamabad khẳng định đã chiếm giữ 19 đồn biên phòng của Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán tại Doha, cáo buộc chính quyền Afghanistan đang tiến hành một “cuộc chiến ủy nhiệm” thay cho Ấn Độ.

Vào thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết New Delhi “vẫn hoàn toàn cam kết với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Afghanistan”.

Theo RT