Xung đột bùng phát giữa Pakistan và Afghanistan

Giao tranh dữ dội nổ ra giữa Afghanistan và Pakistan sau khi Kabul cáo buộc Islamabad tiến hành không kích. Hai bên đổ lỗi lẫn nhau về việc vi phạm không phận và tấn công biên giới, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Một làn sóng bạo lực mới bùng phát ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, làm gia tăng căng thẳng sau khi Kabul cáo buộc Islamabad tiến hành không kích trên lãnh thổ Afghanistan.

Các quan chức hai nước xác nhận rằng giao tranh ác liệt đã nổ ra hôm 11/10 dọc theo đường biên giới, sau hàng loạt cáo buộc lẫn nhau về việc xâm phạm không phận và tấn công quân sự.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết lực lượng của họ đã mở “các chiến dịch đáp trả thành công” nhằm vào vị trí an ninh của Pakistan dọc theo “Đường Durand”, để phản ứng trước những gì họ mô tả là các đợt không kích liên tiếp của Pakistan.

Tuyên bố này, được người phát ngôn Enayat Khowarazm đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter), cho biết “chiến dịch đã kết thúc vào khoảng nửa đêm”.

Ở phía bên kia biên giới, một quan chức cấp tỉnh của Pakistan, ông Jan Achakzai, cũng xác nhận đã xảy ra giao tranh, đồng thời viết trên X rằng “lực lượng Pakistan đã đáp trả mạnh mẽ hành động gây hấn từ phía Afghanistan”.

“Lực lượng Afghanistan đã mở các cuộc tấn công không được khiêu khích tại 5 đến 6 vị trí dọc biên giới Pakistan–Afghanistan, nhắm vào các chốt của Pakistan. Phản ứng của quân đội Pakistan mạnh đến mức các tay súng Afghanistan buộc phải rút lui, để lại thương vong tại hiện trường”, ông Achakzai cho biết thêm.

Ông cũng nhấn mạnh: “Biên giới của Pakistan vẫn an toàn… Chính phủ Afghanistan nên nhớ rằng mong muốn hòa bình của Pakistan không có nghĩa là yếu đuối”.

Hiện hai bên chưa công bố số thương vong, và các tuyên bố của họ vẫn chưa thể được xác minh độc lập.

Vụ đụng độ này diễn ra chỉ hai ngày sau loạt vụ nổ tại Kabul hôm thứ Năm, mà các quan chức Afghanistan đổ lỗi cho đợt không kích của Pakistan. Phía Islamabad không xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công xuyên biên giới nào.

Sự leo thang căng thẳng gần đây giữa hai nước xuất phát từ các vấn đề an ninh biên giới và hoạt động của các nhóm vũ trang. Islamabad cáo buộc Kabul dung túng cho các tay súng thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – chi nhánh Taliban Pakistan, trong khi chính quyền Taliban tại Afghanistan bác bỏ các cáo buộc này.

Cuộc giao tranh cũng diễn ra đúng thời điểm Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có chuyến thăm Ấn Độ, nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế với New Delhi. Các quan chức Afghanistan cho biết chuyến đi này là một phần trong nỗ lực mở rộng hợp tác khu vực.

Theo RT